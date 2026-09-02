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2 de septiembre de 2026 - 11:31
Política.

Preparativos para la visita del Papa León XIV: la delegación del Vaticano recorre Luján y Claypole

Los enviados de la Santa Sede visitarán los lugares que el Papa recorrerá en su paso por la provincia de Buenos Aires, tras la reunión de Colombo con Kicillof.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La delegación del Vaticano visita la Basílica de Luján y el Cottolengo Don Orione para preparar la llegada del papa León XIV. &nbsp;

La delegación del Vaticano visita la Basílica de Luján y el Cottolengo Don Orione para preparar la llegada del papa León XIV.

 

Luego de pasar por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, la comitiva enviada por el Vaticano llegará este miércoles a la Basílica de Luján y al Cottolengo Don Orione de Claypole. Ambos lugares forman parte de la agenda prevista para la visita del papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

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En los días previos al arribo de la delegación pontificia, el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, se reunió en La Plata con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La reunión entre Marcelo Colombo y Axel Kicillof

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la organización y ultimar los aspectos relacionados con la próxima visita del sumo pontífice.

Coordinamos detalles de las actividades previstas en Luján y también del operativo de seguridad para la misa programada para el 11 de noviembre en esa ciudad”, señaló Kicillof en sus redes tras la reunión. Y acotó: “Todas las áreas del Gobierno de la Provincia estarán a disposición para que esta visita tan esperada por los bonaerenses se desarrolle en paz y de la mejor manera”.

La Basílica de Luján quedó establecida como escenario de una de las tres misas principales que el papa León XIV ofrecerá durante su visita a la Argentina. Las otras dos celebraciones se desarrollarán en Buenos Aires y Córdoba, tal como había anticipado días atrás Marcelo Colombo.

Luján será sede de una de las misas del Papa León XIV

Por su parte, el Cottolengo Don Orione de Claypole aparece como el sitio que la Iglesia considera con “una posibilidad muy fuerte” para albergar una de las dos actividades relacionadas con personas en situación de vulnerabilidad incluidas en el itinerario del pontífice. El predio ocupa unas 49 manzanas y está dedicado a la atención y asistencia de personas con discapacidad.

Desde el Episcopado señalaron que las visitas realizadas hasta el momento forman parte de una etapa inicial de relevamiento y evaluación. “Son reuniones más informativas, están mirando lugares, no están definiendo nada. Eso después se enviará a secretaría de Estado y se decide”, habían explicado esta semana desde la Episcopal a este medio.

Con las visitas programadas a Luján y Claypole, la delegación enviada por el Vaticano concluirá una semana dedicada a analizar y evaluar posibles escenarios para la visita papal. El recorrido comenzó el lunes en la Ciudad de Buenos Aires, donde los enviados pasaron por el Monumento de los Españoles, el Palacio Libertad y el Palacio San Martín.

El recorrido de la delegación por Buenos Aires y Córdoba

En este último lugar participaron de una reunión de trabajo junto con representantes de la Secretaría General de la Presidencia, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina y la Cancillería. La agenda siguió el martes en Córdoba, donde inspeccionaron los espacios previstos para el encuentro que León XIV mantendrá allí con obispos y seminaristas.

Los representantes de la Santa Sede dejarán la Argentina durante la mañana de este jueves, luego de finalizar la recorrida por los tres distritos que estarán incluidos en el itinerario de la visita del papa prevista para noviembre.

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