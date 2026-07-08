A dos años del Pacto de Mayo Javier Milei se reúne con 13 gobernadores

Se cumplen dos años del Pacto de Mayo y el presidente Javier Milei volverá este martes por la noche a Tucumán para participar de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia , en una visita que tendrá un fuerte contenido político.

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El mandatario encabezará un encuentro con 13 gobernadores en un intento por fortalecer el diálogo con las provincias y avanzar en las reformas que impulsa el Gobierno nacional.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, antes del acto central previsto en la Casa Histórica de Tucumán se realizará una reunión entre el Presidente y los mandatarios provinciales que confirmaron su asistencia.

Del encuentro también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo .

Diego Santilli, Javier Milei y Karina Milei.

La fotografía conjunta con los gobernadores será una de las principales señales políticas de la jornada. En el Gobierno consideran que el respaldo de las provincias resulta clave para avanzar con la agenda legislativa, especialmente en la reforma política que contempla la eliminación o suspensión de las PASO, además de consolidar acuerdos de cara al escenario electoral de 2027.

Los gobernadores que asistirán

El listado de los gobernadores que estarán en Tucumán esta noche y que el Gobierno tiene confirmados son:

Osvaldo Jaldo (Tucumán)

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Juan Pablo Valdés (Corrientes)

Marcelo Orrego (San Juan)

Gustavo Sáenz (Salta)

Raúl Jalil (Catamarca)

Carlos Sadir (Jujuy)

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Rolando Figueroa (Neuquén)

Ignacio Torres (Chubut)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Leandro Zdero (Chaco)

Elías Suárez, en representación de Santiago del Estero.

La convocatoria marca una diferencia respecto de la realizada en 2024, cuando Milei asistió por primera vez a la vigilia del 9 de Julio y limitó el contacto con los mandatarios provinciales al acto protocolar y a la firma del Pacto de Mayo. En aquella oportunidad participaron 18 gobernadores, aunque predominaba el escepticismo sobre la posibilidad de construir una relación de mayor cooperación con la Casa Rosada.

Recomponer el vínculo con las provincias

El Ejecutivo busca recomponer el vínculo con las provincias. La estrategia apunta especialmente a los gobernadores con peso parlamentario, cuyo respaldo resulta indispensable para aprobar proyectos clave en el Congreso, y a aquellos con fortaleza territorial para avanzar en acuerdos políticos rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.

Entre las ausencias más relevantes estarán las de Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). En el caso del jefe de Gobierno porteño, encabezará las actividades oficiales por el Día de la Independencia en Buenos Aires, mientras que Córdoba estará representada por la vicegobernadora Myrian Prunotto.

En paralelo, el Gobierno continúa negociando el respaldo de los mandatarios provinciales a la reforma electoral. En la Casa Rosada sostienen que el apoyo legislativo será determinante para definir futuros acuerdos políticos, aunque esa condición todavía no fue comunicada formalmente a los gobernadores.

Dentro del oficialismo también conviven distintas posturas sobre la estrategia de negociación. Mientras el sector cercano a Luis Caputo impulsa acuerdos amplios que incluyan aspectos legislativos, de gestión y electorales, Karina Milei mantiene una posición más selectiva y propone avanzar únicamente con los dirigentes que considere estratégicos para el proyecto libertario.

La cumbre en Tucumán, en ese contexto, aparece como un nuevo intento del Gobierno por consolidar puentes con las provincias y recuperar el espíritu de diálogo que buscó instalar con el Pacto de Mayo, en un momento en el que la construcción de mayorías en el Congreso y la proyección electoral de 2027 ocupan un lugar central en la agenda oficial.