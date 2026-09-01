El Obispado de Jujuy abrió las inscripciones para viajar a ver al Papa

El Obispado de Jujuy comenzó a registrar a quienes quieran viajar a Córdoba para la visita del Papa León XIV. Tendrá un costo de $200 mil.

La comunidad católica de Jujuy ya comenzó a organizar su participación en la visita del Papa León XIV a la Argentina , prevista para noviembre, con una peregrinación que partirá desde la provincia hacia Córdoba. Desde este martes 1 de septiembre se habilitaron las inscripciones para formar parte de la delegación que viajará desde Jujuy.

Jujuy. El 1 de septiembre abren las inscripciones en Jujuy para viajar a ver al Papa León XIV

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El anuncio fue realizado por Gonzalo Padilla, integrante de la Catedral, quien confirmó que los interesados podrán registrarse en distintos puntos habilitados y comenzar a reservar su lugar para este encuentro especial.

Las inscripciones comenzaron este martes y se realizan en dos horarios:

Además, según explicó Padilla, durante los últimos días ya hubo consultas de personas interesadas en conocer los detalles del viaje y la modalidad de inscripción.

Cuánto cuesta viajar a Córdoba para ver al Papa

El valor del pasaje completo es de $200 mil por persona.

Quienes quieran sumarse podrán abonarlo en dos cuotas:

Primera cuota durante septiembre.

Segunda cuota durante octubre.

También existe la posibilidad de realizar el pago total al momento de la inscripción.

El valor incluye el traslado ida y vuelta, el kit del peregrino, seguro, desayuno, merienda y el distintivo correspondiente a la diócesis jujeña.

Cuántos lugares hay disponibles

Desde la organización indicaron que la intención inicial es conformar una delegación de aproximadamente 10 colectivos, aunque la cantidad podría ampliarse dependiendo de la demanda y de las inscripciones que lleguen desde Capital y desde las parroquias del interior de la provincia.

El interés, según explicaron, ya comenzó a crecer entre personas de distintas edades, desde jóvenes hasta adultos que quieren participar de la jornada.

Cuándo viajarán los peregrinos jujeños

La salida desde Jujuy está prevista para el lunes 9 de noviembre a las 17 horas, con destino a Córdoba. La llegada está estimada para la mañana del martes 10 de noviembre, alrededor de las 7 u 8 horas.

Hasta el momento, desde la organización indicaron que todavía esperan definiciones oficiales respecto a la logística final en Córdoba y el cronograma establecido por la Santa Sede. La actividad principal se realizaría en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), donde está prevista la participación del Papa León XIV.

Cómo inscribirse

Los interesados deberán presentar fotocopia del DNI y completar la ficha de inscripción correspondiente.

En el interior de la provincia, las inscripciones se realizarán a través de las parroquias de cada zona. En San Salvador de Jujuy, la recepción de inscripciones será en la Catedral.

Para consultas e informes, se encuentran disponibles los teléfonos 388-4349041 y 388-408-9390.