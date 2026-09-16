Empieza la FNE 2026 con el desfile Bienvenida Primavera: el orden de pasada

Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)

La FNE 2026 comienza este miércoles 16 de septiembre con el tradicional desfile “Bienvenida Primavera”, una de las primeras actividades de la agenda central de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El desfile tendrá como escenario a Ciudad Cultural y contará con la participación de instituciones educativas, asociaciones, fundaciones y distintos espacios de la comunidad. La organización estableció un ordenamiento dividido en dos bloques para el desarrollo de la jornada.

En total, 80 instituciones forman parte del ordenamiento oficial previsto para este primer desfile de la FNE 2026.

Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025. Primer bloque El primer bloque tendrá su concentración a partir de las 17 horas y estará integrado por las siguientes instituciones:

Modalidad Hospitalaria y Domiciliaria Fundación Miradas Escuela de Configuración N.º 8 “Salim Quintar” Asociación Renacer (San Pedro) Escuela de Configuraciones (Humahuaca) Instituto Helen Keller Empatía Equipo Interdisciplinario Asociación Todo Juntos Escuela N.º 276 Prov. de Río Negro (Bárcena) Calidad de Vida - Desarrollo Humano Centro de Apoyo “Virgen de Guadalupe” - La Mendieta Escuela de Configuración de Apoyo N.º 6 “Dr. Arroyabe” Modalidad de Educación Permanente Jóvenes y Adultos (MEPJA) Asociación Sol y Arte Escuela N.º 476 (Pampa Blanca) Escuela N.º 44 “José Ignacio Gorriti” (León) Valientes Guerreros (Iglesia San Pedro y San Pablo) Centro de Día Alborada Fundación Mujeres “Derribando Barreras” Escuela de Configuración “Ntra. Sra. del Carmen” Asociación Civil - Consultorio SIR Eco de Luz La Casa del Jubilado Centro Terapéutico LUMEN Despertar Fundación IDEAS Escuela N.º 11 “Prof. Luis Braille” Asociación Nuevo Horizonte APPACE - SEDIN30Crecer Centro Deportivo Inclusión y Vida SENTIR33Centro de Día “Oscar López” CUCAI JUY35 Esc. Normal “J.I. Gorriti” Escuela N.º 48 “Dr. Manuel Padilla” Escuela N.º 190 “Dr. Macedonio Graz” Escuela N.º 469 Lola Mora Colegio Santa Teresita Colegio Remedios de Escalada Segundo bloque El segundo bloque comenzará a las 18:30 y estará conformado por: Escuela N.º 223 “Arzobispo Mendizábal” Escuela N.º 64 Independencia Colegio del Salvador Cristo Rey Escuela N.º 322 “Los Alisos” Colegio Jean Piaget Escuela N.º 257 “Prov. de Córdoba” CEDEMS - 17 de septiembre EMDEI Escuela N.º 136 “Gral. Lamadrid” Escuela N.º 447 “Rep. de Italia” Escuela de Gestión Privada Arco Iris Colegio Ntra. Sra. del Huerto Escuela N.º 79 “Dr. Estanislao Zeballos” Colegio Pablo Pizurno Colegio Nuevo Horizonte N.º 1 Escuela N.º 432 Rep. Francesa Escuela N.º 147 “RIM 20” Colegio Modelo Palpalá Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano” Escuela N.º 435 “Prof. Humberto Agüero” Escuela N.º 465 Colegio Los Lapachos Escuela N.º 10 “Gral. José de San Martín” Escuela N.º 50 “Obispo Padilla” Escuela N.º 455 Escuela de Danza Norma Fontella Escuela N.º 417 “Presb. Juan Roberto M.” Escuela N.º 436 “Dip. Pilar Bermúdez” Coordinación de Políticas Públicas de Adolescencias Colegio Gianelli Escuela N.º 1 Marina Vilte Escuela Monseñor G. Mallagray Escuela N.º 470 Bartolina Sisa Escuela N.º 144 Víctor Mercante Escuela N.º 14 “J. B. Alberdi” Escuela N.º 415 CGT Asociación Japonesa ROTARY Comisión Estudiantil Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo) Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural

Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural

Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural

Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud

Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud

Miércoles 23 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto

Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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