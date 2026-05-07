Consumo problemático de redes sociales: una psicóloga alertó por el impacto del scrolleo

El uso excesivo de redes sociales es perjudicial , detrás del hábito de “scrollear” durante horas hay un diseño pensado específicamente para atrapar al usuario. “No es tan inocente esa creación de una herramienta y que cada uno tiene que hacerse responsable de cómo la usa”, señaló la psicóloga Anabella Serventi en diálogo Canal 4 al remarcar que existe “un diseño adictivo que está pensado a propósito para engancharte cada vez más tiempo”.

La especialista explicó que esta discusión tomó fuerza en los últimos años y recordó que incluso en Europa la Justicia ya empezó a cuestionar a las grandes plataformas por el modo en que diseñan sus productos. En ese sentido , sostuvo que no alcanza con decir que cada persona es responsable de su uso, porque detrás hay mecanismos pensados para captar atención y retenerla.

Serventi también puso el foco en un gesto cotidiano que muchas veces pasa desapercibido: aceptar cookies y condiciones sin saber qué significan. Según explicó, cuando una persona aprieta “aceptar todas”, muchas veces está autorizando a que el sitio tome información sobre su comportamiento. “¿En qué parte de la pantalla vos detenés la mirada más tiempo? Entonces, la próxima vez que visites ese sitio, te van a ubicar en ese costado de la pantalla el contenido exacto que quieren que vos veas”, detalló.

image Consumo problemático de redes sociales.

Para la psicóloga, esto demuestra hasta qué punto las plataformas recolectan datos para perfeccionar un consumo cada vez más dirigido y personalizado.

El impacto en la salud mental

La profesional remarcó que los estudios más recientes ya muestran consecuencias concretas. Citó una investigación realizada en 2025 sobre 7.000 chicos y adolescentes, donde quienes tenían mayor exposición diaria a pantallas presentaban un menor volumen cortical. “Su corteza cerebral es más finita, desarrollaron menos neuronas en su corteza cerebral y eso no es reversible”, advirtió.

Además, mencionó otro estudio que indica que el 46,6% de adolescentes y adultos tiene síntomas de ansiedad y depresión vinculados al uso de dispositivos tecnológicos. Por eso, remarcó que hoy se habla de “consumo problemático de redes sociales”.

Cómo empezar a tomar conciencia

Serventi recomendó revisar en el propio celular cuánto tiempo se usa cada aplicación. “Chequen en las últimas 24 horas cuántos encendidos de pantalla tuvieron y cuánto tiempo utilizaron el dispositivo distribuido por aplicaciones”, sugirió. Y planteó una pregunta directa: “Registren si es esa la cantidad de tiempo que le quieren regalar a esa aplicación”.

También propuso un ejercicio familiar simple: mirar entre todos el uso del celular durante la cena y comprometerse a cambiar hábitos. Para ella, el problema no es solo el aburrimiento, sino que se le dio “demasiado poder” al dispositivo sobre la vida cotidiana. “Todo está contenido ahí, le dimos demasiado poder sobre nuestras vidas”, resumió.