El Senado define el futuro del super-RIGI: buscan avanzar con el dictamen y sumar cambios

El Senado busca lograr hoy el dictamen del super-RIGI con cambios pedidos por los aliados.

El Senado retomará este miércoles la discusión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , denominado también “super-RIGI ”. Se trata de una propuesta promovida por el Gobierno que ya obtuvo el respaldo de la Cámara de Diputados .

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La reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General está prevista para las 13, y podría permitir que la iniciativa quede en condiciones de ser debatida posteriormente en el recinto de la Cámara alta .

La conducción del plenario estará a cargo de Agustín Monteverde (LLA) , quien se encuentra al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Al mismo tiempo, allegados a la senadora por la Ciudad de Buenos Aires Patricia Bullrich señalaron que existe la intención de convocar a una nueva sesión del Senado el próximo 10 de septiembre .

El proyecto establece un esquema de incentivos tributarios, cambiarios y normativos de carácter extraordinario , junto con un régimen que garantiza estabilidad durante aproximadamente 30 años , destinado a atraer inversiones de al menos US$1.000 millones hacia sectores considerados “del futuro” o que todavía presentan un escaso nivel de desarrollo en el país.

Entre los incentivos más destacados, la propuesta plantea llevar la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% y aplicar un mecanismo de amortización acelerada para las inversiones. De esta manera, se podrá computar el 60% durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos períodos siguientes.

A su vez, el régimen incorpora certificados de crédito fiscal que podrán utilizarse para afrontar obligaciones vinculadas al IVA y las contribuciones patronales, mediante la aplicación de una tasa uniforme del 10%.

En cuanto a los quebrantos, podrán ser compensados sin un plazo máximo de vencimiento. Por otro lado, los dividendos estarán alcanzados por una alícuota del 7%, que pasará a ser del 3,5% una vez transcurridos cuatro años desde la incorporación al régimen.

Asimismo, la iniciativa contempla eliminar los aranceles de importación y los derechos de exportación, además de quitar las limitaciones y los cupos que actualmente condicionan las operaciones.

Respecto del acceso a las divisas, la propuesta establece un esquema gradual para disponer de los dólares generados por las exportaciones. Una vez cumplidos tres años desde la adhesión al régimen, los inversores tendrán la posibilidad de acceder al 100% de esas divisas.

Los Cambios

La versión que recibió el aval de Diputados sumó, por iniciativa de los legisladores del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, un esquema destinado a fomentar el desarrollo de proveedores nacionales. El mecanismo dispone que el 20% del monto invertido deberá utilizarse para adquirir bienes o contratar servicios dentro del país.

Ahora, durante el análisis en el Senado, los legisladores evalúan agregar una disposición que limite las compras locales contempladas por el régimen exclusivamente a bienes transables.

Otro de los aspectos que los senadores tienen bajo análisis alcanza a las iniciativas que demanden cantidades extraordinarias de energía, como podría ocurrir con la construcción y puesta en funcionamiento de centros de datos.

Para este tipo de emprendimientos, si el nivel de consumo previsto pudiera generar efectos sobre el abastecimiento eléctrico del municipio o la región en la que se radique la compañía, el proyecto deberá incluir mecanismos que garanticen su propio suministro de energía.

Los pedidos de la oposición dialoguista

El sector de la oposición dialoguista también pretende impulsar propuestas propias, independientemente de las iniciativas que forman parte de la agenda promovida por el presidente Javier Milei.

En ese marco, este miércoles se pondrá bajo análisis, por iniciativa del radical Eduardo Vischi, la creación de un Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR). El proyecto será abordado durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economías Regionales.

La propuesta impulsada por el radicalismo apunta a establecer incentivos impositivos para medianas empresas que concreten inversiones de carácter productivo por un monto mínimo de US$12 millones durante los primeros dos años desde la entrada en vigencia del régimen.

El esquema de beneficios alcanzaría a proyectos de medianas compañías de los sectores agropecuario, industrial y de servicios, con la finalidad de que puedan expandir su capacidad de operación e incorporar nuevas tecnologías.

Por otro lado, las senadoras aliadas Flavia Royón, representante de Salta, y Sonia Rojas Decut, de Misiones, trabajan en iniciativas vinculadas con el establecimiento de presupuestos mínimos para la protección del ambiente, dentro de un esquema destinado a regular el funcionamiento de los mercados de carbono.

La agenda del Gobierno en el Senado

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, mantuvo el lunes un encuentro con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el objetivo de repasar los principales temas que el Poder Ejecutivo considera prioritarios para su tratamiento en el Congreso Nacional.

A su vez, el oficialismo tendrá que acordar con Santilli los detalles de su presentación ante el recinto, donde deberá exponer su informe de gestión, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional.

“Argentina está avanzando hacia una nueva etapa, con un Gobierno que ordena las cuentas, genera confianza y sienta las bases para recuperar el crecimiento, atraer inversiones y crear más oportunidades para todos”, apuntó Abdala.