FNE 2026 EN VIVO: cómo sigue este miércoles el traslado de carrozas a Ciudad Cultural

Comenzó uno de los movimientos más esperados de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026): las carrozas, carruajes y carrozas técnicas de San Salvador de Jujuy y del interior avanzan hacia Ciudad Cultural para quedar listas para los desfiles de la edición 75.
Así llegan las carrozas a ciudad cultural
Con bocinazos, color, banderas y mucha alegría, las carrozas, carruajes y técnicas comenzaron a ingresar a Ciudad Cultural para ser parte de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Después de semanas de trabajo, los carroceros viven uno de los momentos más esperados: llegar al predio, reencontrarse con otros colegios y empezar a sentir de lleno la FNE.
La fiesta ya está en marcha y Ciudad Cultural empieza a llenarse de creatividad, esfuerzo y emoción estudiantil.