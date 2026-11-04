Santiago del Estero: una agente de la Policía fue víctima de un asalto, una golpiza y abuso sexual.

Una agente de la Policía de Santiago del Estero , de 46 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional tras un violento episodio en el que dos delincuentes la golpearon y le sustrajeron el teléfono.

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Una mujer policía de 46 años fue hospitalizada de urgencia en Santiago del Estero luego de sufrir un brutal episodio durante la madrugada del martes.

Dos delincuentes le sustrajeron el teléfono celular y, posteriormente, la habrían agredido físicamente y abusado sexualmente . La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, encabezada por Daniela Yslas.

Al momento del episodio, la sargento se encontraba de licencia anual , aunque presta servicios en la Comisaría Tercera. Tras el ataque, presentó un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y golpes en diferentes zonas del cuerpo, lo que obligó a brindarle asistencia médica inmediata .

Según relató la uniformada en su denuncia, se dirigía en moto hacia su domicilio, ubicado en el barrio Sarmiento de Santiago del Estero, cuando fue sorprendida por dos delincuentes.

Los sospechosos se movilizaban en otro motovehículo y la abordaron violentamente hasta conseguir quitarle el celular.

Tras el robo, la uniformada resolvió seguir a los sospechosos para recuperar sus pertenencias y evitar que se dieran a la fuga.

El recorrido se extendió hasta la zona del barrio Los Inmigrantes. Allí, la sargento logró darles alcance e intentó detener a uno de los hombres.

La situación cambió cuando apareció el segundo sospechoso, quien acudió en ayuda del hombre al que la sargento intentaba detener.

De acuerdo con lo que la mujer les contó a sus colegas, los dos delincuentes la atacaron a golpes y lograron inmovilizarla.

Después, la habrían llevado por la fuerza hacia una zona oscura y apartada, donde siguieron las agresiones físicas y se habrían producido los abusos sexuales denunciados.

La denunciante aseguró que los atacantes la obligaron a realizar prácticas sexuales contra su voluntad

Luego de lo ocurrido, la víctima fue hallada con lesiones de consideración. Integrantes del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) la atendieron en el lugar y dispusieron su inmediata derivación al Hospital Regional.

El diagnóstico médico confirmó la gravedad de las lesiones: la mujer sufrió un traumatismo encéfalo craneano que le provocó pérdida de conocimiento y presentaba hematomas de consideración en la región pélvica y las extremidades inferiores. A su vez, tenía marcas compatibles con golpes en la espalda y el tórax.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispusieron distintas medidas para esclarecer las circunstancias del ataque, dar con los responsables y recolectar evidencias que permitan impulsar la investigación.

Una de las principales diligencias será la realización de un examen médico forense completo, destinado a registrar las lesiones y aportar elementos vinculados con la denuncia de abuso sexual.

Además, la investigación buscará reconstruir la secuencia del episodio, desde el momento en que la mujer fue interceptada hasta el sitio donde habría sido agredida. Para ello, deberán establecer el recorrido y las circunstancias de la persecución.