Cuánto necesita una familia jujeña para no ser pobre ni indigente

El costo de la canasta básica en Jujuy volvió a mostrar un incremento y los ingresos necesarios para mantenerse por encima de las líneas de pobreza e indigencia continúan en niveles elevados, según el último informe disponible de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC), correspondiente a julio.

INDEC. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre e indigente en julio

País. La inflación de julio fue del 2,1% y acumula 19,3% en lo que va del año

Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) registraron una suba mensual del 1,3%. En la comparación interanual, la CBA acumuló un incremento del 39,7% , mientras que la CBT aumentó 38,6% frente a julio de 2025. En lo que va de 2026, las variaciones acumuladas fueron del 24,7% y 24,2%, respectivamente.

La DiPEC utiliza como referencia al denominado adulto equivalente , que corresponde a un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada. Para esa unidad de referencia, los valores de julio fueron:

El monto varía en cada hogar según la edad y el sexo de sus integrantes, ya que el organismo utiliza una tabla de equivalencias para determinar las necesidades de consumo.

Cuánto necesita cada tipo de familia jujeña

Familia / canasta básica.

El informe presenta tres ejemplos de hogares y calcula para cada uno la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral de indigencia, y la Canasta Básica Total, utilizada para determinar la línea de pobreza.

Familia de tres integrantes: una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años.

Para no ser indigente: $531.040,31

Para no ser pobre: $1.181.601,35

Familia de cuatro integrantes: un hombre de 35 años, su esposa de 31, un hijo de 5 y una hija de 8 años.

Para no ser indigente: $672.505,96

Para no ser pobre: $1.496.372,20

Familia de cinco integrantes: un matrimonio, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año.

Para no ser indigente: $731.268,62

Para no ser pobre: $1.627.123,17

Los valores corresponden específicamente a julio de 2026 y están calculados según las características de cada hogar.

La CBA contempla los alimentos necesarios para cubrir requerimientos nutricionales esenciales, mientras que la CBT amplía ese cálculo e incorpora bienes y servicios no alimentarios. De esta manera, el ingreso de cada familia se compara con ambas canastas para determinar si se encuentra por debajo de la línea de indigencia o de pobreza.