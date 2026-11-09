Salió de su casa y apareció muerta en Santiago del Estero: demoraron a su tío.

Las autoridades de Santiago del Estero investigan la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado este domingo al costado de la Ruta Nacional 89. La Justicia busca determinar qué ocurrió y aguarda los resultados de la autopsia para avanzar con la investigación.

País. Santiago del Estero: una agente de la Policía fue víctima de un asalto, una golpiza y abuso sexual

Un nuevo caso bajo investigación conmociona a Santiago del Estero . Este domingo, una mujer fue encontrada muerta a la vera de la Ruta Nacional 89 y las autoridades comenzaron a trabajar para esclarecer las circunstancias del hecho.

Mientras tanto, el caso se analiza bajo la hipótesis de un posible femicidio y el tío de la víctima quedó en la mira de los investigadores.

El hallazgo se produjo a la altura de Quimilí , a unos cuatro o cinco kilómetros del casco urbano. La víctima fue identificada como María Luján Sosa , cuyo cuerpo fue encontrado a la vera de la Ruta Nacional 89.

Tras recibir la alerta por el hallazgo, los efectivos policiales acordonaron la zona para preservar posibles pruebas que pudieran resultar relevantes para la investigación y dieron intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

De acuerdo con el medio El Liberal, las tareas policiales se desarrollaron en un sector de monte cercano a la Ruta Nacional 89, una vía que atraviesa el departamento Moreno y permite conectar Quimilí con distintos puntos de la provincia.

También trabajó en el lugar la División Criminalística de la Policía local, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 12. Su intervención estuvo centrada en preservar y analizar la escena, recolectar posibles rastros y dejar constancia de elementos relevantes para la causa.

En el marco de la causa, la Policía demoró a un tío de la víctima, quien había viajado desde Buenos Aires a Santiago del Estero en los días previos al hallazgo.

Se trata de una de las medidas adoptadas en el comienzo de la investigación, mientras los investigadores buscan reconstruir lo sucedido y reunir elementos de prueba. No obstante, las autoridades todavía no informaron si el familiar fue imputado ni precisaron cuál es su situación ante la Justicia.

La denuncia previa de la víctima

Posteriormente, se conoció que la joven había recurrido a una emisora de radio de la zona para hacer pública una denuncia por violencia de género. Allí contó que atravesaba situaciones de maltrato y describió las agresiones que padecía.

La denuncia pública tuvo lugar el 22 de septiembre, unas seis semanas antes del hallazgo. Durante su intervención, María Luján explicó que ya no estaba en pareja con el padre de sus hijos, pero que todavía compartían la vivienda con los cinco chicos.

La violencia, según contó la mujer, también alcanzaba a sus hijos. De acuerdo con lo publicado por Diario Panorama, su expareja habría atacado a una de las niñas, de 13 años, a quien tomó del pelo y golpeó contra la pared.

Frente a esa situación, María Luján manifestó que quería irse de la casa y comenzar de nuevo junto a sus cinco hijos. “Yo esa casa no quiero pisar más”, sostuvo durante la comunicación radial, en la que también expresó su intención de alquilar en otro lugar para “estar más tranquila con ellos”.