miércoles 02 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2026 - 10:21
Política.

El Senado define el futuro del super-RIGI: buscan avanzar con el dictamen y sumar cambios

El plenario de comisiones analizará este miércoles el régimen para grandes inversiones, en una jornada clave para habilitar su tratamiento en el recinto.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Senado busca lograr hoy el dictamen del super-RIGI con cambios pedidos por los aliados.

El Senado busca lograr hoy el dictamen del super-RIGI con cambios pedidos por los aliados.

El Senado retomará este miércoles la discusión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), denominado también “super-RIGI”. Se trata de una propuesta promovida por el Gobierno que ya obtuvo el respaldo de la Cámara de Diputados.

Lee además
cuales son las principales diferencias entre el rigi y el super rigi aprobado ayer en el congreso
País.

Cuáles son las principales diferencias entre el RIGI y el Súper RIGI aprobado ayer en el Congreso
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley conocido como “Súper RIGI”.
Política.

Quiénes apoyaron el "Súper RIGI": el detalle del voto a voto en Diputados

La reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General está prevista para las 13, y podría permitir que la iniciativa quede en condiciones de ser debatida posteriormente en el recinto de la Cámara alta.

La conducción del plenario estará a cargo de Agustín Monteverde (LLA), quien se encuentra al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Al mismo tiempo, allegados a la senadora por la Ciudad de Buenos Aires Patricia Bullrich señalaron que existe la intención de convocar a una nueva sesión del Senado el próximo 10 de septiembre.

Qué establece el super-RIGI

El proyecto establece un esquema de incentivos tributarios, cambiarios y normativos de carácter extraordinario, junto con un régimen que garantiza estabilidad durante aproximadamente 30 años, destinado a atraer inversiones de al menos US$1.000 millones hacia sectores considerados “del futuro” o que todavía presentan un escaso nivel de desarrollo en el país.

Entre los incentivos más destacados, la propuesta plantea llevar la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% y aplicar un mecanismo de amortización acelerada para las inversiones. De esta manera, se podrá computar el 60% durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos períodos siguientes.

A su vez, el régimen incorpora certificados de crédito fiscal que podrán utilizarse para afrontar obligaciones vinculadas al IVA y las contribuciones patronales, mediante la aplicación de una tasa uniforme del 10%.

En cuanto a los quebrantos, podrán ser compensados sin un plazo máximo de vencimiento. Por otro lado, los dividendos estarán alcanzados por una alícuota del 7%, que pasará a ser del 3,5% una vez transcurridos cuatro años desde la incorporación al régimen.

Asimismo, la iniciativa contempla eliminar los aranceles de importación y los derechos de exportación, además de quitar las limitaciones y los cupos que actualmente condicionan las operaciones.

Respecto del acceso a las divisas, la propuesta establece un esquema gradual para disponer de los dólares generados por las exportaciones. Una vez cumplidos tres años desde la adhesión al régimen, los inversores tendrán la posibilidad de acceder al 100% de esas divisas.

Los Cambios

La versión que recibió el aval de Diputados sumó, por iniciativa de los legisladores del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, un esquema destinado a fomentar el desarrollo de proveedores nacionales. El mecanismo dispone que el 20% del monto invertido deberá utilizarse para adquirir bienes o contratar servicios dentro del país.

Ahora, durante el análisis en el Senado, los legisladores evalúan agregar una disposición que limite las compras locales contempladas por el régimen exclusivamente a bienes transables.

Otro de los aspectos que los senadores tienen bajo análisis alcanza a las iniciativas que demanden cantidades extraordinarias de energía, como podría ocurrir con la construcción y puesta en funcionamiento de centros de datos.

Para este tipo de emprendimientos, si el nivel de consumo previsto pudiera generar efectos sobre el abastecimiento eléctrico del municipio o la región en la que se radique la compañía, el proyecto deberá incluir mecanismos que garanticen su propio suministro de energía.

Los pedidos de la oposición dialoguista

El sector de la oposición dialoguista también pretende impulsar propuestas propias, independientemente de las iniciativas que forman parte de la agenda promovida por el presidente Javier Milei.

En ese marco, este miércoles se pondrá bajo análisis, por iniciativa del radical Eduardo Vischi, la creación de un Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR). El proyecto será abordado durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economías Regionales.

La propuesta impulsada por el radicalismo apunta a establecer incentivos impositivos para medianas empresas que concreten inversiones de carácter productivo por un monto mínimo de US$12 millones durante los primeros dos años desde la entrada en vigencia del régimen.

El esquema de beneficios alcanzaría a proyectos de medianas compañías de los sectores agropecuario, industrial y de servicios, con la finalidad de que puedan expandir su capacidad de operación e incorporar nuevas tecnologías.

Por otro lado, las senadoras aliadas Flavia Royón, representante de Salta, y Sonia Rojas Decut, de Misiones, trabajan en iniciativas vinculadas con el establecimiento de presupuestos mínimos para la protección del ambiente, dentro de un esquema destinado a regular el funcionamiento de los mercados de carbono.

La agenda del Gobierno en el Senado

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, mantuvo el lunes un encuentro con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el objetivo de repasar los principales temas que el Poder Ejecutivo considera prioritarios para su tratamiento en el Congreso Nacional.

A su vez, el oficialismo tendrá que acordar con Santilli los detalles de su presentación ante el recinto, donde deberá exponer su informe de gestión, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional.

“Argentina está avanzando hacia una nueva etapa, con un Gobierno que ordena las cuentas, genera confianza y sienta las bases para recuperar el crecimiento, atraer inversiones y crear más oportunidades para todos”, apuntó Abdala.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuáles son las principales diferencias entre el RIGI y el Súper RIGI aprobado ayer en el Congreso

Quiénes apoyaron el "Súper RIGI": el detalle del voto a voto en Diputados

De la crisis del consumo al Super RIGI: los temas que debatieron diputadas jujeñas en Política a las Brasas

Los senadores argentinos pasarán a cobrar más de 13 millones de pesos

El Senado votó 67 pliegos judiciales y retoma el debate por la eliminación de las PASO

Las más leídas

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y uncamión
Policiales.

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y un camión

Presentaron las esculturas de los Gliptodontes en el Parque Xibi Xibi
Ciencia.

El gliptodonte del Xibi Xibi: la historia del gigante que vivió en Jujuy

Candidatas Representante Capital 2026 video
Jujuy.

FNE 2026: presentaron a las 59 candidatas de la Elección Capital

Caso María Luz Herrera
Jujuy.

Caso María Luz Herrera: para la Fiscalía, Ezequiel Godoy Florentín fue el femicida y su padre colaboró en el crimen

Gripe en Jujuy: el 97% de las muestras positivas analizadas correspondió a influenza A video
Salud.

Gripe en Jujuy: el 97% de las muestras positivas analizadas correspondió a influenza A

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel