La Casa Rosada se reúne con gobernadores en una cumbre en Misiones

Los gobernadores provinciales que integran el Norte Grande se encontrarán nuevamente este miércoles en Posadas para consensuar una agenda compartida y fortalecer los planteos que vienen realizando ante el Gobierno nacional . La reunión será encabezada como anfitrión por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

El encuentro tendrá además la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli . El encuentro generó expectativa tanto en la Casa Rosada como entre los diferentes espacios políticos de las provincias de la región.

El temario oficial de la cumbre estará concentrado en tres cuestiones principales : las consecuencias de El Niño en las provincias del Norte , la Estrategia Federal Energética , que incluye el análisis de nuevas rutas y valores del transporte dentro del sistema gasífero, y la creación de una identidad institucional propia para el Norte Grande .

Más allá de estos asuntos previstos, los mandatarios provinciales también llevarán a la mesa una serie de demandas que vienen sosteniendo ante el Gobierno nacional desde hace varios meses .

Entre las demandas que los gobernadores pondrán sobre la mesa se encuentran el estado de la red eléctrica, los recursos destinados a obras de infraestructura, la conservación de las rutas nacionales, el transporte y la continuidad de diversos proyectos considerados prioritarios para cada distrito.

La participación de Diego Santilli también aportará un componente político a la jornada. El jefe de Gabinete buscará reencauzar la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores, además de intentar destrabar negociaciones que van más allá de las cuestiones específicas de la región.

Por su parte, los mandatarios provinciales intentarán utilizar el encuentro como una nueva instancia para reclamar el cumplimiento de acuerdos y compromisos que, según sostienen, aún permanecen pendientes.

Uno de los principales puntos de discusión será el valor de la energía. Los gobernadores del Norte Grande vienen planteando la necesidad de establecer un régimen tarifario diferencial para la región y argumentan que las particularidades climáticas y las condiciones propias del territorio requieren una política energética adaptada a esas realidades.

En este escenario cobra relevancia la propuesta de crear una “Zona Cálida”, una iniciativa que apunta a amortiguar el peso de las facturas de electricidad en los hogares del norte argentino. El proyecto toma como referencia otros regímenes de beneficios vigentes en distintas partes del país, aunque plantea adaptarlos a las particularidades de la región.

Otro de los asuntos que los mandatarios provinciales buscarán poner en discusión es el esquema de transporte del gas. Entre los puntos previstos figura el análisis de las nuevas rutas y los valores tarifarios del sistema, una cuestión que podría repercutir tanto en los consumidores como en los sectores productivos de las provincias.

El gobernador misionero Hugo Passalacqua convocó a sus colegas del Norte Grande: Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Gildo Insfrán, de Formosa; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca; Elías Suárez, de Santiago del Estero; y Ricardo Quintela, de La Rioja.

El debate sobre la energía estará acompañado por otros planteos, entre ellos las deudas que las empresas distribuidoras provinciales acumulan con Cammesa y la discusión sobre los fondos destinados al desarrollo de infraestructura.

Rutas, fondos y obras pendientes

Entre las demandas que los gobernadores de la región volverán a plantear durante la cumbre aparece también la situación de la red vial. Los distritos del Norte Grande buscan que se restituyan los recursos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos y expresan su preocupación por la escasa utilización de partidas previstas para conservar y reparar las rutas nacionales.

Obra Pública.

Otro de los puntos que genera debate es la eventual transferencia de ciertos sectores de las rutas nacionales a las provincias, que pasarían a hacerse cargo de su conservación.

Si bien algunos mandatarios se mostraron dispuestos a estudiar la propuesta, la mayoría considera que el cuidado de estas vías debe continuar bajo responsabilidad de la Nación. En ese sentido, advierten que esa obligación no debería ser trasladada a los gobiernos provinciales sin el correspondiente financiamiento para afrontar los costos de mantenimiento.

Como provincia anfitriona del encuentro, Misiones también llevará a la mesa demandas propias. Una de las principales será el pedido para prolongar el recorrido de la Hidrovía Paraná-Paraguay hasta el territorio misionero, una propuesta que también cuenta con interés de Corrientes y que busca abaratar los costos de transporte y logística de las actividades productivas de la región.

Una cumbre atravesada por la política

Además de los temas vinculados con las necesidades de las provincias, la cumbre estará atravesada por una dimensión política. La reunión tendrá lugar mientras los gobernadores intentan replantear su relación con el Gobierno nacional y, paralelamente, comienzan a definir sus posiciones de cara a las elecciones de 2027.

En este contexto, la presencia de Diego Santilli representa para la Casa Rosada una instancia para encauzar el diálogo con los gobiernos provinciales. El oficialismo necesita sumar respaldo de los distritos para impulsar diferentes iniciativas y, especialmente, lograr acuerdos que le permitan avanzar en el ámbito legislativo.

Sin embargo, el Norte Grande no conforma un espacio políticamente uniforme. Dentro del grupo hay mandatarios que conservan un vínculo cercano con Javier Milei, mientras que otros sostienen una relación mucho más distante y una posición abiertamente crítica hacia el Gobierno nacional.

Las distintas posiciones dentro del espacio quedaron evidenciadas en los debates recientes del Congreso. Mientras algunos gobernadores respaldaron iniciativas impulsadas por el oficialismo, en otras oportunidades pusieron reparos cuando entendieron que determinadas medidas podían perjudicar los intereses de sus provincias.

En ese escenario, la ausencia de Ricardo Quintela adquiere un significado político particular. Su decisión expone el descontento del sector más crítico del peronismo frente a la postura dialoguista que otros mandatarios provinciales sostienen con la Casa Rosada.

En una posición diferente aparece Osvaldo Jaldo, quien sostiene una actitud más proclive al diálogo y confirmó su participación en el encuentro. El gobernador tucumano se encuentra entre los mandatarios que más fortalecieron el contacto con la administración nacional, aunque también expresó desacuerdos durante algunas discusiones parlamentarias.

Osvaldo Jaldo.

Por su parte, Gildo Insfrán todavía no confirmó si asistirá a la reunión. El gobernador de Formosa es considerado uno de los dirigentes provinciales más enfrentados con la gestión de Javier Milei.

Las diferencias también atraviesan a los gobernadores de origen radical y a los representantes de fuerzas provinciales. Algunos mantienen entendimientos electorales o un vínculo cercano con La Libertad Avanza, mientras que otros adoptan una postura más cuestionadora y procuran aprovechar la unidad del Norte Grande como herramienta para plantear demandas y negociar de manera colectiva.