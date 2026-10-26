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26 de octubre de 2026 - 18:16
Policiales.

Detuvieron en Santiago del Estero a un jujeño que llevaba más de dos kilos de marihuana en un colectivo

El jujeño viajaba desde Tucumán hacia Córdoba cuando hallaron en Santiago del Estero la droga en su equipaje de mano.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Detuvieron en Santiago del Estero a un jujeño que llevabamás de dos kilos de marihuana en un colectivo

Detuvieron en Santiago del Estero a un jujeño que llevaba más de dos kilos de marihuana en un colectivo

Un hombre oriundo de Jujuy fue detenido durante un operativo de Gendarmería Nacional en la provincia de Santiago del Estero, luego de que los efectivos encontraran más de dos kilos de marihuana ocultos en su bolso de mano, mientras viajaba en un colectivo de larga distancia.

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El procedimiento se realizó sobre la ruta nacional 157, a la altura de la ciudad de Frías. La droga secuestrada fue valuada en aproximadamente $7.691.857 y el pasajero quedó detenido e incomunicado por disposición de la Justicia Federal.

Detuvieron en Santiago del Estero a un jujeño que llevaba más de dos kilos de marihuana en un colectivo

Detuvieron en Santiago del Estero a un jujeño que llevaba más de dos kilos de marihuana en un colectivo

El operativo de Gendarmería en Santiago del Estero

Según informó El Liberal, el procedimiento se concretó alrededor de las 18:30, cuando efectivos de la Sección Frías, dependiente del Escuadrón 59 Santiago del Estero de Gendarmería Nacional, realizaban controles de rutina en el kilómetro 1040 de la ruta nacional 157.

Durante el operativo, los uniformados detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que cubría el trayecto entre Tucumán y Córdoba. Al inspeccionar el interior del vehículo, los gendarmes revisaron el equipaje de mano de un joven residente en Jujuy que viajaba en el asiento número 7.

En el bolso encontraron dos paquetes de grandes dimensiones que contenían cogollos de marihuana. Ante el hallazgo, dieron intervención a la Justicia Federal para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Secuestraron más de dos kilos de marihuana valuados en $7,6 millones

Tras el descubrimiento, los efectivos realizaron las pruebas de campo correspondientes, que dieron resultado positivo para marihuana. El pesaje confirmó que los dos paquetes contenían un total de 2,020 kilogramos de droga, cuyo valor fue estimado por las autoridades en $7.691.857.

La sustancia quedó secuestrada junto con otros elementos considerados de interés para la investigación, con el objetivo de preservar las pruebas y determinar su procedencia y destino.

La Justicia Federal ordenó la detención del pasajero jujeño

El caso quedó bajo intervención del Juzgado Federal N.º 1, a cargo del juez Guillermo Molinari, quien fue informado sobre el procedimiento y dispuso las medidas judiciales correspondientes. El magistrado ordenó el secuestro del estupefaciente y de los elementos vinculados con la causa. Además, dispuso la detención en carácter de incomunicado del pasajero, identificado por su apellido. El hombre quedó imputado por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes.

Tras el procedimiento, el detenido y la droga incautada fueron trasladados a dependencias de Gendarmería Nacional. La investigación continuará para establecer el origen del cargamento y cuál era su destino final. De acuerdo con la información publicada, el acusado deberá prestar declaración indagatoria ante la Justicia Federal.

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