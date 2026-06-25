Quiénes apoyaron el "Súper RIGI": el detalle del voto a voto en Diputados

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley conocido como “Súper RIGI”.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, que establece un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias . La iniciativa obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones .

Jujuy. EXAR recibió la aprobación del Comité Evaluador de Proyectos RIGI para la ampliación de su proyecto en Cauchari-Olaroz

El texto, promovido por el Poder Ejecutivo , quedó ahora listo para su tratamiento en el Senado. El proyecto “Súper RIGI” contempla un esquema de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios destinado a impulsar nuevas actividades económicas.

Entre sus principales disposiciones incluye ventajas tributarias, cambiarias y aduaneras , como una tasa especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias , un sistema de amortización acelerada para inversiones en bienes de capital e infraestructura, la opción de computar quebrantos sin plazo de vencimiento y una alícuota reducida del 3,5% para dividendos y utilidades .

Todos los diputados que votaron a favor de la media sanción de la ley.

Asimismo, prevé la eliminación de aranceles para importaciones y la fijación de retenciones del 0% para exportaciones . También establece un límite de hasta el 0,5% en Ingresos Brutos en las provincias que se adhieran al régimen, al tiempo que impide la aplicación de tasas municipales basadas directamente en el nivel de ventas. Al igual que el RIGI , incluye además una estabilidad normativa por 30 años .

El oficialismo consiguió aprobar el Súper RIGI para atraer megainversiones.

Diputados que votaron a favor

Entre los espacios legislativos que integran el oficialismo y sus fuerzas aliadas que acompañaron la iniciativa se encuentran La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires, Independencia, La Neuquinidad, el Movimiento de Integración y Desarrollo, además de distintos partidos provinciales.

La Cámara de diputados dio media sanción al proyecto de Super RIGI.

La Libertad Avanza (93):

Pablo Ansaloni (Buenos Aires)

Vertie Benegas Lynch (Buenos Aires)

Alejandro Carrancio (Buenos Aires)

Giselle Castelnuovo (Buenos Aires)

Sergio Figliuolo (Buenos Aires)

Álvaro García (Buenos Aires)

María Luisa González Estevarena (Buenos Aires)

Gladys Humenuk (Buenos Aires)

Lilia Lemoine (Buenos Aires)

Johanna Sabrina Longo (Buenos Aires)

Lorena Macyszyn (Buenos Aires)

Guillermo Montenegro (Buenos Aires)

Miriam Niveyro (Buenos Aires)

Joaquín Ojeda (Buenos Aires)

Sebastián Pareja (Buenos Aires)

María Lorena Petrovich (Buenos Aires)

Karen Reichardt (Buenos Aires)

Juliana Santillán Juárez Brahim (Buenos Aires)

Santiago Santurio (Buenos Aires)

Rubén Darío Torres (Buenos Aires)

Hernán Urien (Buenos Aires)

Patricia Vasquez (Buenos Aires)

Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires)

Sabrina Ajmechet (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Damián Arabia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Nicolás Emma (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Alejandro Fargosi (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Alida Ferreyra (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Silvana Giudici (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Patricia Holzman (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Vertie Benegas Lynch.

Andrés Leone (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Adrián Brizuela (Catamarca)

Carlos García (Chaco)

Rosario Goitia (Chaco)

Maira Frías (Chubut)

César Treffinger (Chubut)

Belén Avico (Córdoba)

Gabriel Bornoroni (Córdoba)

María Cecilia Ibañez (Córdoba)

Enrique Lluch (Córdoba)

Marcos Patiño Brizuela (Córdoba)

Luis Albino Picat (Córdoba)

María Celeste Ponce (Córdoba)

Gonzalo Roca (Córdoba)

Laura Elena Rodríguez Machado (Córdoba)

Laura Soldano (Córdoba)

Lisandro Almirón (Corrientes)

María Virginia Gallardo (Corrientes)

José Federico Tournier (Corrientes)

Andrés Ariel Laumann (Entre Ríos)

Francisco Morchio (Entre Ríos)

Atilio Basualdo (Formosa)

Bárbara Andreussi (Jujuy)

Alfredo Gonzales (Jujuy)

Manuel Quintar (Jujuy)

Martín Matzkin (La Pampa)

Gino Visconti (La Rioja)

Facundo Correa Llano (Mendoza)

Mercedes Llano (Mendoza)

Álvaro Martínez (Mendoza)

Julieta Metral Asensio (Mendoza)

Luis Petri (Mendoza)

Luis Petri (La Libertad Avanza).

