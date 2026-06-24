En vivo seguí el minuto a minuto de la sesión en Diputados

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con una agenda central para el Gobierno, que buscará aprovechar el acuerdo alcanzado con sus bloques aliados para avanzar con dos iniciativas consideradas estratégicas: la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, y la autorización para implementar un plan de pago destinado a los últimos holdouts que mantienen reclamos por la deuda declarada en default en 2001.
Martín Matzkin asumió en reemplazo de Adrián Ravier
La Cámara de Diputados aceptó durante la sesión de este martes la renuncia de Adrián Ravier y tomó juramento a Martín Matzkin, quien ocupará la banca de La Libertad Avanza por la provincia de La Pampa. El nuevo legislador es cercano a la senadora Patricia Bullrich y, antes de incorporarse al Congreso, se desempeñó como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad.