Jujeños a Córdoba por la vista de León XIV: "Va a ser un acontecimiento histórico"

El Obispado de Jujuy abrió las inscripciones para los fieles que quieran viajar a Córdoba y participar de las actividades previstas por la visita del Papa León XIV a la Argentina . La peregrinación partirá el lunes 9 de noviembre y permitirá acompañar al Santo Padre durante la jornada del martes 10.

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Manuel Alfaro, párroco de la Iglesia Catedral , explicó que la propuesta surgió ante las consultas de numerosos jujeños interesados en participar de la visita papal. “ Hemos organizado una peregrinación para poder participar el martes 10 de noviembre , saliendo el día anterior, viajando en el colectivo durante toda la noche”, explicó.

Según detalló Alfaro, una vez en Córdoba el contingente participará de dos actividades durante la jornada. “A las 10 de la mañana, la misa que va a presidir el Santo Padre , en un campo bastante grande, porque se esperan más de un millón y medio de personas, se calcula, y luego a la tarde el Papa se va a reunir con los sacerdotes, los consagrados y los seminaristas de todo el país” , señaló.

Para Alfaro, la presencia del Papa representará un momento especial para la Iglesia argentina. “Creemos que va a ser también un acontecimiento histórico” , expresó. Una vez finalizadas las actividades de la tarde, los peregrinos emprenderán inmediatamente el regreso a Jujuy.

“Cuando llegamos allá a Córdoba, el martes 10, participamos de la misa a la mañana, del encuentro de consagrados a la tarde, termina este encuentro de consagrados, inmediatamente partimos, damos la vuelta para volver a nuestra provincia”, detalló.

Inscripciones, horarios y cuánto cuesta el viaje

Las personas interesadas podrán anotarse de manera presencial en dos lugares de San Salvador de Jujuy: Obispado de Jujuy: Sarmiento 246, de 9 a 15 y en la Catedral de Jujuy: Belgrano 556, de 18 a 21. “La diócesis de Jujuy ha preparado las inscripciones para la gente que tenga interés”, indicó Alfaro.

Quienes se anoten deberán completar una ficha con sus datos personales e informar también cualquier recomendación médica que deba ser tenida en cuenta durante el viaje. “Tienen que llenar una ficha con datos personales, si tienen alguna recomendación médica, por ejemplo, también. Y hemos contratado un seguro especial también para cada peregrino”, explicó.

Papa León XIV

El viaje tendrá un valor de $200.000. “Le hemos dado facilidad de dos cuotas. Puede pagar la primera cuota en el mes de septiembre y la segunda cuota hasta el 15 de octubre, para que ya vayamos preparando los colectivos”, señaló el sacerdote.

La convocatoria también está abierta para personas del interior provincial que quieran sumarse y puedan acercarse a alguno de los puntos de inscripción en la capital jujeña. Alfaro destacó que la propuesta de la Iglesia tiene un sentido principalmente religioso y que no se plantea como un viaje turístico.

“Lo más importante, la preparación espiritual, porque no vamos como turistas, sino que vamos como peregrinos”, remarcó. Y agregó: “Nosotros queremos ir con este sentido de fe, recibir la bendición y volver acá a nuestra tierra”.

El Papa León XIV

El Sumo Pontífice estará en Córdoba durante una sola jornada el martes 10 de noviembre de 2026, en el marco de su visita oficial a la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Por la mañana llegará al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. La misa se realizará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Luego una visita a la Catedral de Córdoba y al Arzobispado para reunirse con autoridades eclesiásticas y fieles.