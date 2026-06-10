Heroínas de la Independencia: el homenaje a las mujeres jujeñas en su día

Este 10 de junio se conmemoró el Día de la Mujer Jujeña con un acto realizado en la explanada de Casa de Gobierno. La fecha recuerda a las mujeres que participaron activamente en la lucha por la Independencia y que, en muchos casos, permanecieron invisibilizadas por la historia oficial. Durante la jornada, referentes de instituciones tradicionalistas destacaron el legado de aquellas protagonistas y reflexionaron sobre el lugar que ocupan las mujeres en la actualidad.

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Jujuy. Día de la Mujer Jujeña de la Independencia: por qué se celebra el 10 de junio

Sara Rueda, vicepresidenta de la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño, señaló que la fecha representa un reconocimiento a las mujeres que colaboraron con la causa independentista y que incluso arriesgaron sus vidas por la libertad del territorio.

Rueda recordó que desde 2022 existe una ley provincial que establece el 10 de junio como Día de la Mujer Jujeña. La conmemoración tiene su origen en un hecho ocurrido en 1814, cuando un grupo de mujeres fue capturado y trasladado hacia el Alto Perú debido a su participación en tareas vinculadas a la estrategia patriota.

Según explicó, muchas de ellas cumplían funciones como enfermeras, cocineras o acompañantes de los combatientes, lo que les permitía conocer movimientos y planes militares. Esa información las convirtió en objetivos de las fuerzas realistas.

"Fueron mujeres valientes que dieron incluso su vida por la independencia de nuestra patria", expresó la dirigente gaucha al destacar el papel que tuvieron durante aquellos años decisivos para la historia argentina.

Embed - SARA RUEDA - Celebraciones por el Día de la Mujer Jujeña

El desafío de rescatar nombres que quedaron en el anonimato

La referente tradicionalista sostuvo que gran parte de esas mujeres no recibió el reconocimiento que merecía y que muchas de sus historias se perdieron con el paso del tiempo.

En ese sentido, valoró el trabajo de investigadores, docentes e historiadores que permitieron reconstruir parte de ese legado y devolver visibilidad a figuras fundamentales de la lucha independentista.

Rueda remarcó que la construcción de nuevas miradas históricas permitió comprender que las mujeres también fueron protagonistas de los acontecimientos que marcaron el nacimiento de la Nación.

La participación femenina en las instituciones gauchas

Durante la entrevista, la vicepresidenta de la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño también se refirió a la actualidad de las mujeres dentro de las agrupaciones tradicionalistas.

Reconoció que todavía existen sectores conservadores donde persisten estructuras patriarcales que dificultan una participación más equitativa. Sin embargo, destacó que cada vez más mujeres acceden a cargos de conducción y ocupan espacios de decisión dentro de las instituciones gauchas.

"Las mujeres están ocupando nuevos cargos y demostrando que también pueden dirigir instituciones", afirmó.

Además, consideró que el crecimiento de la participación femenina responde a una búsqueda de igualdad de oportunidades y no a una competencia con los hombres.

Igualdad, tradición y nuevos liderazgos

Para Rueda, las mujeres jujeñas continúan el legado de aquellas protagonistas de la Independencia mediante su participación activa en distintos ámbitos de la sociedad.

La dirigente sostuvo que la valentía y la fortaleza que caracterizaron a las heroínas de la historia provincial siguen presentes en las nuevas generaciones y se reflejan en el compromiso cotidiano de muchas mujeres.

El acto por el Día de la Mujer Jujeña reunió a autoridades, representantes de instituciones tradicionalistas y vecinos que participaron de una jornada destinada a recordar y revalorizar el aporte femenino en la construcción de la historia de Jujuy y de la Argentina.