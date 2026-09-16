miércoles 16 de septiembre de 2026
16 de septiembre de 2026 - 14:04
en vivo Minuto a minuto.

FNE 2026 EN VIVO: cómo sigue este miércoles el traslado de carrozas a Ciudad Cultural

La FNE 2026 ya empezó a sentirse con fuerza en las calles de San Salvador de Jujuy con el traslado de las carrozas a Ciudad Cultural.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Carrozas - ciudad cultural - fne (10)

EN VIVO

El operativo de traslado se desarrolló ayer martes 15, de 8 a 19, y continuará hoy miércoles 16, de 9 a 16. Durante ambas jornadas habrá acompañamiento de Seguridad Vial y controles en los distintos corredores utilizados por las estructuras, por lo que se pide a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia, respetar las indicaciones y acompañar con paciencia el paso de los carroceros.

Minuto a minuto: las carrozas llegan a Ciudad Cultural

Durante este miércoles iremos siguiendo EN VIVO la salida de los colegios, los recorridos, las llegadas desde el interior, los operativos de tránsito y el ingreso de cada estructura a Ciudad Cultural. Se tata del segundo y último día de ingresos previo a la gran apertura de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Segundo día de ingreso de carrozas a Ciudad Cultural

Así llegan las carrozas a ciudad cultural

Con bocinazos, color, banderas y mucha alegría, las carrozas, carruajes y técnicas comenzaron a ingresar a Ciudad Cultural para ser parte de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Después de semanas de trabajo, los carroceros viven uno de los momentos más esperados: llegar al predio, reencontrarse con otros colegios y empezar a sentir de lleno la FNE.

La fiesta ya está en marcha y Ciudad Cultural empieza a llenarse de creatividad, esfuerzo y emoción estudiantil.

Colegio Modelo Palpalá

El Colegio Modelo Palpalá fue creado bajo la concepción de “Educar para el trabajo”

Trasladan la carroza de la Técnica N° 1 de Palpalá

La Policía de la Provincia informó el traslado de la carroza de la Escuela Técnica N° 1 de Palpalá hacia Ciudad Cultural, en el marco de la FNE 2026.

El recorrido será por calle Aramburu, calle Catalán, avenida Juan José Paso, Ruta Nacional 66 y Ruta Nacional 9. Personal de Seguridad Vial escolta la carroza y pidió circular con precaución por los sectores mencionados.

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ENET de Palpalá

La Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" comenzó con sus actividades áulicas en 1958

ENET de Palpalá La Escuela de Educación Técnica N° 1

ENET de Palpalá

La Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" comenzó con sus actividades áulicas en 1958

Escuela de Educación Técnica Nº 1 “ la ENET 1 de San Pedro”

Lleva el nombre de Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Coronel Manuel Álvarez Prado” de la ciudad de San Pedro de Jujuy y fue creada en el año 1934

Escuela de Educación Técnica Nº 1 “ la ENET 1 de San Pedro” Lleva el nombre de Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Coronel Manuel Álvarez Prado” de la ciudad de San Pedro de Jujuy y fue creada en el año 1934

Escuela de Educación Técnica Nº 1 “ la ENET 1 de San Pedro”

Lleva el nombre de Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Coronel Manuel Álvarez Prado” de la ciudad de San Pedro de Jujuy y fue creada en el año 1934

Trasladan dos carrozas desde San Pedro hacia Ciudad Cultural

La Policía de la Provincia informó el traslado de dos carrozas desde San Pedro de Jujuy hacia Ciudad Cultural. Corresponden a la Escuela Técnica N° 1 “Coronel Álvarez Prado” y a la Escuela Técnica N° 2 “Dr. Horacio Guzmán”.

El recorrido será por Ruta Nacional 34, Ruta Nacional 66 y Ruta Nacional 9, en sentido sur-norte. Personal de Seguridad Vial escolta ambas carrozas y pidió a los conductores circular con precaución durante el trayecto.

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Trasladan la carroza del Secundario N° 1 hacia Ciudad Cultural

La Policía de la Provincia informó el traslado de la carroza del Colegio Secundario N° 1 Crucero General Belgrano hacia Ciudad Cultural, por lo que pidió a los conductores circular con precaución.

El recorrido será por avenida Undiano, Ruta Nacional 66 y Ruta Nacional 9, en sentido sur-norte. Personal de Seguridad Vial escolta la carroza durante todo el trayecto.

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FNE 2026: esperan hasta 33 mil personas por noche en Ciudad Cultural

La organización de la Fiesta Nacional de los Estudiantes estima una asistencia de entre 30.000 y 33.000 personas por noche durante las jornadas principales en Ciudad Cultural.

Este año, además, el recorrido de las carrozas se amplió de 400 a 800 metros y contará con tribunas, sillas y sectores reservados para ordenar al público. En total, participarán 84 carrozas, carruajes y carrozas técnicas.

