Ezequiel Atauche estuvo con Karina Milei: "Tenemos muy claro hacia dónde queremos llevar al país y Jujuy"

El presidente del Partido de La Libertad Avanza (LLA) Jujuy y senador nacional, Ezequiel Atauche , estuvo con la presidenta y el vicepresidente de LLA a nivel nacional, Karina Milei y Martín Menem , donde ratificaron el rumbo de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Justicia. Más de dos años para que un juez escuche a la víctima tras la desestimación fiscal

El encuentro, donde participaron todos los legisladores nacionales de LLA, tuvo como objetivo avanzar hacía un Jujuy y una Argentina más prospera .

En este sentido, Ezequiel Atauche dijo que “ es un inmenso orgullo ser parte de este gran espacio que está llevando adelante una transformación profunda en nuestro país ”, dijo el Senador Nacional y agregó que “al igual que lo hace nuestro Presidente, trabajamos día a día con un solo objetivo: la reconstrucción definitiva de nuestra Argentina ”.

“Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero tenemos muy claro hacia dónde queremos llevar al país y Jujuy ”, manifestó.

Rumbo y plan de Gobierno

El Legislador Nacional afirmó que “estamos convencidos de que el rumbo que estamos llevando adelante es el que necesita nuestro país, y que cuenta con el acompañamiento de millones de argentinos. Tenemos la vocación, la responsabilidad y las ganas de seguir transformando y mejorando la realidad de todos los habitantes”, agregó.

En ese sentido, Atauche sostuvo que “la vieja política está acostumbrada a buscar permanentemente el beneficio personal o sectorial. Desde La Libertad Avanza tenemos claro que el objetivo es otro: trabajar para el desarrollo de nuestro país y generar las condiciones para que todos puedan progresar”.

El presidente de LLA Jujuy remarcó que “tenemos una responsabilidad enorme con los argentinos que confiaron en este proyecto. Vamos a seguir trabajando con firmeza, sin apartarnos del rumbo y defendiendo las ideas que nos trajeron hasta acá: más libertad, más oportunidades y un Estado al servicio de la gente”.

“La Argentina que queremos construir no se hace de un día para el otro, pero estamos convencidos de que estamos dando los pasos necesarios para dejar atrás décadas de fracaso y construir un país con futuro”, finalizó.