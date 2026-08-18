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18 de agosto de 2026 - 18:11
Economía.

Cuánto necesita una familia jujeña para no ser pobre ni indigente

La DiPEC actualizó los valores de las canastas básicas en Jujuy y detalló cuánto necesita cada tipo de hogar para cubrir sus necesidades mensuales.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Familia / canasta básica.

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Canasta básica / pobreza e indigencia (foto ilustrativa).
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Cuánto necesitó una familia para no ser pobre e indigente en julio

Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) registraron una suba mensual del 1,3%. En la comparación interanual, la CBA acumuló un incremento del 39,7%, mientras que la CBT aumentó 38,6% frente a julio de 2025. En lo que va de 2026, las variaciones acumuladas fueron del 24,7% y 24,2%, respectivamente.

Cuánto necesita una persona sola en Jujuy

La DiPEC utiliza como referencia al denominado adulto equivalente, que corresponde a un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada. Para esa unidad de referencia, los valores de julio fueron:

  • Para superar la línea de indigencia: $217.639,47
  • Para superar la línea de pobreza: $484.262,85

El monto varía en cada hogar según la edad y el sexo de sus integrantes, ya que el organismo utiliza una tabla de equivalencias para determinar las necesidades de consumo.

Cuánto necesita cada tipo de familia jujeña

Familia / canasta b&aacute;sica.

Familia / canasta básica.

El informe presenta tres ejemplos de hogares y calcula para cada uno la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral de indigencia, y la Canasta Básica Total, utilizada para determinar la línea de pobreza.

Familia de tres integrantes: una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años.

  • Para no ser indigente: $531.040,31
  • Para no ser pobre: $1.181.601,35

Familia de cuatro integrantes: un hombre de 35 años, su esposa de 31, un hijo de 5 y una hija de 8 años.

  • Para no ser indigente: $672.505,96
  • Para no ser pobre: $1.496.372,20

Familia de cinco integrantes: un matrimonio, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año.

  • Para no ser indigente: $731.268,62
  • Para no ser pobre: $1.627.123,17

Los valores corresponden específicamente a julio de 2026 y están calculados según las características de cada hogar.

La CBA contempla los alimentos necesarios para cubrir requerimientos nutricionales esenciales, mientras que la CBT amplía ese cálculo e incorpora bienes y servicios no alimentarios. De esta manera, el ingreso de cada familia se compara con ambas canastas para determinar si se encuentra por debajo de la línea de indigencia o de pobreza.

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