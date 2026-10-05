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5 de octubre de 2026 - 08:56
Salud.

Informe de UNICEF: Jujuy está entre las cuatro provincias con mejores resultados en salud infantil

El informe CRECER en Argentina 2025 analizó las condiciones en las que crecen niñas, niños y adolescentes. En el índice general, Jujuy obtuvo el mejor resultado entre las provincias del NOA y NEA.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Vacunación en niños

Vacunación en niños

Jujuy se ubicó entre las cuatro provincias del país con los resultados más favorables en salud infantil, de acuerdo con el informe CRECER en Argentina 2025, elaborado por UNICEF. La provincia comparte este grupo con Neuquén, Tierra del Fuego y Chubut.

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El estudio analiza las condiciones en las que crecen niñas, niños y adolescentes en Argentina a partir de diferentes dimensiones. En el índice general, Jujuy alcanzó un valor de 0,669, por encima del promedio nacional, que fue de 0,630, y también superó al resto de las provincias del NOA y NEA.

Jujuy entre las provincias con mejores resultados en salud infantil

Uno de los componentes analizados por UNICEF es el de Salud Infantil, que a nivel nacional alcanzó un valor de 0,515 en 2025, por debajo del registrado al comienzo del período analizado.

En esta dimensión, Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut y Jujuy presentan los resultados más favorables del país. En el otro extremo se encuentran Formosa, Corrientes y Chaco.

Para elaborar este componente se tienen en cuenta indicadores como la mortalidad infantil por causas evitables, la cobertura de vacunación y el porcentaje de nacimientos con bajo peso.

La situación de Jujuy dentro del norte argentino

Los resultados muestran diferencias entre las provincias del norte del país. Jujuy se sitúa por encima del promedio nacional en el índice general, mientras que Tucumán se encuentra muy cerca de ese valor.

De esta manera, el norte argentino aparece como una región en la que se concentran algunos de los desafíos más profundos vinculados a las condiciones en las que crecen niñas, niños y adolescentes, aunque con diferencias entre las distintas provincias.

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