Cuáles son las principales diferencias entre el RIGI y el Súper RIGI aprobado ayer en el Congreso

La Cámara de Diputados de Nación aprobó este miércoles el proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado " Súper RIGI ", una propuesta impulsada por el oficialismo que busca fomentar la llegada de inversiones de gran escala en sectores tecnológicos e industriales emergentes . La iniciativa obtuvo media sanción y será ahora analizada por el Senado.

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El nuevo esquema amplía los beneficios contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vigente, aunque con un enfoque orientado a actividades consideradas estratégicas para el desarrollo futuro de la economía argentina. Entre los sectores alcanzados se encuentran los centros de datos para inteligencia artificial, la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas, baterías de litio y proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio .

Según establece el proyecto, las empresas interesadas deberán presentar inversiones mínimas de USD 1.000 millones y comprometer el desembolso de al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años desde su adhesión al régimen.

Beneficios fiscales y regulatorios

Uno de los principales cambios respecto al RIGI actual es la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15%. Además, se incorpora un esquema de amortización acelerada de inversiones, que permite computar el 60% durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes.

La iniciativa también contempla la deducción de quebrantos sin límite temporal, la posibilidad de transferir esos créditos fiscales a terceros después de cinco años y una reducción de la carga impositiva sobre dividendos y utilidades distribuidas.

En materia de comercio exterior, el Súper RIGI garantiza arancel cero para las importaciones vinculadas a la producción y elimina las retenciones a las exportaciones. Asimismo, mantiene la estabilidad regulatoria por un plazo de 30 años, uno de los aspectos más valorados por potenciales inversores.

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Menor presión tributaria local

El proyecto establece además límites para la carga impositiva provincial y municipal. En ese sentido, fija un tope del 0,5% para el impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias que adhieran al régimen y prohíbe la aplicación de tasas municipales calculadas sobre las ventas.

Otro de los cambios relevantes es la eliminación de la obligación de contratar proveedores locales por un porcentaje mínimo de la inversión, requisito que sí estaba contemplado en el régimen original. La modificación generó cuestionamientos de algunos sectores empresariales y gobiernos provinciales, que consideran que podría reducir las oportunidades para la industria nacional.

Acceso a divisas y estabilidad jurídica

El esquema mantiene el acceso progresivo a las divisas generadas por exportaciones, permitiendo disponer libremente del 20% durante el primer año, del 40% en el segundo y del 100% a partir del tercero.

Además, incorpora mecanismos internacionales para la resolución de controversias entre el Estado y los inversores, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a largo plazo.

RIGI traerá inversiones en litio y más empleo (Foto ilustrativa) RIGI traerá inversiones en litio y más empleo (Foto ilustrativa)

Desde el Gobierno sostienen que el Súper RIGI busca impulsar una transformación de la matriz productiva argentina mediante la incorporación de tecnología, innovación y procesos industriales de mayor valor agregado. Actualmente, el régimen vigente cuenta con la participación de 45 empresas provenientes de 11 países, lo que refleja el interés que generan los beneficios fiscales y regulatorios ofrecidos por el país para proyectos de gran envergadura.

Principales diferencias entre el RIGI y el Súper RIGI

Sector de aplicación:

El RIGI se dirige a sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura.

El Súper RIGI está orientado exclusivamente a “nuevas actividades económicas” (tecnología, infraestructura digital, inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, baterías de litio, energías renovables y data centers).

Monto mínimo de inversión:

En el RIGI oscila entre US$200 y US$600 millones según el sector.

En el Súper RIGI, el mínimo es de US$1.000 millones por proyecto.

Requisito de ejecución:

El RIGI exige pisos de inversión inicial según el sector.

El Súper RIGI demanda que el 20% del monto comprometido se invierta en los primeros dos años.

Beneficios fiscales:

El RIGI fija una alícuota del 25% para el Impuesto a las Ganancias.

El Súper RIGI la baja al 15%.

Incentivos aduaneros y tributarios:

El Súper RIGI garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones.

Presión tributaria local:

El RIGI exige un piso mínimo de contratación de proveedores locales (20% de la inversión).

El Súper RIGI elimina este requisito y prohíbe imponer compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado.

Reglas cambiarias:

Ambos regímenes otorgan libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo, 100% el tercero.

Estabilidad normativa:

Ambos esquemas contemplan una estabilidad regulatoria de 30 años.