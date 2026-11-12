La Esperanza: atropellaron a un adolescente de 14 años y se dieron a la fuga

Chocó a un menor en La Esperanza (imagen creada con IA).

Un adolescente de 14 años fue atropellado por un automóvil mientras caminaba por una calle de La Esperanza , en el departamento San Pedro de Jujuy. El conductor se dio a la fuga después del impacto y el menor tuvo que recibir asistencia médica. Su familia realizó la denuncia en la Seccional 25 y busca identificar a los responsables.

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El hecho ocurrió el martes 10 de noviembre, entre las 22 y las 23 horas, en el barrio 20 Viviendas , cerca de la intersección de las calles Remedios del Valle y Martín Molina. La madre del adolescente, Romina Guerrero, dialogó con TodoJujuy.com y relató cómo ocurrió el siniestro.

Según contó Guerrero, su hijo Adriel "regresaba caminando a su casa cuando advirtió que un automóvil se acercaba por detrás con la música a un volumen elevado". De acuerdo con el relato del adolescente, el vehículo habría realizado movimientos en zigzag antes del impacto. Sin embargo, no logró advertir a tiempo lo que estaba sucediendo.

“Cuando se dio cuenta ya tenía el auto encima. Lo chocaron en la parte izquierda de la cadera, él cayó, voló, se le salió la zapatilla”, relató su madre.

Chocó a un menor en La Esperanza (imagen creada con IA).

El conductor escapó y el menor quedó tendido en la vereda

Tras el impacto, Adriel intentó incorporarse para regresar a su casa, pero no pudo levantarse. Permaneció tendido en la vereda de un vecino, a pocos metros de su domicilio.

Guerrero explicó que inicialmente no había personas en la calle, pero los vecinos salieron al escuchar los gritos y el llanto del adolescente. “Por el impacto quiso levantarse e ir a la casa y no pudo, así que se quedó tirado ahí nada más, a la vuelta de la casa”, contó.

El menor fue hospitalizado después del siniestro. Afortunadamente, según la información proporcionada por su familia, no sufrió heridas de gravedad.

Buscan identificar un automóvil negro

La madre señaló que su hijo pudo observar algunas características del vehículo involucrado antes de que escapara del lugar. Según su testimonio, se trataría de un automóvil negro, aparentemente de la marca Peugeot, de tamaño pequeño y con vidrios polarizados.

El adolescente identificó el posible modelo de marca por el emblema de un león ubicado en la parte delantera. También cree que los ocupantes eran personas jóvenes, aunque esta información no fue confirmada por las autoridades.

La familia presentó la denuncia correspondiente en la Seccional 25 de La Esperanza y espera que se pueda identificar al conductor que abandonó el lugar después del atropello.