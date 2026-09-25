viernes 25 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de septiembre de 2026 - 11:25
Política.

Ezequiel Atauche estuvo con Karina Milei: "Tenemos muy claro hacia dónde queremos llevar al país y Jujuy"

Durante la reunión, en la que participó Ezequiel Atauche, se ratificó el rumbo de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ezequiel Atauche y Karina Milei

El presidente del Partido de La Libertad Avanza (LLA) Jujuy y senador nacional, Ezequiel Atauche, estuvo con la presidenta y el vicepresidente de LLA a nivel nacional, Karina Milei y Martín Menem, donde ratificaron el rumbo de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Lee además
mas de dos anos para que un juez escuche a la victima tras la desestimacion fiscal
Justicia.

Más de dos años para que un juez escuche a la víctima tras la desestimación fiscal
Robo en un barrio privado de Salta. (Foto Tribuno de Salta)
País.

Robo millonario en Salta: se llevaron unos 70 mil dólares de un barrio privado

El encuentro, donde participaron todos los legisladores nacionales de LLA, tuvo como objetivo avanzar hacía un Jujuy y una Argentina más prospera.

En este sentido, Ezequiel Atauche dijo que “es un inmenso orgullo ser parte de este gran espacio que está llevando adelante una transformación profunda en nuestro país”, dijo el Senador Nacional y agregó que “al igual que lo hace nuestro Presidente, trabajamos día a día con un solo objetivo: la reconstrucción definitiva de nuestra Argentina”.

“Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero tenemos muy claro hacia dónde queremos llevar al país y Jujuy”, manifestó.

Rumbo y plan de Gobierno

El Legislador Nacional afirmó que “estamos convencidos de que el rumbo que estamos llevando adelante es el que necesita nuestro país, y que cuenta con el acompañamiento de millones de argentinos. Tenemos la vocación, la responsabilidad y las ganas de seguir transformando y mejorando la realidad de todos los habitantes”, agregó.

En ese sentido, Atauche sostuvo que “la vieja política está acostumbrada a buscar permanentemente el beneficio personal o sectorial. Desde La Libertad Avanza tenemos claro que el objetivo es otro: trabajar para el desarrollo de nuestro país y generar las condiciones para que todos puedan progresar”.

El presidente de LLA Jujuy remarcó que “tenemos una responsabilidad enorme con los argentinos que confiaron en este proyecto. Vamos a seguir trabajando con firmeza, sin apartarnos del rumbo y defendiendo las ideas que nos trajeron hasta acá: más libertad, más oportunidades y un Estado al servicio de la gente”.

“La Argentina que queremos construir no se hace de un día para el otro, pero estamos convencidos de que estamos dando los pasos necesarios para dejar atrás décadas de fracaso y construir un país con futuro”, finalizó.

Ezequiel Atauche: "Con Milei estamos sancionando leyes para todos los argentinos, no para los privilegiados de siempre"

Ezequiel Atauche: "Con Milei estamos sancionando leyes para todos los argentinos, no para los privilegiados de siempre"

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Más de dos años para que un juez escuche a la víctima tras la desestimación fiscal

Robo millonario en Salta: se llevaron unos 70 mil dólares de un barrio privado

El consumo de combustibles volvió a caer y suma siete meses de bajas consecutivas

Mapa de la pobreza en Argentina: los lugares más afectados y los datos de Jujuy

Femicidio de Agostina Vega: hallaron fotos de la adolescente en el celular del principal acusado

Lo que se lee ahora
Pobreza en Argentina (imagen ilustrativa creada con IA).
Datos.

Mapa de la pobreza en Argentina: los lugares más afectados y los datos de Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Ciudad Cultural desde el dron de TodoJujuy video
Jujuy.

FNE 2026: color, emoción y sueños en el último desfile con puntaje

Elección de Representante Nacional de la FNE 2026: candidatas, horario, entradas y cortes video
Jujuy.

Elección de Representante Nacional de la FNE 2026: candidatas, horario, entradas y cortes

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA). video
Clima.

El Niño en Jujuy: Como proteger la casa ante la posibilidad de lluvias y tormentas intensas

Femicidio de Agostina Vega: nuevas pruebas en la investigación. 
Investigación.

Femicidio de Agostina Vega: hallaron fotos de la adolescente en el celular del principal acusado

EET 1 de Maimará. video
Tecnología.

Realidad aumentada en la FNE: la carroza de la EET 1 de Maimará sorprende con dragones desde el celular

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel