viernes 25 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de septiembre de 2026 - 07:15
Datos.

Mapa de la pobreza en Argentina: los lugares más afectados y los datos de Jujuy

El informe del INDEC permite observar fuertes diferencias entre los 31 aglomerados urbanos relevados y muestra que el aumento fue mayor en las ciudades más pequeñas.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Pobreza en Argentina (imagen ilustrativa creada con IA).

Pobreza en Argentina (imagen ilustrativa creada con IA).

La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026 en los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC. Sin embargo, el promedio nacional esconde diferencias importantes: hay ciudades donde más de cuatro de cada diez habitantes están bajo la línea de pobreza y otras donde la incidencia es sensiblemente menor.

Lee además
UNICEF: la pobreza infantil bajó y llegó al nivel más bajo desde 2018
País.

La pobreza infantil cayó al 42,3% en Argentina, según UNICEF
La pobreza frenó su baja y volvió a aumentar en el primer trimestre de 2026, según la UCA.
Sociedad.

La pobreza volvió a subir en Argentina y alcanzó el 30% en el inicio de 2026

En comparación con el segundo semestre de 2025, la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales entre las personas. El incremento fue más marcado en los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, donde avanzó 4,9 puntos, mientras que en aquellos de 500.000 habitantes o más la suba fue de 3,9 puntos. El informe aclara que, frente al mismo semestre de 2025, no se observaron cambios estadísticamente significativos.

Las ciudades con mayores niveles de pobreza

Pobreza en Argentina.

Pobreza en Argentina.

El mapa elaborado por el INDEC muestra que Concordia presentó la incidencia más elevada del país, con 56,2% de su población bajo la línea de pobreza. Le siguieron Gran Resistencia, con 48,6%; Posadas, con 42,2%; y Corrientes, con 41%.

También aparecen con porcentajes elevados Santiago del Estero-La Banda, con 38,5%; La Rioja, 38,4%; Gran La Plata, 37,8%; Gran Catamarca, 37,3%; Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, 37,2%; y los partidos del Gran Buenos Aires, con 36,9%.

Por regiones, el Noreste fue la zona con mayor incidencia de pobreza, con 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7%. Gran Buenos Aires registró 32,1%; el Noroeste, 31,5%; la región Pampeana, 30,3%; y Patagonia, 28,4%.

Qué pasó en Jujuy-Palpalá

En el aglomerado Jujuy-Palpalá, la pobreza alcanzó al 27,6% de las personas, lo que representa aproximadamente 101.000 habitantes dentro del universo relevado. En hogares, el indicador fue del 21,1%, con unos 24.000 hogares bajo la línea de pobreza.

El informe también muestra una de las razones del aumento general: frente al semestre anterior, el ingreso per cápita familiar creció 11,5%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria aumentó 21,4% y la Canasta Básica Total, 19,6%.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La pobreza infantil cayó al 42,3% en Argentina, según UNICEF

La pobreza volvió a subir en Argentina y alcanzó el 30% en el inicio de 2026

El 42,4% de los niños y adolescentes del NOA está en situación de pobreza

La pobreza subió al 32,3% y afectó a 15,5 millones de personas

El INDEC publica el dato de pobreza y los analistas esperan una suba al 30%

Lo que se lee ahora
Robo en un barrio privado de Salta. (Foto Tribuno de Salta)
País.

Robo millonario en Salta: se llevaron unos 70 mil dólares de un barrio privado

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Ciudad Cultural desde el dron de TodoJujuy video
Jujuy.

FNE 2026: color, emoción y sueños en el último desfile con puntaje

Elección de Representante Nacional de la FNE 2026: candidatas, horario, entradas y cortes video
Jujuy.

Elección de Representante Nacional de la FNE 2026: candidatas, horario, entradas y cortes

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA). video
Clima.

El Niño en Jujuy: Como proteger la casa ante la posibilidad de lluvias y tormentas intensas

Femicidio de Agostina Vega: nuevas pruebas en la investigación. 
Investigación.

Femicidio de Agostina Vega: hallaron fotos de la adolescente en el celular del principal acusado

EET 1 de Maimará. video
Tecnología.

Realidad aumentada en la FNE: la carroza de la EET 1 de Maimará sorprende con dragones desde el celular

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel