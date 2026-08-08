Economía popular: el 45% está desocupado y casi dos de cada tres nunca usaron Inteligencia Artificial

Un relevamiento procesado por Focus Market muestra las dificultades de los sectores de la economía popular para conseguir ingresos estables y acceder a nuevas herramientas laborales. El 45% está desocupado, el 32% vive principalmente de changas y el 64% no sabe qué es la Inteligencia Artificial o nunca la utilizó.

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La falta de empleo estable, las changas como principal alternativa para generar ingresos y una fuerte distancia con las nuevas tecnologías forman parte de la realidad que atraviesa un sector de la economía popular. Así lo refleja un relevamiento realizado en el comedor Pequeños Gigantes, de Florencio Varela, y procesado por la consultora Focus Market.

El estudio, realizado a partir de 47 respuestas y con mayoría de mujeres de entre 30 y 49 años, permite observar cómo se sostienen económicamente hogares que actualmente no tienen —o nunca tuvieron— un empleo estable. Los resultados también ponen el foco en las dificultades para proyectar el futuro y en la brecha existente frente al avance de la Inteligencia Artificial (IA).

Uno de los datos más importantes aparece al consultar cuál es actualmente la principal actividad de los encuestados. El 45% respondió que está desocupado, mientras que otro 32% señaló que realiza changas.

Economía popular: el 45% está desocupado y casi dos de cada tres nunca usaron Inteligencia Artificial

Mucho más atrás aparece el trabajo informal, con el 9%; las tareas de cuidado del hogar, con el 7%; y el trabajo formal, con apenas el 5%. Solo un 2% afirmó tener un emprendimiento.

Los números muestran que la falta de estabilidad laboral atraviesa a buena parte de los consultados. Para quienes realizan changas, además, estas tareas no representan un ingreso complementario, sino su principal forma de sostenerse.

¿Qué hacen cuando pierden un ingreso?

La respuesta también muestra el peso que tienen las changas en la economía cotidiana. Ante la pregunta sobre qué harían primero si pierden sus ingresos, el 43% respondió que buscaría una changa, mientras que el 33% saldría a buscar trabajo.

Otro 11% pediría ayuda, apenas un 7% utilizaría ahorros y el mismo porcentaje no sabe qué haría.

De esta manera, la changa aparece como una respuesta inmediata frente a una emergencia económica, incluso por encima de la búsqueda de un empleo estable.

Ingresos estables y emprender, entre las principales aspiraciones

A pesar de las dificultades, el relevamiento muestra que existe una intención concreta de mejorar la situación laboral.

Ante la consulta sobre qué aspecto les gustaría cambiar, el 39% respondió que quiere tener ingresos estables y el 37% manifestó su intención de emprender. Otro 17% busca conseguir un mejor trabajo y el 7% considera prioritario capacitarse.

Cuando se pregunta qué oportunidad les falta para conseguirlo, el 57% menciona directamente la falta de trabajo. Además, el 30% reclama apoyo, el 26% capacitación y el 15% acceso al crédito.

Incertidumbre sobre lo que puede pasar el próximo año

La percepción sobre la situación económica personal también muestra un escenario con pocas certezas. Comparado con dos años atrás, el 39% asegura encontrarse igual, mientras que el 35% considera que está mejor y el 26% sostiene que está peor.

Las dudas aumentan cuando la mirada se dirige hacia el futuro. El 43% no sabe cómo estará dentro de un año, convirtiéndose en la respuesta más elegida.

En tanto, un 28% considera que estará mejor, un 17% cree que seguirá igual y un 11% espera estar peor.

El 64% no conoce la IA o nunca la utilizó

El relevamiento también incorporó preguntas sobre el avance de la Inteligencia Artificial y su posible utilización como herramienta laboral.

Los resultados reflejan una importante brecha: el 31% no sabe qué es la Inteligencia Artificial y otro 33% escuchó hablar de ella, pero nunca la utilizó. Es decir, prácticamente dos de cada tres encuestados no tuvieron una experiencia concreta con esta tecnología.

Por otro lado, el 20% señaló que utilizó IA alguna vez y solamente el 16% manifestó usarla de manera habitual.

Economía popular: el 45% está desocupado y casi dos de cada tres nunca usaron Inteligencia Artificial

Damián Di Pace, director de Focus Market, advirtió que esta situación puede convertirse en una dificultad adicional para ingresar a un mercado laboral cada vez más atravesado por la tecnología.

“La economía popular enfrenta hoy un desafío que excede la falta de ingresos: la brecha de capacidades para participar en un mercado laboral cada vez más digitalizado”, explicó.

Según Di Pace, el avance de la IA, las plataformas digitales, el comercio electrónico y otras herramientas de productividad está modificando las capacidades que buscan las empresas.

Trabajo, el principal uso que le darían a la Inteligencia Artificial

Un dato particular aparece cuando se consulta para qué utilizarían la IA. A pesar del alto desconocimiento, el 42% respondió que la usaría para trabajar.

Otro 29% la utilizaría para estudiar, el 24% para realizar trámites y apenas el 7% para entretenimiento. Por otro lado, un 31% afirmó que no le interesa utilizarla.

Alerta en la industria: mayo volvió a cerrar en baja y casi el 40% de los sectores aún registra caídas.

Para Focus Market, estos resultados muestran que el desconocimiento de las nuevas herramientas no necesariamente implica falta de interés. Entre quienes identifican posibles usos, el trabajo aparece como la principal opción.

En ese punto, el informe marca una relación directa entre las principales necesidades de los encuestados: mientras la mayoría busca trabajo e ingresos más estables, existe todavía una importante distancia con herramientas tecnológicas que podrían adquirir cada vez mayor protagonismo en el mercado laboral.

La capacitación, uno de los desafíos

Para Di Pace, la situación plantea un desafío que va más allá de generar puestos de trabajo y también involucra el acceso a conocimientos y herramientas.

“Quienes no acceden a capacitación en estas tecnologías quedan en desventaja, incluso cuando poseen experiencia en oficios o actividades tradicionales”, sostuvo.

El relevamiento deja así una fotografía concreta de un sector de la economía popular: desocupación, dependencia de las changas, necesidad de ingresos estables e incertidumbre sobre el futuro, pero también una brecha tecnológica que aparece como un nuevo desafío para quienes buscan mejorar sus posibilidades laborales.