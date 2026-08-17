Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Milei: qué dijo. 

Victoria Villarruel estuvo este sábado en Venado Tuerto, donde participó de la 90.ª edición de ExpoVenado. Durante su visita, la vicepresidenta sugirió que a Javier Milei no le preocupan el desempleo ni el endeudamiento de las familias. Los detalles, en la nota.

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Con sombrero y poncho santafesino, Victoria Villarruel volvió a mostrarse en una actividad pública con agenda propia. La vicepresidenta participó de la inauguración de la Expo Venado 2026 , luego de recibir el obsequio de la senadora provincial de la UCR Leticia Di Gregorio .

Durante su visita, Villarruel aprovechó el contacto con la prensa para volver a diferenciarse del Gobierno de Javier Milei . En momentos en que distintos ministros insisten en que el problema del endeudamiento corresponde al ámbito privado, la vicepresidenta expresó su preocupación y aseguró estar “angustiada por los argentinos que no llegan a fin de mes” .

“ Creo que lo más importante es primero ahondar en la unión nacional , creo que es fundamental pensar en una unión nacional sin estar pensando en candidaturas , sin estar pensando en partidos políticos, sino pensando en el futuro que en Argentina debiera ser un futuro bueno , exitoso y sin embargo hoy tiene muchas complejidades ”, enfatizó la titular del Senado ante los medios locales.

“Esta Expo muestra la generación de empleo, muestra la fuerza de voluntad, el esfuerzo, el coraje de muchos que invierten en Argentina y que ponen a sus familias involucradas en una empresa, en una pyme, en contratar personas. Así que creo que son temas en los que la clase política tiene que empezar a pensar, casi con exclusión de todo el resto”, marcó.

Villarruel habló sobre las retenciones al campo

Otro de los temas que abordó Villarruel fue el de las retenciones al campo, un reclamo recurrente del sector agropecuario. Consultada sobre la posibilidad de que el Congreso avance con una reducción o eliminación, reconoció que por el momento no conoce una iniciativa específica. “Todavía no tenemos algún tipo de proyecto de ley respecto a esto”, sostuvo.

Aunque aclaró que desconoce si existe un proyecto concreto, la vicepresidenta se pronunció abiertamente a favor de eliminar los derechos de exportación. “El futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones”, sostuvo.

“Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr, con una política de fuerte apoyo a la industria argentina”, enfatizó Villarruel.

“Es imposible pensar la grandeza de nuestra patria sin la proyección de las familias argentinas. No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción. El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial. El país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento”, señaló.