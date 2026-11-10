Denunciaron a un hombre por violencia de género en San Pedrito: le secuestraron droga y un arma

Un hombre fue demorado en San Salvador de Jujuy luego de ser denunciado por un presunto hecho de violencia de género contra su pareja. Durante el procedimiento, efectivos policiales encontraron en su vehículo un arma de fuego, más de un kilo de sustancias ilícitas y una importante suma de dinero en efectivo.

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El operativo se realizó el pasado sábado en inmediaciones de los barrios Almirante Brown y San Francisco de Álava , después de que personal del sistema de emergencias 911 alertara sobre la presencia de un sujeto que se encontraba agresivo con su pareja.

Según informó la Policía, efectivos motorizados realizaban recorridos preventivos por la zona cuando recibieron un aviso de Torre 911 sobre una situación de violencia de género en inmediaciones de calle Teluí.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a otra dotación policial que ya intervenía en el hecho. Durante la entrevista con la mujer, esta manifestó que su pareja tenía intenciones de agredirla y que presuntamente llevaba un arma de fuego.

Hombre detenido por violencia de género - Imagen ilustrativa

Ante esta situación, los uniformados procedieron a demorar al hombre, quien se encontraba dentro de un vehículo Renault Duster. Posteriormente, solicitaron autorización judicial para realizar una requisa del rodado.

Encontraron más de un kilo de drogas, un arma y dinero

Con autorización del ayudante fiscal de turno, los efectivos inspeccionaron el vehículo y encontraron distintas sustancias ilícitas, además de un arma de fuego y dinero en efectivo.

Durante el procedimiento se secuestraron:

232 gramos de marihuana.

796 gramos de pasta base.

$282.800 en efectivo.

Un arma de fuego.

Una camioneta Renault Duster.

En total, las sustancias incautadas alcanzaron un peso de 1.028 gramos, es decir, poco más de un kilogramo. Todos los elementos quedaron secuestrados y a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

El hombre quedó a disposición de la Justicia

Luego del procedimiento, el sospechoso fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales. La intervención se inició a partir de la denuncia por violencia de género y derivó en el hallazgo de sustancias ilícitas y un arma dentro del vehículo.

Por el momento, no se informó la identidad del demorado ni se precisaron las imputaciones que podrían formularse a partir de los elementos secuestrados. Tampoco trascendieron detalles sobre el origen de las sustancias o el arma encontrada.

La investigación continuará bajo intervención de la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes.