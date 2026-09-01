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1 de septiembre de 2026 - 13:35
Economía.

Nafta en Jujuy: cuánto cuesta llenar el tanque de un auto o camioneta

La nafta súper supera los $2.200 por litro en Jujuy. Cuánto dinero se necesita hoy para salir con el tanque lleno con 40, 50 y 70 litros de nafta.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La nafta en Jujuy superó los $2.200 por litro y llenar el tanque de un vehículo ya requiere un desembolso importante.

La nafta en Jujuy superó los $2.200 por litro y llenar el tanque de un vehículo ya requiere un desembolso importante.

La nafta en Jujuy superó los $2.200 por litro y llenar el tanque de un vehículo ya requiere un desembolso importante: con los valores registrados este 1 de septiembre en una estación YPF de San Salvador de Jujuy, un auto promedio necesita alrededor de $112 mil para completar 50 litros, mientras que una camioneta puede superar los $180 mil para cargar 70 litros de gasoil premium.

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Precio de los combustibles al 1 de septiembre de 2026

  • Nafta Súper: $2.239 por litro
  • Infinia: $2.405 por litro
  • Infinia Diesel: $2.583 por litro
  • Diesel 500: $2.395 por litro
  • GNC: $1.244 por m³

Un auto mediano: llenar 50 litros de nafta

Muchos vehículos particulares cuentan con tanques de entre 45 y 55 litros, por lo que tomamos un promedio de 50 litros.

  • Con nafta Súper: 50 litros x $2.239 = $111.950
  • Con nafta Infinia: 50 litros x $2.405 = $120.250

Una camioneta: llenar 70 litros de combustible

Las camionetas suelen tener depósitos más grandes, que pueden ubicarse entre 65 y 80 litros. Tomando una capacidad estimada de 70 litros, el cálculo es:

  • Con Diesel 500: 70 litros x $2.395 = $167.650
  • Con Infinia Diesel: 70 litros x $2.583 = $180.810

El combustible, un gasto fijo para quienes usan vehículo

El valor del litro impacta directamente en la economía diaria: desde quienes utilizan el auto para trasladarse hasta quienes dependen de camionetas para trabajo, producción o recorridos más extensos. En Jujuy, como ocurre en el resto del país, el precio final puede variar según la estación, la bandera y la ubicación, pero los valores registrados muestran cuánto cuesta actualmente uno de los gastos habituales para miles de familias.

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