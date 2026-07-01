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1 de julio de 2026 - 14:05
País.

Javier Milei adelantó que buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central

Javier Milei recibió en Casa Rosada a diputados y senadores de LLA. Buscan modificar la Carta Orgánica BCRA, reforma política y cambios en Inocencia Fiscal.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Javier Milei - reunión LLA

Luego de la reunión realizada esta mañana en Casa Rosada, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que definió como prioridades legislativas una reforma política, cambios al régimen de Zona Fría y modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

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Milei presentó estos lineamientos durante un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA), convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei - reunión LLA

Reforma del Banco Central

Según fuentes oficiales citadas por medios nacionales, el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central es elaborado en conjunto con equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

La iniciativa retoma conceptos expresados por Milei durante una exposición en la Fundación Faro, donde cuestionó el funcionamiento histórico del Banco Central y sostuvo que la actual Carta Orgánica permite la emisión monetaria con excesiva discrecionalidad.

El Presidente planteó que el organismo debe recuperar su función original de preservar el valor de la moneda, restringiendo severamente la posibilidad de financiar al Estado mediante emisión monetaria.

El mandatario criticó que la carta orgánica actual permite que el Banco Central emita dinero “por cualquier motivo”, y que reformas recientes, como la impulsada por Mercedes Marcó del Pont, transformaron a la institución en un “instrumento de política económica” con “cinco objetivos”, lo que considera inviable: “Casi que si uno lee la Carta Orgánica actual, por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantado una hiper”.

Las próximas iniciativas del Gobierno

Durante el encuentro del cual también participó el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y funcionarios del Gobierno Nacional, Karina Milei informó a los legisladores que el oficialismo concentrará sus esfuerzos parlamentarios en tres proyectos principales:

  • Reforma política y electoral
  • Modificaciones al régimen de Zona Fría
  • Cambios al proyecto de Inocencia Fiscal

Reforma política

El proyecto de reforma política propone eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), incorporar el criterio de "Ficha Limpia" para impedir candidaturas de personas con condena confirmada en segunda instancia y modificar el esquema de financiamiento de las campañas electorales.

Karina Milei - reunión LLA

La iniciativa también contempla eliminar los aportes estatales a las campañas, ampliar el límite para los aportes privados, suprimir la obligatoriedad del debate presidencial e introducir cambios en la utilización de la boleta única y en la difusión de encuestas durante la veda electoral.

Cambios en el régimen de Zona Fría

En materia energética, el Gobierno impulsa una modificación del régimen de Zona Fría para focalizar los subsidios al gas natural.

La propuesta prevé mantener el beneficio automático para la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que en las provincias incorporadas por la Ley 27.637 en 2021 el descuento quedaría reservado únicamente para los hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad económica.

Asimismo, el subsidio se calcularía exclusivamente sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, además de prorrogarse el régimen de promoción de energías renovables hasta 2045.

Modificaciones a Inocencia Fiscal

El Ministerio de Economía también trabaja en cambios al proyecto de Inocencia Fiscal con el objetivo de ampliar el alcance del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

Javie Milei - reunión LLA.

Entre las principales modificaciones se encuentra la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen, la redefinición del concepto de "discrepancia significativa" y la asignación a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de la carga de probar eventuales inconsistencias fiscales.

Además, la iniciativa busca incentivar la formalización de activos mediante la utilización del sistema financiero formal y otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes adheridos al régimen, con vigencia retroactiva al 1 de enero de 2025.

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