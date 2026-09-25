Mapa de la pobreza en Argentina: los lugares más afectados y los datos de Jujuy

Pobreza en Argentina (imagen ilustrativa creada con IA).

La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026 en los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC. Sin embargo, el promedio nacional esconde diferencias importantes: hay ciudades donde más de cuatro de cada diez habitantes están bajo la línea de pobreza y otras donde la incidencia es sensiblemente menor.

En comparación con el segundo semestre de 2025, la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales entre las personas. El incremento fue más marcado en los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, donde avanzó 4,9 puntos, mientras que en aquellos de 500.000 habitantes o más la suba fue de 3,9 puntos. El informe aclara que, frente al mismo semestre de 2025, no se observaron cambios estadísticamente significativos.

Las ciudades con mayores niveles de pobreza Pobreza en Argentina. El mapa elaborado por el INDEC muestra que Concordia presentó la incidencia más elevada del país, con 56,2% de su población bajo la línea de pobreza. Le siguieron Gran Resistencia, con 48,6%; Posadas, con 42,2%; y Corrientes, con 41%.

También aparecen con porcentajes elevados Santiago del Estero-La Banda, con 38,5%; La Rioja, 38,4%; Gran La Plata, 37,8%; Gran Catamarca, 37,3%; Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, 37,2%; y los partidos del Gran Buenos Aires, con 36,9%.

Por regiones, el Noreste fue la zona con mayor incidencia de pobreza, con 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7%. Gran Buenos Aires registró 32,1%; el Noroeste, 31,5%; la región Pampeana, 30,3%; y Patagonia, 28,4%. Qué pasó en Jujuy-Palpalá En el aglomerado Jujuy-Palpalá, la pobreza alcanzó al 27,6% de las personas, lo que representa aproximadamente 101.000 habitantes dentro del universo relevado. En hogares, el indicador fue del 21,1%, con unos 24.000 hogares bajo la línea de pobreza. El informe también muestra una de las razones del aumento general: frente al semestre anterior, el ingreso per cápita familiar creció 11,5%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria aumentó 21,4% y la Canasta Básica Total, 19,6%.

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