Visita del Papa: cómo será el viaje organizado desde Jujuy

El Obispado de Jujuy abrió las inscripciones para los fieles que quieran viajar a Córdoba y participar de las actividades previstas por la visita del Papa a la Argentin a. La propuesta fue explicada por el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández , quien brindó detalles sobre la organización y aclaró que todavía no está confirmado el cronograma completo.

Religión. El Obispado de Jujuy abrió las inscripciones para viajar a ver al Papa

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En diálogo con Canal 4, Monseñor Fernández indicó que la inscripción comenzó el día 1 y se realiza en dos lugares: por la mañana, de 9 a 13 , en el Obispado; y por la tarde, de 18 a 21 , en la Secretaría de la Catedral.

El obispo explicó que la propuesta está pensada como una alternativa accesible para quienes quieran viajar a Córdoba. A diferencia de otras opciones privadas o comerciales, el viaje organizado por el Obispado no contempla estadía.

“Lo nuestro es muy gasolero, en el sentido de que es algo que cubre solamente el viaje”, señaló Fernández.

Según detalló, la idea es salir desde Jujuy la tarde anterior, el lunes 9, para llegar a Córdoba durante la madrugada del martes 10. La expectativa es que la misa con el Papa se realice durante la mañana.

“Vamos a viajar la tarde anterior, el lunes 9, para estar bien temprano a la madrugada del martes 10. Creemos que la misa será a la mañana, ahí con el Papa” “Vamos a viajar la tarde anterior, el lunes 9, para estar bien temprano a la madrugada del martes 10. Creemos que la misa será a la mañana, ahí con el Papa”

Después de la misa, está previsto un encuentro con consagrados y sacerdotes durante la tarde. Una vez finalizadas esas actividades, los colectivos regresarían nuevamente a Jujuy.

Todavía no está confirmado el cronograma completo

Consultado por posibles actividades del Papa, como una visita a una cárcel o un encuentro con referentes de villas, Monseñor Fernández aclaró que por ahora no hay confirmaciones oficiales. “No, no hay ninguna confirmación”, sostuvo.

El obispo explicó que una delegación enviada para evaluar los posibles lugares de la visita regresó al Vaticano y que el cronograma definitivo recién podría conocerse a mediados de mes.

“Estimamos que a mediados de este mes vamos a tener el detalle exacto de las actividades que han sido aprobadas”, indicó. Por ese motivo, desde el Obispado piden esperar la información oficial antes de dar por confirmadas actividades específicas.

El significado de la visita del Papa

Durante la entrevista, Fernández también se refirió a la importancia de una visita papal a la Argentina y recordó cómo, con el paso de las décadas, los pontífices comenzaron a salir del Vaticano para encontrarse con comunidades de distintos países.

“Desde Juan XXIII en adelante los Papas han empezado a salir del Vaticano”, explicó.

En ese sentido, mencionó que Juan Pablo II fue “el gran viajero” y que Francisco también realizó numerosos viajes, aunque finalmente no pudo concretar una visita a la Argentina. “Francisco lo hizo también muchísimo. No se dio que pudiera venir a la Argentina por cuestiones que no estaban dadas las mejores condiciones”, expresó.

Para el obispo de Jujuy, esta visita representa un hecho significativo para los fieles argentinos. “Ahora se concreta esta visita del Papa, que también tiene muchísimo interés en estar aquí con nosotros”, remarcó.

Una visita que también incluirá otros países

Monseñor Fernández señaló que la llegada del Papa forma parte de un viaje más amplio por la región, que incluiría también a Uruguay y Perú. “Sabemos que es un viaje a tres países, así que acá une a Uruguay y a Perú, donde él ha trabajado también mucho como obispo”, comentó.

Mientras se espera la confirmación del cronograma oficial, en Jujuy las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen sumarse al viaje organizado por el Obispado y participar de una jornada histórica para la comunidad católica.