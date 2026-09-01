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1 de septiembre de 2026 - 13:38
vestido

La historia detrás del vestido con el que Macarena García Melano se convirtió en reina de Jujuy

La representante provincial de 2012 recordó por qué utilizó el mismo diseño en todas las elecciones y el accidente que sufrió antes de subir al escenario.

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Por  Ramiro Menacho
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La joven estudiaba en el colegio Jesús Maestro de San Pedro cuando decidió presentarse junto con sus compañeras. Aunque desde pequeña había visto participar a sus primas, también dudaba porque disfrutaba del baile y quería formar parte del espectáculo de la elección.

Finalmente aceptó ser candidata y sus padres le hicieron una propuesta: “Mi mamá y mi papá me habían dicho: ‘Si salís reina del colegio, te lo podemos comprar; si no, era solo alquilado’”. Macarena ganó la elección de su colegio y se quedó con el vestido. Después lo utilizó en la instancia departamental y también en la provincial, donde fue elegida para representar a Jujuy.

Un accidente antes de la Elección Provincial

La agenda de aquel año fue particularmente intensa. Según recordó, la elección de San Pedro se realizó un sábado, la provincial el martes siguiente y la nacional el viernes. Con pocos días entre cada instancia, Macarena volvió a utilizar el mismo vestido.

Antes de salir al escenario en la Elección Provincial ocurrió algo inesperado. “Me comí un sándwich que tenía mayonesa de remolacha y mi vestido era verde clarito. Me manché todo antes de salir”, contó en diálogo con TodoJujuy.

Su mamá y las demás candidatas intentaron ayudarla a limpiar la marca, pero no lograron quitarla completamente. “Salí manchada; de hecho, si se fijan, se ve”, reconoció. Aunque en aquel momento la situación generó preocupación, Macarena decidió que el accidente no arruinaría la experiencia. “Era trágico en el momento, pero no era algo que fuera a impactar o a opacar”, señaló.

Una experiencia vivida sin sentirla como una competencia

La ex reina contó que atravesó las distintas elecciones con tranquilidad y que los nervios no ocuparon un lugar central. Incluso el episodio del vestido quedó rápidamente convertido en una anécdota. “No pasa nada, páseme un trapo”, recordó sobre su reacción mientras intentaban solucionar la mancha. Para ella, la experiencia estuvo más relacionada con el disfrute que con la competencia.

También destacó el acompañamiento que recibió durante su año como representante provincial. “Me sentí acompañada por la provincia. De cierta manera, estás representando a los estudiantes y que ellos estén contentos con vos es importante”, expresó.

De ser reina a llevar a su hija a las carrozas

Más de una década después, Macarena continúa vinculada con la FNE desde otro lugar. Tras vivir un tiempo fuera de Jujuy, regresó a la provincia y volvió a los desfiles acompañada por su hija de dos años. “Cuando te vas de la provincia, extrañás muchísimo. Me acuerdo de que llegaba septiembre y pensaba: ‘Quiero estar en Jujuy’”, relató.

La celebración que vivió como estudiante ahora forma parte de una nueva historia familiar. “Mi bebé tiene dos años. El año pasado ya la llevaba a las carrozas y se volvía loca”, contó.

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