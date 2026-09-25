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25 de septiembre de 2026 - 10:12
País.

El consumo de combustibles volvió a caer y suma siete meses de bajas consecutivas

Según datos de la Secretaría de Energía, las ventas de nafta y gasoil acumulan una baja del 2,4% en 2026, pese a que en agosto crecieron 0,57% frente a julio.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La venta de combustibles cayó por séptimo mes consecutivo.

La venta de combustibles cayó por séptimo mes consecutivo.

El consumo de combustibles registró en agosto una baja del 2,19% respecto del mismo mes de 2025. Durante ese período se vendieron 1.389.254 metros cúbicos entre naftas y gasoil. No obstante, frente a julio, el volumen comercializado presentó una suba promedio del 0,57%.

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En el acumulado de 2026, enero fue el único mes en el que el mercado mostró un resultado positivo, con 1.423.721 metros cúbicos vendidos. A partir de allí, el nivel de comercialización encadenó siete meses de descensos consecutivos, que representan una disminución acumulada del 2,4%.

Los datos fueron publicados en un informe elaborado por el portal especializado Surtidores, a partir de la información proporcionada por la Secretaría de Energía.

Durante agosto, la comercialización de nafta súper mostró una recuperación del 1,22%. Por el contrario, el volumen de gasoil vendido registró una disminución del 1,27% en comparación con el mes anterior.

Cuál fue la caída en la venta de nafta súper y premium durante agosto

Durante agosto, el nivel de comercialización de nafta y gasoil registró una disminución interanual en 20 jurisdicciones del país. Los mayores retrocesos se produjeron en Santa Cruz, con una baja del 12,91%; Tierra del Fuego, que cayó 10,74%; y Mendoza, donde la reducción alcanzó el 9,76%.

En sentido contrario, Neuquén, Córdoba, La Pampa y San Luis fueron las provincias que presentaron incrementos en las ventas.

En el conjunto del país, el volumen comercializado de combustibles registró en agosto una contracción interanual del 2,19%:

  • Nafta súper. El volumen comercializado registró una caída del 3,66% en agosto en comparación con el mismo período de 2025. En relación con julio, en cambio, experimentó un incremento del 1,22%.
  • Nafta premium. En la comparación interanual, el consumo mostró una disminución del 2,16%. Sin embargo, respecto del mes anterior, las ventas tuvieron una suba del 1,09%.
  • Gasoil. La comercialización se redujo 3,02% frente a agosto de 2025 y también presentó un retroceso del 1,27% al compararla con julio.
  • Gasoil premium. El comportamiento fue diferente al del resto de los combustibles: el consumo creció 2,75% interanual. A su vez, en términos mensuales, las ventas aumentaron 1,43% durante agosto.

Ranking del consumo de nafta y gasoil: qué pasó en Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe

Según la información recopilada por la Secretaría de Energía, Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe concentraron durante agosto los mayores niveles de comercialización de nafta y gasoil.

El detalle de los metros cúbicos de combustible despachados en cada una de estas jurisdicciones es el siguiente:

  • Buenos Aires. Durante agosto se comercializaron 483.891 metros cúbicos de nafta y gasoil, lo que representó una disminución interanual del 1,41%.
  • Córdoba. El volumen de combustibles vendido llegó a 156.184 m³ el mes pasado, con una suba interanual del 3,35%.
  • Santa Fe. En agosto se despacharon 114.245 metros cúbicos entre nafta y gasoil, cifra que implicó una baja del 0,67% respecto del mismo mes de 2025.
  • CABA. La comercialización de combustibles alcanzó los 85.263 metros cúbicos durante el octavo mes de 2026, registrando así un descenso interanual del 5,04%.

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