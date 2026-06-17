Martín Miguel de Güemes: la vida del héroe de la Independencia que se homenajea en junio

Quién fue Martín Miguel de Güemes y por qué es feriado en Argentina.

Martín Miguel de Güemes nació el 8 de febrero de 1785 en Salta y pasó a la historia como una de las figuras fundamentales de la independencia nacional . Fue quien lideró y organizó las fuerzas gauchas que frenaron los intentos de avance de las tropas realistas desde el Alto Perú .

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Además, ocupa un lugar singular en la historia militar argentina por haber sido el único general que perdió la vida mientras combatía durante la Guerra de la Independencia Argentina .

Martín Miguel Güemes, el único general argentino que murió en combate durante la Guerra de la Independencia Argentina.

Su aporte resultó decisivo para proteger la frontera norte y sostener la lucha emancipadora , aunque su papel dentro del proceso independentista suele recibir menos reconocimiento que el de otros protagonistas en los relatos tradicionales sobre la Independencia .

A partir de 1810, Martín Miguel de Güemes se comprometió activamente con la causa emancipadora impulsada por la Revolución de Mayo. Integró las filas del Ejército del Norte y tomó parte en la Batalla de Suipacha, considerada el primer triunfo militar de los revolucionarios en el Alto Perú.

Sin embargo, su etapa más trascendente comenzó en 1815, cuando volvió a Salta y conformó una fuerza propia para enfrentar a los realistas. Ese contingente estaba integrado principalmente por sectores populares, entre ellos gauchos, pueblos originarios, mestizos, personas esclavizadas y pequeños trabajadores del ámbito rural.

Martín Miguel de Güemes Martín Miguel de Güemes

En momentos en que enfrentaba un nuevo avance de las fuerzas realistas desde el norte, también debió lidiar con un levantamiento interno impulsado por sectores terratenientes que surgió desde el sur. El 7 de junio de 1821, Martín Miguel de Güemes fue alcanzado por un disparo durante una emboscada y se trasladó a la zona conocida como La Horqueta, donde transcurrieron sus últimos días.

La muerte de Martín Miguel de Güemes

Con apenas 36 años, el líder salteño falleció después de permanecer diez jornadas soportando las consecuencias de la herida de bala en condiciones extremadamente precarias. Murió sin llegar a concretar la meta que había guiado gran parte de su lucha: expulsar definitivamente a las tropas realistas de Salta. Ese objetivo se alcanzaría semanas más tarde, el 22 de julio, cuando las fuerzas gauchas bajo el mando de José Antonio Fernández Cornejo lograron recuperar el control de la provincia.

“Voy a dejarlos, pero me voy tranquilo. Porque sé que tras de mí quedan ustedes, que sabrán defender la patria con el valor del que han dado pruebas”, expresó Martín Miguel de Güemes ante sus soldados poco antes de morir. La frase fue preservada por la tradición oral y también quedó registrada en diversos trabajos biográficos dedicados a su figura.

Martín Miguel de Güemes_ por qué se lo recuerda hoy Martín Miguel de Güemes por qué se lo recuerda hoy

Tras la desaparición física de Güemes, Los Infernales continuaron la lucha y consiguieron recuperar Salta, consolidando la obra que había impulsado su comandante. Con el paso del tiempo, estos combatientes quedaron en la memoria colectiva como un emblema de organización popular y resistencia en defensa del territorio.

En total, las fuerzas gauchas lograron frustrar siete ofensivas de los realistas. Lo hicieron mediante una estrategia basada en ataques inesperados y rápidos repliegues hacia el monte, una modalidad de combate conocida como “guerra de guerrillas”, que les permitió desgastar a un enemigo superior en recursos y número.

La relación entre Martín Miguel de Güemes y José de San Martín resultó fundamental para el desarrollo de la campaña independentista. Ambos coordinaron una estrategia destinada a frenar el avance de las fuerzas realistas en el norte, permitiendo que el Ejército de los Andes pudiera concentrar sus esfuerzos en las expediciones hacia Chile y Perú.

General Martín Miguel de Güemes General Martín Miguel de Güemes

Como reconocimiento a su legado, en 2016 se estableció un feriado nacional en su honor, una medida que llegó cerca de doscientos años después de su fallecimiento. Al tratarse de una fecha trasladable, la conmemoración dio lugar a un fin de semana largo durante este 15 de junio de 2026.