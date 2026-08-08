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8 de agosto de 2026 - 16:58
Jujuy.

FNE 2026: más de 800 chicos participaron del casting para la elección nacional

Más de 800 estudiantes se inscribieron para buscar un lugar en el elenco artístico de la FNE 2026. Entre 120 y 150 jóvenes serán seleccionados y comenzarán con los ensayos desde el lunes.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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La convocatoria se desarrolló en el Centro de Innovación Educativa, ex Infinito por Descubrir, donde durante la jornada pasaron cientos de jóvenes con el objetivo de mostrar sus habilidades y conseguir un lugar en el espectáculo.

Más de 800 inscriptos y hasta 150 seleccionados

Gustavo Guzmán, director artístico, destacó la respuesta que tuvo la convocatoria y aseguró que entre los participantes hubo jóvenes que buscan vivir por primera vez la experiencia y otros que ya formaron parte de ediciones anteriores.

“Estamos muy felices por la convocatoria. Llegaron chicos nuevos y muchos que ya estuvieron. Vemos las energías que traen y nosotros buscamos contenerlos para que se sientan acompañados desde el primer momento”, explicó.

FNE 2026: m&aacute;s de 800 chicos participaron del casting para la elecci&oacute;n nacional

FNE 2026: más de 800 chicos participaron del casting para la elección nacional

La gran cantidad de inscriptos obligará al equipo encargado del casting a realizar una selección. De los más de 800 jóvenes que se presentaron, entre 120 y 150 quedarán finalmente en el elenco artístico.

Los resultados se conocerán este domingo y, prácticamente sin descanso, comenzará la preparación para septiembre.

“Mañana estarán los resultados porque hubo una convocatoria muy grande. Los seleccionados empezarán los ensayos desde el lunes hasta septiembre, durante casi todos los días”, adelantó Guzmán.

La pasión de los estudiantes por la FNE

Para el director artístico, el casting representa mucho más que la elección de quienes subirán al escenario. También es una nueva oportunidad para que los estudiantes encuentren un espacio de participación dentro de la fiesta más importante de la juventud jujeña.

“La FNE se vive de una manera única. Esta es una instancia más de todo lo que tienen, como el Congreso, las carrozas, y la formación del elenco es una instancia de expresión”, señaló.

FNE 2026: m&aacute;s de 800 chicos participaron del casting para la elecci&oacute;n nacional

FNE 2026: más de 800 chicos participaron del casting para la elección nacional

Con los resultados del casting comenzará una etapa intensa. Los elegidos tendrán varias semanas de ensayos para preparar las coreografías y diferentes intervenciones que formarán parte del espectáculo de la Elección Nacional de la FNE 2026.

De esta manera, mientras los colegios avanzan con sus carrozas y las elecciones de representantes continúan en distintos puntos de Jujuy, otro de los grandes engranajes de la Fiesta Nacional de los Estudiantes comienza a ponerse en marcha.

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