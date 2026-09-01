Cómo prevenir la captación de menores en las redes sociales según una especialista jujeña

La abogada María Eugenia Jamarli advirtió sobre los mecanismos utilizados para contactar a niños y adolescentes en redes sociales . Explicó qué conductas deben generar alarma, cómo preservar las pruebas y dónde realizar una denuncia.

Jujuy. Trata de personas exprés: "Los depredadores están en las redes sociales"

Importante. Redes sociales y soledad: cómo impactan en la salud mental de jóvenes

Las redes sociales pueden convertirse en espacios utilizados para contactar y captar a niños y adolescentes mediante engaños, falsas propuestas y ofrecimientos económicos. La abogada María Eugenia Jamarli explicó cuáles son algunas de las principales modalidades y remarcó la importancia de que las familias conozcan cómo actuar ante una situación sospechosa.

Durante una entrevista, la especialista sostuvo que los contactos pueden comenzar de manera aparentemente inofensiva a través de chats, mensajes privados o perfiles falsos. Según explicó, detrás de algunas conversaciones pueden existir situaciones de grooming, explotación sexual o incluso mecanismos relacionados con la trata de personas.

Jamarli mencionó un caso registrado en Jujuy en el que un hombre habría contactado por Instagram a dos menores y les ofrecía dinero a cambio de videos de contenido sexual.

“Siempre que hay un video sexual de un menor es explotación”, remarcó la abogada.

Falsos trabajos, castings y propuestas deportivas

La captación no necesariamente comienza con pedidos de fotografías o conversaciones sexuales. Jamarli explicó que también pueden utilizarse anuncios o propuestas atractivas para generar confianza y conseguir información personal de las víctimas.

Entre las modalidades mencionó ofertas laborales falsas, castings de modelaje o baile, invitaciones vinculadas con clubes deportivos y supuestas oportunidades para estudiar en el exterior.

La especialista advirtió que el mismo mecanismo puede afectar a personas adultas. En Jujuy, señaló particularmente las falsas ofertas de empleo para actividades agrícolas en otras provincias, que pueden terminar en situaciones de explotación laboral.

Las señales de alerta que deben conocer los chicos

Uno de los principales puntos de prevención, según Jamarli, es enseñar a niños y adolescentes a identificar determinadas conductas durante una conversación, incluso cuando la persona que está del otro lado parece amigable.

Dos señales deben generar especial atención: que alguien les pida mantener la conversación en secreto o que les ofrezca regalos a cambio de alguna acción.

“Cuando te dice ‘no le cuentes a tu papá o a tu mamá’ es una señal. Cuando te quiere dar algo a cambio y te pide que no le digas a tus padres, también”, explicó.

Los ofrecimientos pueden ser tanto físicos como digitales e incluir regalos, dinero, créditos de videojuegos o monedas virtuales.

La abogada también insistió en la necesidad de explicar desde edades tempranas la diferencia entre lo público y lo privado, especialmente en relación con el cuerpo, las emociones, las fotografías y la información personal.

Qué hacer si un menor recibe mensajes sospechosos

Ante un contacto que genere sospechas, Jamarli recomendó no eliminar inmediatamente las conversaciones. Los mensajes, el nombre de usuario, las fotografías del perfil, los enlaces y otros datos pueden resultar importantes durante una investigación.

“Lo primero que se hace frente al depredador muchas veces es bloquearlo y borrar el chat. Hay que dejarlo, hacer capturas y llevar ese celular para dar información”, señaló.

También hizo una aclaración fundamental: si dentro de la conversación existe material sexual que involucre a menores, no debe reenviarse a otras personas. La recomendación es preservar el dispositivo y ponerlo a disposición de las autoridades.

Dónde denunciar

La especialista señaló diferentes vías para informar una situación de posible captación, grooming o explotación de menores.

La denuncia puede realizarse en la comisaría más cercana, comunicándose con el 911 o mediante la Línea 145, destinada a recibir información, solicitar asistencia y denunciar situaciones vinculadas con trata y explotación de personas.

Jamarli remarcó además que muchos episodios no llegan a conocimiento de las autoridades porque las familias o los propios adolescentes no identifican inicialmente que están frente a un posible delito.

“Creen que solamente es grooming, pero iniciando una denuncia de grooming podemos descubrir una red de trata”, sostuvo.

El acompañamiento de las familias

La abogada destacó que la prevención no debe limitarse a controlar dispositivos, sino que también requiere diálogo y educación digital dentro de los hogares.

Además, recomendó retrasar en lo posible el acceso autónomo de los chicos a determinadas plataformas y acompañarlos para que puedan reconocer riesgos, proteger su información personal y pedir ayuda cuando una conversación les resulte incómoda o sospechosa.

Finalmente, Jamarli invitó a las familias a participar de una charla abierta que brindará este viernes a las 16 en la Escuela Normal, donde abordará herramientas de prevención y “10 tips básicos” destinados a madres y padres para proteger a niños y adolescentes tanto en ámbitos presenciales como digitales.