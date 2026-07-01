Karina y Javier Milei encabezan una cumbre clave con legisladores para ordenar la interna

Al igual que ocurrió en otras etapas de alta tensión interna , el presidente Javier Milei asumirá un rol protagónico para intentar reorganizar al oficialismo y dejar atrás el conflicto . En esta oportunidad, lo hará luego de la salida de Manuel Adorni del Gobierno, con la intención de retomar la iniciativa política y recuperar el manejo de la agenda legislativa en el Congreso .

Tras varios meses marcados por controversias y enfrentamientos en torno a la situación del ahora exjefe de Gabinete , el presidente terminó aceptando la renuncia del funcionario y resolvió designar en su reemplazo a Diego Santilli , un dirigente con una extensa experiencia política y reconocido por mantener una buena relación con los gobernadores , legisladores nacionales y, especialmente, con el PRO .

Si bien dentro del oficialismo existe cierto descontento por los intentos de Mauricio Macri de presentar la llegada del “ Colo ” como una victoria propia , prevalece la necesidad de recomponer el vínculo con uno de los socios parlamentarios más importantes del Gobierno.

Durante el período en que Adorni permaneció en el cargo, una de las observaciones más reiteradas hacia Javier Milei —incluso desde sectores de la conducción libertaria — era que la gestión se encontraba estancada , tanto en el funcionamiento cotidiano de la administración como en el avance de proyectos de ley en el Congreso .

El Poder Ejecutivo proyectaba avanzar con un promedio cercano a 10 reformas mensuales, un objetivo que terminó quedando muy lejos luego de que el entonces jefe de Gabinete fuera denunciado por presunto enriquecimiento ilícito.

El mandatario nacional se pondrá al frente del encuentro.

Como consecuencia de la controversia que rodeó al funcionario, el oficialismo ni siquiera logró completar la aprobación de iniciativas como el tratado de patentes, Hojarasca, el Súper RIGI, la inviolabilidad de la propiedad privada, el nuevo Código Penal y la eliminación de las PASO, todos proyectos impulsados por el Gobierno desde principios de este año.

Con Manuel Adorni ya fuera del escenario político, el Presidente busca volver a impulsar esas iniciativas, aunque considera que antes resulta indispensable reorganizar al oficialismo y transmitir una señal de respaldo y confianza a su espacio.

Con ese objetivo, resolvió encabezar personalmente el encuentro con los diputados y senadores de La Libertad Avanza, una reunión que había sido convocada originalmente por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La reunión está prevista para las 9:30 en el salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja de la Casa Rosada, y contará con la presencia de todos los integrantes del bloque oficialista en ambas cámaras del Congreso.

El Gobierno intenta recuperar el control de la agenda en el Congreso.

El encuentro servirá además como la presentación formal de Diego Santilli como jefe de Gabinete y de Ignacio Devitt como su vice, aunque los legisladores ya mantenían diálogo previo con ambos funcionarios.

Reunión clave en Casa Rosada para ordenar la agenda

En paralelo, la hermana del Presidente busca ganar mayor presencia en el trabajo cotidiano del Congreso, motivo por el cual, además de impulsar la convocatoria a este cónclave, fue incorporada a los grupos de WhatsApp donde interactúan los representantes parlamentarios.

“Estoy segura de que va a ser una reunión muy positiva, de trabajo, para fortalecer la agenda legislativa del Gobierno, coordinar los próximos desafíos y compartir los objetivos de gestión para esta etapa”, expresó una de las senadoras del oficialismo.

Karina Milei también estará en el encuentro.

En esa misma línea, la legisladora destacó que el Presidente “mantiene un diálogo permanente con todos para seguir impulsando las reformas que los argentinos votaron y que el país necesita”. “Hay un compromiso muy claro de todo el bloque para acompañar ese rumbo y avanzar en las transformaciones que requiere el país”, sumó.

Entre los presentes se contará, por ejemplo, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien en su momento fue una de las figuras del espacio que expresó mayores cuestionamientos hacia Adorni. La exministra de Seguridad había realizado críticas públicas de alto voltaje contra el funcionario, aunque en esta nueva etapa se presentará en la Casa Rosada para participar de la reunión y alinearse con las directivas del entorno de los Milei.

La senadora Patricia Bullrich.

El Presidente toma el control directo

No se trata de la primera ocasión en la que el Presidente interviene de manera directa frente a una tensión interna: ya hacia fines de 2023, cuando distintos legisladores manifestaban su malestar por la ausencia de una conducción definida e incluso evaluaban romper el bloque, el entonces presidente electo decidió convocarlos al hotel donde se encontraba alojado con el objetivo de ordenar la situación y unificarlos bajo una misma línea política, en aquella oportunidad con el apoyo de Guillermo Francos.

Los legisladores se reorganizan tras la jura de Santilli.

En un período más reciente, el Presidente también convocó a dirigentes propios y aliados en la Quinta de Olivos, en la previa de la votación de los vetos vinculados a la moratoria previsional, el aumento de los haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad.

En noviembre pasado, nuevamente en el salón Héroes de Malvinas —antiguamente denominado Pueblos Originarios— reunió a unos 100 legisladores de La Libertad Avanza para detallar el proyecto de Presupuesto que debía debatirse en el Congreso en fechas.

En esta oportunidad, con el objetivo de seguir de cerca el inicio de la gestión de Santilli como jefe de Gabinete, el mandatario decidió suspender un viaje programado a Asunción, Paraguay, donde se desarrolló la cumbre del Mercosur.

Javier y Karina Milei recibirán a diputados y senadores para dejar atrás internas y ordenar la agenda.

Además, es posible que el Presidente termine cancelando su viaje previsto a los Estados Unidos, según pudo averiguar este medio, ya que el mandatario norteamericano, Donald Trump, aún no confirmó la realización de actividades oficiales con jefes de Estado extranjeros en el marco de los 250 años de la independencia de ese país.

La agenda internacional en revisión y posibles cambios

En ese mismo itinerario, Milei también tenía previsto asistir a la Conferencia de Sun Valley, en el estado de Idaho, un encuentro que convoca a algunas de las principales figuras del mundo empresarial global.

Sin embargo, la dificultad surge porque el evento fue programado finalmente entre el 9 y el 13 de julio, mientras que el Presidente pretende estar el 8 en Tucumán para participar de la vigilia por un nuevo aniversario de la independencia argentina.

Milei podría no viajar a Estados Unidos.

En ese marco, la única actividad que originalmente estaba prevista y que por ahora se mantiene en agenda es el arribo de la Fragata Libertad al puerto de Nueva York, en el contexto de las celebraciones por la independencia de Estados Unidos.

No obstante, el canciller Pablo Quirno evaluó que ese motivo no era suficiente para justificar un viaje presidencial y, en su lugar, instruyó al embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, para que represente al país en el acto conmemorativo.

De esta manera, salvo que Donald Trump decida retomar la posibilidad de organizar un brindis en la Casa Blanca con mandatarios extranjeros invitados, todo indica que Milei no viajará a Estados Unidos en el corto plazo.