La investigación por la muerte de un policía en Jujuy, ocurrida el pasado 7 de noviembre en avenida General Savio , tuvo este miércoles 18 un avance importante: la Justicia ordenó y concretó la detención de un joven de 18 años, mientras que la Fiscalía modificó la calificación legal del hecho y ahora lo investiga por homicidio con dolo eventual.

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La decisión se tomó después de incorporar nuevos testimonios, grabaciones y videos que permitirían reconstruir cómo circulaba el acusado antes del siniestro vial en el que perdió la vida el efectivo policial.

El caso está a cargo del fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, quien solicitó la detención del imputado. La medida fue autorizada por el juez de turno, Alejandro Gloss.

Hasta ahora, la investigación se centraba en las circunstancias del siniestro en el que el policía perdió el control de su motocicleta y terminó impactando contra un guardarraíl, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte. Sin embargo, l os nuevos elementos reunidos llevaron a los investigadores a reconsiderar la conducta atribuida al joven y su posible responsabilidad penal.

Los videos y testimonios que agravaron la situación del acusado

Uno de los aspectos más importantes de la investigación es la incorporación de diferentes registros audiovisuales que, según el Ministerio Público de la Acusación, podrían aportar información sobre la manera en que conducía el imputado.

Entre las pruebas se encuentran filmaciones de cámaras de seguridad, videos aportados durante la investigación y testimonios de personas que se presentaron espontáneamente ante la Fiscalía.

También se incorporaron grabaciones que circulaban en redes sociales, en las que se observaría al joven realizando maniobras peligrosas con una motocicleta.

A estos elementos se sumó una ampliación de la denuncia por parte de familiares del policía fallecido. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el acusado habría circulado en contramano antes del hecho, una conducta que ahora es analizada para determinar si pudo representarse la posibilidad de provocar una colisión y causar la muerte de otra persona.

Por el momento, esta interpretación forma parte de la acusación del Ministerio Público de la Acusación y deberá ser evaluada durante el proceso judicial.

Qué significa la nueva imputación por homicidio con dolo eventual

La modificación de la calificación legal representa un cambio significativo en la causa.

El homicidio con dolo eventual se configura cuando una persona se representa la posibilidad de que su conducta provoque la muerte de otra y, aun así, continúa actuando aceptando ese riesgo.

En este caso, la Fiscalía sostiene como hipótesis que el joven habría conducido en contramano y que, por las circunstancias de esa maniobra, pudo prever la posibilidad de causar un resultado fatal.

Esto no significa que su responsabilidad penal esté determinada. La imputación constituye una atribución provisional que deberá ser respaldada por pruebas y evaluada por la Justicia.

Después de concretarse la detención, está prevista una audiencia de gestión judicial en la que se comunicará formalmente al acusado la ampliación de los hechos atribuidos y la nueva calificación legal.

En esa instancia, el fiscal Aldo Lozano solicitará que se dicte la prisión preventiva del joven, una medida cautelar que deberá ser resuelta por el juez competente.

Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de las grabaciones y testimonios incorporados, además de nuevas diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del siniestro.

La causa busca determinar cómo se produjo el hecho que terminó con la vida del efectivo policial y qué responsabilidad penal corresponde atribuir, de acuerdo con las pruebas reunidas.