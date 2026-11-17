Allanamiento en San Pedro: investigan a una persona por realizar consultas oftalmológicas sin habilitación

Una denuncia por presuntas prácticas oftalmológicas ilegales en San Pedro de Jujuy terminó con un allanamiento y el secuestro de 190 anteojos, equipos para medir la visión y documentación vinculada a la atención de pacientes. La Justicia investiga si una persona realizaba consultas médicas y prescribía anteojos sin contar con la habilitación profesional correspondiente.

El procedimiento se concretó el sábado 14 de noviembre por la tarde en un domicilio del barrio 14 de Abril, ubicado en la intersección de las calles Ecuador y Venezuela, donde también funciona una emisora radial. La investigación comenzó a partir de denuncias presentadas por autoridades del Consejo Médico de Jujuy y de la Asociación de Oftalmología de Jujuy, quienes advirtieron sobre la realización de atenciones oftalmológicas por parte de una persona que no estaría autorizada para desarrollar esas prácticas.

Según la presentación, los pacientes eran convocados por los propietarios de la radio para asistir a consultas en el mismo inmueble donde funciona la emisora.

Uno de los aspectos centrales de la denuncia es que la persona investigada tendría matrícula de técnico óptico, una habilitación que permite elaborar anteojos, pero no realizar consultas médicas oftalmológicas ni prescribir tratamientos como profesional de la medicina. La denuncia fue radicada el sábado 14 de noviembre y ampliada al día siguiente, mientras la Fiscalía avanzaba con las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

Secuestraron 190 anteojos, aparatos para medir la visión y recetarios

El fiscal Matías Mora, a cargo de la investigación en San Pedro, solicitó la medida judicial, que fue autorizada por la jueza de Control de turno, Claudia Moreno.

El allanamiento estuvo encabezado por el ayudante fiscal César Díaz, con la participación de personal de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación y de la Brigada de Investigaciones de San Pedro. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron diferentes elementos que podrían estar relacionados con las prácticas denunciadas.

Entre ellos se encontraron:

190 anteojos.

Dos aparatos de medición de la visión.

Equipamiento con vidrios de distintas graduaciones.

Recetarios.

Teléfonos celulares.

Un dispositivo posnet para realizar cobros.

Planillas de atención.

Todos estos elementos fueron incorporados a la investigación para establecer cómo se desarrollaban las consultas, qué servicios se ofrecían y si existió un ejercicio ilegal de la medicina.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas en relación con este procedimiento.

Es el cuarto operativo por presuntas prácticas ilegales en la zona

Desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que este es el cuarto procedimiento de características similares realizado en la región. Anteriormente se llevaron adelante investigaciones en Valle Grande, El Talar y Calilegua. Esta última ocurrió hace aproximadamente un mes. En los casos de Valle Grande y El Talar, las actuaciones judiciales terminaron con condenas y el decomiso de los bienes secuestrados.

La reiteración de estos procedimientos pone el foco en la importancia de verificar que quienes realizan consultas médicas cuenten con la formación y habilitación profesional correspondiente.

En este sentido, es importante diferenciar el trabajo de un técnico óptico, habilitado para elaborar y adaptar anteojos según las competencias de su matrícula, del ejercicio de la oftalmología, especialidad médica dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los ojos.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las medidas investigativas para determinar las circunstancias en las que se habrían realizado las atenciones en San Pedro y establecer posibles responsabilidades penales.