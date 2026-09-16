Empieza la FNE 2026 con el desfile Bienvenida Primavera: el orden de pasada

La FNE 2026 comienza este miércoles 16 de septiembre con el tradicional desfile “Bienvenida Primavera”, una de las primeras actividades de la agenda central de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
El desfile tendrá como escenario a Ciudad Cultural y contará con la participación de instituciones educativas, asociaciones, fundaciones y distintos espacios de la comunidad. La organización estableció un ordenamiento dividido en dos bloques para el desarrollo de la jornada.
En total, 80 instituciones forman parte del ordenamiento oficial previsto para este primer desfile de la FNE 2026.
Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025.
Primer bloque
El primer bloque tendrá su concentración a partir de las 17 horas y estará integrado por las siguientes instituciones:
- Modalidad Hospitalaria y Domiciliaria
- Fundación Miradas
- Escuela de Configuración N.º 8 “Salim Quintar”
- Asociación Renacer (San Pedro)
- Escuela de Configuraciones (Humahuaca)
- Instituto Helen Keller
- Empatía Equipo Interdisciplinario
- Asociación Todo Juntos
- Escuela N.º 276 Prov. de Río Negro (Bárcena)
- Calidad de Vida - Desarrollo Humano
- Centro de Apoyo “Virgen de Guadalupe” - La Mendieta
- Escuela de Configuración de Apoyo N.º 6 “Dr. Arroyabe”
- Modalidad de Educación Permanente Jóvenes y Adultos (MEPJA)
- Asociación Sol y Arte
- Escuela N.º 476 (Pampa Blanca)
- Escuela N.º 44 “José Ignacio Gorriti” (León)
- Valientes Guerreros (Iglesia San Pedro y San Pablo)
- Centro de Día Alborada
- Fundación Mujeres “Derribando Barreras”
- Escuela de Configuración “Ntra. Sra. del Carmen”
- Asociación Civil - Consultorio SIR
- Eco de Luz
- La Casa del Jubilado
- Centro Terapéutico LUMEN
- Despertar
- Fundación IDEAS
- Escuela N.º 11 “Prof. Luis Braille”
- Asociación Nuevo Horizonte
- APPACE - SEDIN30Crecer
- Centro Deportivo Inclusión y Vida
- SENTIR33Centro de Día “Oscar López”
- CUCAI JUY35
- Esc. Normal “J.I. Gorriti”
- Escuela N.º 48 “Dr. Manuel Padilla”
- Escuela N.º 190 “Dr. Macedonio Graz”
- Escuela N.º 469 Lola Mora
- Colegio Santa Teresita
- Colegio Remedios de Escalada
Segundo bloque
El segundo bloque comenzará a las 18:30 y estará conformado por:
- Escuela N.º 223 “Arzobispo Mendizábal”
- Escuela N.º 64 Independencia
- Colegio del Salvador
- Cristo Rey
- Escuela N.º 322 “Los Alisos”
- Colegio Jean Piaget
- Escuela N.º 257 “Prov. de Córdoba”
- CEDEMS - 17 de septiembre
- EMDEI
- Escuela N.º 136 “Gral. Lamadrid”
- Escuela N.º 447 “Rep. de Italia”
- Escuela de Gestión Privada Arco Iris
- Colegio Ntra. Sra. del Huerto
- Escuela N.º 79 “Dr. Estanislao Zeballos”
- Colegio Pablo Pizurno
- Colegio Nuevo Horizonte N.º 1
- Escuela N.º 432 Rep. Francesa
- Escuela N.º 147 “RIM 20”
- Colegio Modelo Palpalá
- Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano”
- Escuela N.º 435 “Prof. Humberto Agüero”
- Escuela N.º 465
- Colegio Los Lapachos
- Escuela N.º 10 “Gral. José de San Martín”
- Escuela N.º 50 “Obispo Padilla”
- Escuela N.º 455
- Escuela de Danza Norma Fontella
- Escuela N.º 417 “Presb. Juan Roberto M.”
- Escuela N.º 436 “Dip. Pilar Bermúdez”
- Coordinación de Políticas Públicas de Adolescencias
- Colegio Gianelli
- Escuela N.º 1 Marina Vilte
- Escuela Monseñor G. Mallagray
- Escuela N.º 470 Bartolina Sisa
- Escuela N.º 144 Víctor Mercante
- Escuela N.º 14 “J. B. Alberdi”
- Escuela N.º 415 CGT
- Asociación Japonesa
- ROTARY
- Comisión Estudiantil
Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)
Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026
- Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
- Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
- Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
- Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
- Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
- Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
- Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
- Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
- Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
- Miércoles 23 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
- Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto
- Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural
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