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16 de septiembre de 2026 - 07:37
Jujuy.

Empieza la FNE 2026 con el desfile Bienvenida Primavera: el orden de pasada

El tradicional desfile se realizará este miércoles 16 de septiembre desde las 18 en Ciudad Cultural, con la participación de 80 instituciones para dar inicio a la FNE 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)

Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)

La FNE 2026 comienza este miércoles 16 de septiembre con el tradicional desfile “Bienvenida Primavera”, una de las primeras actividades de la agenda central de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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El desfile tendrá como escenario a Ciudad Cultural y contará con la participación de instituciones educativas, asociaciones, fundaciones y distintos espacios de la comunidad. La organización estableció un ordenamiento dividido en dos bloques para el desarrollo de la jornada.

En total, 80 instituciones forman parte del ordenamiento oficial previsto para este primer desfile de la FNE 2026.

Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025.

Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025.

Primer bloque

El primer bloque tendrá su concentración a partir de las 17 horas y estará integrado por las siguientes instituciones:

  1. Modalidad Hospitalaria y Domiciliaria
  2. Fundación Miradas
  3. Escuela de Configuración N.º 8 “Salim Quintar”
  4. Asociación Renacer (San Pedro)
  5. Escuela de Configuraciones (Humahuaca)
  6. Instituto Helen Keller
  7. Empatía Equipo Interdisciplinario
  8. Asociación Todo Juntos
  9. Escuela N.º 276 Prov. de Río Negro (Bárcena)
  10. Calidad de Vida - Desarrollo Humano
  11. Centro de Apoyo “Virgen de Guadalupe” - La Mendieta
  12. Escuela de Configuración de Apoyo N.º 6 “Dr. Arroyabe”
  13. Modalidad de Educación Permanente Jóvenes y Adultos (MEPJA)
  14. Asociación Sol y Arte
  15. Escuela N.º 476 (Pampa Blanca)
  16. Escuela N.º 44 “José Ignacio Gorriti” (León)
  17. Valientes Guerreros (Iglesia San Pedro y San Pablo)
  18. Centro de Día Alborada
  19. Fundación Mujeres “Derribando Barreras”
  20. Escuela de Configuración “Ntra. Sra. del Carmen”
  21. Asociación Civil - Consultorio SIR
  22. Eco de Luz
  23. La Casa del Jubilado
  24. Centro Terapéutico LUMEN
  25. Despertar
  26. Fundación IDEAS
  27. Escuela N.º 11 “Prof. Luis Braille”
  28. Asociación Nuevo Horizonte
  29. APPACE - SEDIN30Crecer
  30. Centro Deportivo Inclusión y Vida
  31. SENTIR33Centro de Día “Oscar López”
  32. CUCAI JUY35
  33. Esc. Normal “J.I. Gorriti”
  34. Escuela N.º 48 “Dr. Manuel Padilla”
  35. Escuela N.º 190 “Dr. Macedonio Graz”
  36. Escuela N.º 469 Lola Mora
  37. Colegio Santa Teresita
  38. Colegio Remedios de Escalada

Segundo bloque

El segundo bloque comenzará a las 18:30 y estará conformado por:

  1. Escuela N.º 223 “Arzobispo Mendizábal”
  2. Escuela N.º 64 Independencia
  3. Colegio del Salvador
  4. Cristo Rey
  5. Escuela N.º 322 “Los Alisos”
  6. Colegio Jean Piaget
  7. Escuela N.º 257 “Prov. de Córdoba”
  8. CEDEMS - 17 de septiembre
  9. EMDEI
  10. Escuela N.º 136 “Gral. Lamadrid”
  11. Escuela N.º 447 “Rep. de Italia”
  12. Escuela de Gestión Privada Arco Iris
  13. Colegio Ntra. Sra. del Huerto
  14. Escuela N.º 79 “Dr. Estanislao Zeballos”
  15. Colegio Pablo Pizurno
  16. Colegio Nuevo Horizonte N.º 1
  17. Escuela N.º 432 Rep. Francesa
  18. Escuela N.º 147 “RIM 20”
  19. Colegio Modelo Palpalá
  20. Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano”
  21. Escuela N.º 435 “Prof. Humberto Agüero”
  22. Escuela N.º 465
  23. Colegio Los Lapachos
  24. Escuela N.º 10 “Gral. José de San Martín”
  25. Escuela N.º 50 “Obispo Padilla”
  26. Escuela N.º 455
  27. Escuela de Danza Norma Fontella
  28. Escuela N.º 417 “Presb. Juan Roberto M.”
  29. Escuela N.º 436 “Dip. Pilar Bermúdez”
  30. Coordinación de Políticas Públicas de Adolescencias
  31. Colegio Gianelli
  32. Escuela N.º 1 Marina Vilte
  33. Escuela Monseñor G. Mallagray
  34. Escuela N.º 470 Bartolina Sisa
  35. Escuela N.º 144 Víctor Mercante
  36. Escuela N.º 14 “J. B. Alberdi”
  37. Escuela N.º 415 CGT
  38. Asociación Japonesa
  39. ROTARY
  40. Comisión Estudiantil
Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)

Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)

Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Miércoles 23 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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