El 42,4% de los niños y adolescentes del NOA está en situación de pobreza

Más de 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes del NOA están bajo la línea de pobreza, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). En 2026, el 8,3% está en situación de indigencia y el 34,1% es pobre no indigente: al sumar ambos grupos, representan el 42,4% de los menores de 18 años de la región.
El estudio muestra una mejora respecto de 2023, cuando en el NOA la indigencia infantil llegaba al 12,3% y los pobres no indigentes representaban otro 39,7%, es decir, un 52% en conjunto. En 2018, en tanto, los valores eran de 7,5% y 33,9%, respectivamente.
Cómo está el NOA frente a otras regiones
Las diferencias regionales continúan siendo marcadas. En 2026, el NEA registra 19,4% de indigencia y 38,6% de pobreza no indigente, mientras que en Cuyo los porcentajes son de 5,8% y 44,4%.
En la región Pampeana, el 8,6% de los chicos es indigente y el 33% pobre no indigente; en el Gran Buenos Aires los valores llegan al 9,9% y 31,2%, respectivamente. Patagonia presenta los niveles más bajos entre las regiones analizadas, con 4,6% de indigencia y 32,5% de pobreza no indigente.
Pobreza infantil en la Argentina - Unicef.
A nivel nacional, la pobreza entre niños y adolescentes alcanza el 42,5% en 2026, frente al 25,3% registrado entre los adultos. El indicador infantil había llegado a un máximo de 70,4% en 2024, bajó a 46,9% en 2025 y volvió a descender este año.
La indigencia infantil también disminuyó: pasó del 30,6% en 2024 al 10,8% en 2025 y al 9,5% en 2026. Entre los adultos, actualmente se ubica en 5,3%.
El impacto de las ayudas sociales
El informe también analiza qué ocurriría sin las transferencias sociales. Según la simulación de la UCA, sin programas la pobreza infantil subiría del 42,5% al 47,8%, mientras que la indigencia pasaría del 9,5% al 16,4%.
La investigación destaca especialmente el efecto de herramientas como la AUH y la Tarjeta Alimentar, dirigidas a hogares con niños y adolescentes. Aun con la mejora registrada después del fuerte deterioro de 2024, la UCA advierte que las infancias continúan siendo el grupo más afectado por la pobreza en comparación con la población adulta.
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