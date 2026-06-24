En vivo seguí el minuto a minuto de la sesión en Diputados

miércoles 24 de junio de 2026
24 de junio de 2026 - 15:21
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Diputados debate el Súper RIGI y un plan de pago a los holdouts, con apoyo de bloques aliados y una agenda clave para el Gobierno.

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Sesión en Diputados

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La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con una agenda central para el Gobierno, que buscará aprovechar el acuerdo alcanzado con sus bloques aliados para avanzar con dos iniciativas consideradas estratégicas: la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, y la autorización para implementar un plan de pago destinado a los últimos holdouts que mantienen reclamos por la deuda declarada en default en 2001.

Embed - Sesión especial en la Cámara de Diputados

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Martín Matzkin asumió en reemplazo de Adrián Ravier

La Cámara de Diputados aceptó durante la sesión de este martes la renuncia de Adrián Ravier y tomó juramento a Martín Matzkin, quien ocupará la banca de La Libertad Avanza por la provincia de La Pampa. El nuevo legislador es cercano a la senadora Patricia Bullrich y, antes de incorporarse al Congreso, se desempeñó como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad.

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