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Desfile de carrozas de la FNE

Desfile de carrozas de la FNE

Colegio del Salvador

Se encuentra en Jujuy desde 1936 siendo este año su aniversario 90.

Colegio del Salvador Se encuentra en Jujuy desde 1936 siendo este año su aniversario 90.

Colegio del Salvador

Se encuentra en Jujuy desde 1936 siendo este año su aniversario 90.

Colegio Nueva Siembra

Está en Jujuy desde el 13 de marzo de 1995, fecha en la que inició su historia institucional, aunque sus raíces se remontan a 1987 con la creación del jardín maternal "Frutillita"

Colegio Nueva Siembra Está en Jujuy desde el 13 de marzo de 1995, fecha en la que inició su historia institucional, aunque sus raíces se remontan a 1987 con la creación del jardín maternal

Colegio Nueva Siembra

Está en Jujuy desde el 13 de marzo de 1995, fecha en la que inició su historia institucional, aunque sus raíces se remontan a 1987 con la creación del jardín maternal "Frutillita"

Colegio Cristiano Evangélico Che Il

Este 2026, la institución celebró 30 años de camino en la educación

Colegio Cristiano Evangélico Che Il Este 2026, la institución celebró 30 años de camino en la educación

Colegio Cristiano Evangélico Che Il

Este 2026, la institución celebró 30 años de camino en la educación

Colegio Blaise Pascal

El colegio nació el 14 de agosto de 1991 e inició su primer ciclo lectivo en marzo de 1992

Colegio Blaise Pascal

Colegio Blaise Pascal

FNE 2026: llegan otras 42 carrozas a Ciudad Cultural

La FNE 2026 entra este miércoles en una de sus jornadas centrales con la llegada de otras 42 carrozas, carruajes y carrozas técnicas a Ciudad Cultural para completar la grilla de 84 carrozas en la edición 75 de la Fiesta. El presidente del Ente Autárquico Permanente, dese la organización destacaron que el primer día de traslado se desarrolló con normalidad y pidió paciencia ante posibles demoras: “Si hay alguna demora, es producto de que está viniendo una carroza”.

En total, esta edición contará con 84 obras estudiantiles. Además, desde las 18 comenzará oficialmente la agenda central con el Desfile Bienvenida Primavera, mientras que los desfiles de los grupos A y B se realizarán el jueves 17 y viernes 18, respectivamente.

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Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Miércoles 23 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

Piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas

En el marco de la FNE 2026, solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por rutas provinciales y nacionales debido al traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural. El movimiento de las estructuras estudiantiles se realizará durante dos jornadas.

Según informó el Ente Autárquico Permanente, el traslado será de 9:00 a 16:00. Durante esos horarios habrá circulación de carrozas por distintos corredores viales de la provincia.

Desde la organización recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y prestar atención a las indicaciones de los operativos, teniendo en cuenta las dimensiones de las estructuras y los vehículos utilizados para su traslado.

El ingreso de las carrozas forma parte de la etapa final de preparación antes del inicio de los desfiles, previstos desde el jueves 17 de septiembre en Ciudad Cultural. La agenda continuará hasta el sábado 26, con la entrega de premios.

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Cuántas carrozas participarán de los desfiles de la FNE 2026

En esta edición participarán 84 instituciones, divididas en los grupos A y B. En total desfilarán 52 carruajes, 21 carrozas y 11 carrozas técnicas, que durante estas horas terminarán de concentrarse en Ciudad Cultural.

El primer gran encuentro será este miércoles 16 a las 18, con el Desfile Bienvenida Primavera, mientras que el jueves 17 comenzará la competencia con el Grupo A.

  • 52 carruajes
  • 21 carrozas
  • 11 carrozas técnicas

Primer día de ingreso de carrozas a Ciudad Cultural

Carroza en Ciudad Cultural - Desde Caspalá a la FNE 2026

Carroza en Ciudad Cultural - Desde Caspalá a la FNE 2026

EMDEI

Trasladan carrozas de la Escuela de Comercio de Palpalá

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó el traslado de dos carrozas de la Escuela de Comercio de Palpalá hacia Ciudad Cultural, en el marco de la FNE 2026.

El recorrido previsto incluye avenida Catalano, avenida Río de la Plata, avenida Juan José Paso, Ruta Nacional 66 y Ruta Nacional 9. Personal de Seguridad Vial escolta el traslado y pidió a los conductores circular con precaución por los sectores mencionados.

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Colegio Secundario N° 57 de Caspalá

Bachillerato N° 19 de Yala

Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro de Jujuy

Colegio Secundario N° 54

El "Secu 54" llega de Alto Comedero

Pablo Pizurno

Carroza en Ciudad Cultural - Pablo Pizurno - FNE

Carroza en Ciudad Cultural - Pablo Pizurno - FNE

APREM lleva a la FNE su primera carroza inclusiva

La institución APREM, que trabaja junto a chicos con discapacidad, inició el traslado de su carroza hacia Ciudad Cultural para participar de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Se trata de la primera carroza inclusiva realizada por la institución, un proyecto que demandó meses de trabajo y compromiso de toda su comunidad. La propuesta busca promover la inclusión y la participación de personas con discapacidad en una de las celebraciones más importantes de Jujuy.

