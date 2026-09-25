El consumo de combustibles volvió a caer y suma siete meses de bajas consecutivas

El consumo de combustibles registró en agosto una baja del 2,19% respecto del mismo mes de 2025 . Durante ese período se vendieron 1.389.254 metros cúbicos entre naftas y gasoil. No obstante, frente a julio, el volumen comercializado presentó una suba promedio del 0,57%.

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En el acumulado de 2026 , enero fue el único mes en el que el mercado mostró un resultado positivo, con 1.423.721 metros cúbicos vendidos. A partir de allí, el nivel de comercialización encadenó siete meses de descensos consecutivos , que representan una disminución acumulada del 2,4%.

Los datos fueron publicados en un informe elaborado por el portal especializado Surtidores, a partir de la información proporcionada por la Secretaría de Energía .

Durante agosto , la comercialización de nafta súper mostró una recuperación del 1,22% . Por el contrario, el volumen de gasoil vendido registró una disminución del 1,27% en comparación con el mes anterior.

Cuál fue la caída en la venta de nafta súper y premium durante agosto

Durante agosto, el nivel de comercialización de nafta y gasoil registró una disminución interanual en 20 jurisdicciones del país. Los mayores retrocesos se produjeron en Santa Cruz, con una baja del 12,91%; Tierra del Fuego, que cayó 10,74%; y Mendoza, donde la reducción alcanzó el 9,76%.

En sentido contrario, Neuquén, Córdoba, La Pampa y San Luis fueron las provincias que presentaron incrementos en las ventas.

En el conjunto del país, el volumen comercializado de combustibles registró en agosto una contracción interanual del 2,19%:

Nafta súper . El volumen comercializado registró una caída del 3,66% en agosto en comparación con el mismo período de 2025. En relación con julio, en cambio, experimentó un incremento del 1,22% .

. El volumen comercializado registró una en agosto en comparación con el mismo período de 2025. En relación con julio, en cambio, experimentó un . Nafta premium . En la comparación interanual, el consumo mostró una disminución del 2,16% . Sin embargo, respecto del mes anterior, las ventas tuvieron una suba del 1,09% .

. En la comparación interanual, el consumo mostró una . Sin embargo, respecto del mes anterior, las ventas tuvieron una . Gasoil . La comercialización se redujo 3,02% frente a agosto de 2025 y también presentó un retroceso del 1,27% al compararla con julio.

. La comercialización se redujo frente a agosto de 2025 y también presentó un retroceso del al compararla con julio. Gasoil premium. El comportamiento fue diferente al del resto de los combustibles: el consumo creció 2,75% interanual. A su vez, en términos mensuales, las ventas aumentaron 1,43% durante agosto.

Ranking del consumo de nafta y gasoil: qué pasó en Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe

Según la información recopilada por la Secretaría de Energía, Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe concentraron durante agosto los mayores niveles de comercialización de nafta y gasoil.

El detalle de los metros cúbicos de combustible despachados en cada una de estas jurisdicciones es el siguiente: