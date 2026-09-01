FNE 2026: en el canchón del Polivalente de Arte, todas las jefas son mujeres

Las jefas del Polivalente de Arte para la FNE 2026.

En el marco de la FNE 2026 , el canchón del Centro Polivalente de Arte ya trabaja a pleno con la construcción de su carroza. Este año, la institución tiene una particularidad: todas las jefas y coordinadoras que están al frente del proyecto son mujeres .

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El equipo está distribuido entre las áreas de coordinación general, chasis, electricidad y flores , con estudiantes que asumieron distintas responsabilidades y que trabajan junto al resto de sus compañeras para completar la carroza antes del inicio de los tradicionales desfiles de la Fiesta Nacional de los Estudiantes .

Al frente de la coordinación general y del área de chasis está Dana Martínez . En electricidad trabajan Luna Irupe y Zoe Vega , mientras que el área de flores cuenta con Luisana Domínguez, Aylen Aguilar y Celina Ferreira . En chasis también trabaja Melani Aguanta .

Dana Martínez asumió este año la coordinación general , además de estar a cargo del chasis. Su tarea consiste en seguir el avance de los distintos sectores, controlar los tiempos y coordinar el trabajo para que la carroza llegue en condiciones al primer desfile.

“Estoy muy contenta. Tengo el cargo con más responsabilidad. Vamos viendo todo de la carroza, los tiempos. Tenemos que llegar bien al primer desfile”, contó.

La construcción está organizada en tres grandes áreas: chasis, electricidad y flores. De acuerdo con Martínez, el sector que presenta mayor retraso es el chasis.

A pesar de las dificultades propias de esta etapa, la coordinadora destacó el compromiso del grupo y el vínculo con el proyecto.

“Tengo fe que vamos bien, mucho cariño”, expresó.

Canchón del Centro Polivalente de Arte.

Flores: materiales reciclados y trabajo artesanal

El área de flores está coordinada por Luisana Domínguez, junto a Aylen Aguilar y Celina Ferreira.

Para Luisana, este es su primer año como coordinadora. Según contó, asumió el desafío a partir de la sugerencia de las estudiantes que ocuparon ese lugar durante el año pasado.

El grupo trabaja en la elaboración de cinco tipos de flores, utilizando distintos materiales que luego son transformados para incorporarlos al diseño de la carroza.

Entre los elementos que utilizan se encuentran maples de huevos, botellas, celofán y papel crepé.

“El calor favorece el secado”, explicó Domínguez, al referirse a las condiciones de trabajo durante estos días.

La falta de tiempo y de mano de obra representa uno de los principales desafíos para el sector. “Nos falta mucha mano de obra y tiempo, pero llegamos bien, con lo justo”, señaló.

El objetivo de las estudiantes es repetir el buen desempeño de años anteriores y volver a quedar entre los primeros puestos.

“Queremos seguir en el podio”, afirmó.

Canchón del Centro Polivalente de Arte.

Electricidad: luces LED para completar el diseño

El área de electricidad está a cargo de Luna Irupe y Zoe Vega, quienes trabajan en el sistema de iluminación que tendrá la carroza.

Zoe también se desempeña por primera vez como coordinadora y destacó el ritmo de trabajo de las estudiantes.

“Estamos bien, las chicas trabajan muy bien, rápido”, sostuvo.

Uno de los principales desafíos consiste en definir cómo combinar los distintos juegos de luces con el diseño de la carroza y, especialmente, con las flores.

Para este año utilizan tiras LED RGB y blancas, zócalos y foquitos.

“Los desafíos son ver los juegos, qué luces vamos a usar, combinarlos con las flores”, explicó Vega.

La expectativa del grupo es mantener el lugar que el Polivalente de Arte consiguió en las últimas ediciones: “Este año mantenemos el podio”, aseguró.

Un canchón conducido por mujeres

La particularidad de esta edición es que todas las jefas y coordinadoras de la carroza del Polivalente de Arte son mujeres.

La distribución de responsabilidades quedó conformada de la siguiente manera:

Dana Martínez: coordinación general y chasis.

coordinación general y chasis. Melani Aguanta: chasis.

chasis. Luna Irupe: electricidad.

electricidad. Zoe Vega: electricidad.

electricidad. Luisana Domínguez: flores.

flores. Aylen Aguilar: jefa de flores.

jefa de flores. Celina Ferreira: flores.

Cada área avanza con sus propios desafíos, pero todas trabajan con el mismo objetivo: completar la carroza antes del inicio de los desfiles de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

Canchón del Centro Polivalente de Arte.

Qué necesitan para continuar con la construcción

Desde el canchón también solicitaron colaboración con distintos materiales que son necesarios para continuar con el armado.

Entre los elementos que necesitan se encuentran cartones duros de televisores, diarios, revistas, harina, vinagre, azúcar y sal.

Además, las coordinadoras remarcaron la importancia de sumar mano de obra, especialmente en una etapa en la que los tiempos comienzan a ser cada vez más ajustados.

Con las estructuras en marcha, las flores en proceso de secado y el sistema de iluminación en desarrollo, el Polivalente de Arte atraviesa las últimas semanas antes de que su carroza salga a escena. El desafío es llegar a tiempo y volver a competir por un lugar entre las mejores de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.