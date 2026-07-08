Tucumán celebra el 9 de Julio con Milei, gobernadores y una amplia agenda de actos

Día de la Independencia en la casita de Tucumán.

Tucumán se prepara un año más para conmemorar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia con una amplia agenda de actividades oficiales, culturales y populares que se desarrollarán entre el 8 y el 9 de julio.

El acto central contará con la participación del presidente Javier Milei, quien encabezará junto al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, la tradicional vigilia en la Casa Histórica. También estarán presentes autoridades nacionales, provinciales y gobernadores de distintos puntos del país.

Milei participará de la vigilia en la Casa Histórica La llegada del Presidente a Tucumán está prevista para la noche del miércoles 8 de julio. Según la programación informada, el avión presidencial arribaría entre las 23 y las 23.30, mientras que el regreso se produciría durante la madrugada del jueves.

Milei viajará acompañado por una comitiva de funcionarios nacionales, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La ceremonia en la Casa Histórica está prevista para las 23 y reunirá a las principales autoridades del país.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también confirmó su presencia, aunque llegará en un vuelo diferente y se movilizará con una comitiva propia, con esquemas independientes de seguridad, ceremonial y prensa. Música y festejos populares en Plaza Independencia Las celebraciones comenzaron a las 14.30 con la propuesta “Homenajeando a la Patria desde Tucumán”, desarrollada en la explanada de la Casa de Gobierno y la plaza Independencia. El festival reúne a reconocidos artistas nacionales y provinciales, con la presentación del Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y La Beriso. También forman parte de la grilla Filito, Las Ídolas del K-Pop, Avelinos 3G, Coqui Sosa y Cecilia Paliza.

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