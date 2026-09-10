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10 de septiembre de 2026 - 14:57
Policiales.

Ruta 34 en Jujuy: decomisaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana

La Ruta 34 en Jujuy fue escenario de dos procedimientos donde detectaron cocaína oculta en un auto y marihuana en encomiendas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
En la Ruta 34 en Jujuy se decomisaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilosde marihuana

En la Ruta 34 en Jujuy se decomisaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana

Dos procedimientos realizados por Gendarmería Nacional en Jujuy en la Ruta 34 terminaron con el secuestro de 66 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana, bajo dos modalidades distintas de traslado: un compartimiento oculto dentro de un automóvil y encomiendas transportadas por un servicio de paquetería.

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Los operativos se concretaron sobre la Ruta Nacional 34, en sectores de La Chaqueta y Chalicán, con intervención de efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro”.

Cocaína oculta en un doble fondo

El primer procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 1.169 de la Ruta Nacional 34, donde integrantes de la Sección “Núcleo” detuvieron la marcha de un Citroën C3 Aircross ocupado por un hombre y una mujer.

En la Ruta 34 en Jujuy se decomisaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana

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Durante el control, ambos manifestaron que transportaban mercadería del rubro tienda. Sin embargo, al revisar el habitáculo, los gendarmes detectaron anomalías en la zona del panel del vehículo.

La inspección permitió descubrir un compartimiento oculto en el torpedo, donde había 66 paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla. La prueba de campo Narcotest dio resultado positivo para cocaína. El pesaje total arrojó 66 kilos con 13 gramos.

Además, durante la requisa se encontraron 400 dólares estadounidenses y $1.277.800 en efectivo. Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, los dos ocupantes fueron detenidos y se ordenó el secuestro de la droga, el vehículo, la mercadería que transportaban y el dinero hallado.

Marihuana escondida en encomiendas

El segundo procedimiento estuvo a cargo de personal de la Sección “Chalicán”, también dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”. En este caso, los efectivos dieron cumplimiento a una orden del Juzgado Federal de Garantías N° 1 de Jujuy para abrir cinco encomiendas que previamente habían sido incautadas en un transporte de servicio de paquetería. El procedimiento se originó sobre el kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional 34.

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En presencia de testigos, los gendarmes abrieron los paquetes y encontraron 111 envoltorios que contenían marihuana. El pesaje total dio 117 kilos con 402 gramos de Cannabis sativa. Por disposición de la Fiscalía Federal de Jujuy, el estupefaciente fue incautado y quedó a disposición de la Justicia. Entre ambos procedimientos, Gendarmería secuestró más de 183 kilos de droga en distintos puntos de la Ruta 34.

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