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Trasladan la carroza de la Técnica de Maimará hacia Ciudad Cultural

En el marco de la FNE 2026, la Policía informó el traslado de una carroza de la Escuela Técnica N° 1 General Manuel Belgrano de Maimará hacia Ciudad Cultural.

El recorrido será desde la localidad de Maimará, por Ruta Nacional 9, en sentido norte-sur. Seguridad Vial escolta la carroza y pidió a los conductores circular con precaución por el sector.

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Llegó la primera carroza

Los chicos del Centro Polivalente de Arte llegaron con su carroza a Ciudad Cultural. pasadas las 10 de la mañana, Ciudad Cultural comenzó a vestirse de FNE 2026 con la presencia de "Los Coyas".

A lo largo de la mañana y la tarde, 44 instituciones se sumarán al predio.

Carroceros del Centro Polivalente de Arte en Ciudad Cultural

Carroceros del Centro Polivalente de Arte en Ciudad Cultural

Trasladan la carroza del Secundario 43 hacia Ciudad Cultural

La Policía de la Provincia informó que se realiza el traslado de la carroza del Colegio Secundario N°43 de Alto Comedero hacia Ciudad Cultural, por lo que pidieron a los conductores circular con precaución.

El recorrido previsto incluye:

  • avenida Forestal
  • puente derivador
  • Ruta Nacional 66
  • Ruta 9, en sentido sur-norte

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FNE 2026: recuerdan normas de seguridad para circular con carrozas

En el marco del traslado y exhibición de carrozas de la FNE 2026, recordaron las medidas de seguridad obligatorias para instituciones, carroceros y la comunidad en general.

  • Prohibición de menores y adultos sobre las carrozas: Se recuerda que está estrictamente prohibido que niños, niñas o adolescentes permanezcan o viajen sobre la estructura de la carroza durante los desplazamientos.
  • Elementos de señalización vehicular: Es requisito indispensable que el vehículo o la estructura cuente con la correspondiente banderilla de señalización o, en su defecto, con la asistencia de balizas amarillas intermitentes para garantizar la visibilidad.
  • Prohibición de caravanas vehiculares: Queda totalmente restringida la realización de caravanas o acompañamientos con vehículos particulares durante los recorridos.

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Centro Polivalente de Arte, el primero en salir

El Centro Polivalente de Arte N°1 “Prof. Luis Alberto Martínez” fue uno de los primeros colegios de Capital en despedir su carroza y comenzar el recorrido hacia Ciudad Cultural. Los propios estudiantes acompañaron la estructura por las calles de San Salvador de Jujuy, caminando junto al trabajo que construyeron durante semanas y que ahora entra en la etapa más esperada: llegar al predio y prepararse para desfilar.

El Polivalente integra el Grupo A, donde ocupará el séptimo lugar, y competirá en la categoría carroza.

Piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas

En el marco de la FNE 2026, solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por rutas provinciales y nacionales debido al traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural. El movimiento de las estructuras estudiantiles se realizará durante dos jornadas.

Según informó el Ente Autárquico Permanente, el traslado será este martes 15 de septiembre, de 8:00 a 19:00, y el miércoles 16, de 9:00 a 16:00. Durante esos horarios habrá circulación de carrozas por distintos corredores viales de la provincia.

Desde la organización recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y prestar atención a las indicaciones de los operativos, teniendo en cuenta las dimensiones de las estructuras y los vehículos utilizados para su traslado.

El ingreso de las carrozas forma parte de la etapa final de preparación antes del inicio de los desfiles, previstos desde el jueves 17 de septiembre en Ciudad Cultural. La agenda continuará hasta el sábado 26, con la entrega de premios.

  • martes 15 de septiembre, de 8:00 a 19:00,
  • miércoles 16, de 9:00 a 16:00

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FNE 2026: Centro Polivalente de Arte, el primero en salir

FNE 2026: Centro Polivalente de Arte, el primero en salir

Cuántas carrozas participarán de los desfiles de la FNE 2026

En esta edición participarán 84 instituciones, divididas en los grupos A y B. En total desfilarán 52 carruajes, 21 carrozas y 11 carrozas técnicas, que durante estas horas terminarán de concentrarse en Ciudad Cultural.

El primer gran encuentro será este miércoles 16 a las 18, con el Desfile Bienvenida Primavera, mientras que el jueves 17 comenzará la competencia con el Grupo A.

  • 52 carruajes
  • 21 carrozas
  • 11 carrozas técnicas
FNE 2026: carrozas llegan a Ciudad Cultural

FNE 2026: carrozas llegan a Ciudad Cultural

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