Maura Gruber (Misiones)

Diego Hartfield (Misiones)

Soledad Mondaca (Neuquén)

Gabriela Luciana Muñoz (Neuquén)

Gastón Riesco (Neuquén)

Aníbal Tortoriello (Río Negro)

Lorena Villaverde (Río Negro)

Eliana Bruno (Salta)

María Gabriela Flores (Salta)

Julio Moreno Ovalle (Salta)

Carlos Raúl Zapata (Salta)

Abel Chiconi (San Juan)

José Peluc (San Juan)

Carlos Alberto Almena (San Luis)

Mónica Becerra (San Luis)

Jairo Guzmán (Santa Cruz)

Rocío Bonacci (Santa Fe)

Alejandro Bongiovanni (Santa Fe)

Romina Diez (Santa Fe)

Nicolás Mayoraz (Santa Fe)

Juan Pablo Montenegro (Santa Fe)

Agustín Pellegrini (Santa Fe)

Valentina Ravera (Santa Fe)

Verónica Razzini (Santa Fe)

Yamile Tomassoni (Santa Fe)

Santiago Pauli (Tierra del Fuego)

Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego)

Mariano Campero (Tucumán)

Gerardo Huesen (Tucumán)

Soledad Molinuevo (Tucumán)

Federico Agustín Pelli (Tucumán)

Lorena Villaverde.

PRO (12):

María Florencia De Sensi (Buenos Aires)

Alejandro Finocchiaro (Buenos Aires)

Cristian Ritondo (Buenos Aires)

Javier Sánchez Wrba (Buenos Aires)

Martín Yeza (Buenos Aires)

Fernando De Andreis (CABA)

Daiana Fernández Molero (CABA)

Antonela Giampieri (CABA)

Álvaro González (CABA)

Alicia Fregonese (Entre Ríos)

Martín Ardohain (La Pampa)

Emmanuel Bianchetti (Misiones)

UCR (6):

Guillermo César Aguero (Chaco)

Gerardo Cipolini (Chaco)

Diógenes Ignacio Gonzalez (Corrientes)

Lisandro Nieri (Mendoza)

Darío Schneider (Entre Ríos)

Pamela Fernanda Verasay (Mendoza).

Innovación Federal:

Claudio Alvarez (San Luis)

Alberto Arrúa (Misiones)

Bernardo Biella (Salta)

Gerardo Gustavo Gonzalez (Formosa)

Oscar Herrera Ahuad (Misiones)

Claudio Alvarez (San Luis).

Pablo Outes (Salta)

Yamila Ruiz (Misiones)

Daniel Vancsik (Misiones)

Yolanda Vega (Salta)

Adelante Buenos Aires (ex UCR):

Karina Banfi (Buenos Aires).

Independencia (3) -Tucumán-:

Elia Marina Fernández

Gladys Medina

Javier Noguera

Producción y Trabajo (2) -San Juan-:

Nancy Picon Martínez

Carlos Quiroga.

Carlos Quiroga.

La Neuquinidad (1) -Neuquén-:

Karina Maureira

Movimiento de Integración y Desarrollo (2):

Eduardo Falcone (Buenos Aires)

Oscar Zago (CABA)

Por Santa Cruz (1):

José Luis Garrido

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO.

Los que se abstuvieron

Las siete abstenciones correspondieron a los siguientes legisladores:

Provincias Unidas (5):

Lourdes Arrieta (ex LLA-Mendoza)

Sergio Eduardo Capozzi (Río Negro)

José Nuñez (Santa Fe)

Jorge Rizzotti (Jujuy)

María Inés Zigaran (Jujuy)

Elijo Catamarca (2):

Fernando Monguillot

Sebastián Noblega

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, obtuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.

El rechazo de la oposición

La postura opositora estuvo integrada mayormente por Unión por la Patria, el PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, el Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Coherencia y otras bancadas legislativas.

Desde estos sectores, las principales objeciones apuntaron a la merma de ingresos fiscales para el Estado en beneficio de grandes empresas que, según la visión opositora, no necesitan este tipo de estímulos.

Los diputados que votaron a favor de la media sanción de la ley.

Asimismo, alertaron que el país resignaría soberanía, ya que las compañías que adhieran al régimen podrían optar por tribunales internacionales para dirimir cualquier eventual conflicto.