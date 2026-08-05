FNE 2026: el Nacional 2 necesita ayuda para su carroza

Materiales del Nacional 2 para la FNE 2026 (Imagen generada por la inteligencia artificial)

La FNE 2026 ya se vive en los canchones de los colegios jujeños y el Nacional 2 avanza con los preparativos de la carroza que representará a la institución. Para continuar con los trabajos, los estudiantes convocan a vecinos, familias y comercios a colaborar con distintos materiales reciclables que serán reutilizados durante la construcción.

Cada donación permite reducir los costos del proyecto y, al mismo tiempo, promueve el cuidado del ambiente mediante la reutilización de elementos que encuentran una nueva vida en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Cómo colaborar con la carroza del Nacional 2 Los carroceros reciben los siguientes materiales:

Cartón grueso de electrodomésticos.

Cucharitas transparentes de plástico.

Maples de huevo.

Chalas de choclo secas y limpias.

Bolsas de plástico.

Chapitas de lata.

Botellas de plástico lisas de 3 litros.

Corchos.

Rollos de papel higiénico. Las personas interesadas en colaborar pueden acercar las donaciones al Colegio Nacional 2 "Armada Argentina", ubicado en Lisandro de la Torre 350, en San Salvador de Jujuy.

Cada aporte representa un impulso para que los estudiantes continúen desarrollando su proyecto y lleguen de la mejor manera a la FNE 2026. Si tu colegio también participa de la FNE 2026 y necesita materiales para construir su carroza o carruaje, podés enviarnos la lista al 388 500-7777. En TodoJujuy difundimos cada convocatoria para que más personas conozcan qué necesitan los carroceros y puedan colaborar con las instituciones educativas.

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