El tenista Nick Kyrgios fue suspendido tras dar positivo por cocaína en un control antidopaje

Nick Kyrgios dio positivo por cocaína en un control de dopaje y quedó suspendido del circuito de tenis.

El tenista australiano Nick Kyrgios recibió una suspensión temporal luego de que un análisis antidopaje realizado durante el torneo de Mallorca detectara cocaína. La medida, vigente desde el 4 de agosto de 2026 , le prohíbe participar en competencias, entrenamientos o actividades oficiales mientras permanezca en efecto.

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El control se realizó el 22 de junio y, posteriormente, un laboratorio certificado por la Agencia Mundial Antidopaje detectó en la muestra la presencia de benzoilecgonina , un compuesto derivado de la cocaína.

El resultado fue confirmado el 17 de julio , de acuerdo con lo informado por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis , que recordó que esta sustancia se encuentra prohibida durante las competencias según las normas antidopaje del tenis.

Antes de que la ITIA hiciera pública la sanción, el propio tenista se refirió al caso a través de sus redes sociales. Allí confirmó el resultado positivo y reconoció su responsabilidad , además de admitir que se trató de una equivocación grave.

“Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por consumo de cocaína. He cometido un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello”, expresó el australiano.

La ITIA señaló que la Agencia Mundial Antidopaje incluye a la cocaína dentro de la categoría de “estimulantes y sustancias de abuso”. En relación con la medida adoptada contra el tenista, el organismo explicó: “Si se consume fuera de competición, se aplican sanciones reducidas para sustancias de abuso”.

Qué implica la suspensión provisoria para el tenista

Durante el período en que permanezca vigente la suspensión provisoria, Kyrgios tendrá prohibido competir, entrenarse o participar en cualquier actividad oficial organizada o avalada por World Tennis, la WTA, la ATP, los torneos de Grand Slam o las distintas federaciones nacionales.

El comunicado también señala que el australiano puede apelar la medida cautelar, aunque hasta el momento no presentó ningún recurso para intentar revertirla.

La suspensión comenzó a regir el 4 de agosto de 2026, aunque todavía no se estableció cuánto tiempo permanecerá vigente. Por ese motivo, será necesario aguardar la definición sobre la duración de la sanción para determinar en qué momento el tenista podrá volver a competir.

La ITIA remarcó además que, al igual que ocurre con los demás casos contemplados por el Programa Antidopaje de Tenis, Kyrgios cuenta con el acompañamiento y respaldo del organismo durante el proceso.

El tenista australiano, actualmente de 31 años, tuvo su mejor ubicación en el ranking ATP en octubre de 2016, cuando ascendió hasta el 13° lugar a nivel mundial. Este episodio se produce en una etapa avanzada de su carrera, que el propio jugador describió como atravesada por dificultades físicas y psicológicas vinculadas a las lesiones.

La explicación de Kyrgios y sus disculpas

En la publicación que compartió para reconocer su responsabilidad por lo ocurrido, Nick Kyrgios también aprovechó para ofrecer disculpas a las personas de su entorno y a sus seguidores: “Pido perdón a mis seguidores, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí. Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen. Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo. No voy a poner excusas, pero quiero explicar el contexto”.

En aquella publicación, Nick Kyrgios reconoció que el prolongado período marcado por “una factura enorme, tanto física como mentalmente”. Y agregó: “Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él, y aceptar que estoy llegando al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé”.

El tenista australiano también se refirió al difícil momento personal que atraviesa frente a la posibilidad de ponerle punto final a su carrera. Según explicó, abandonar una actividad que estuvo presente durante toda su vida representa un proceso especialmente complejo para él.

“Siempre he dicho que yo no elegí el tenis, fue el tenis el que me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar. A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice”, manifestó.

En la parte final de su mensaje, según consignó la publicación, Kyrgios reconoció que la sanción le permitió “tomar conciencia de la realidad” y comunicó que permanecerá alejado de la exposición pública durante 28 días.

“Me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me centro en recuperarme. Pido que se respete mi privacidad durante ese tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia. Lo siento. Trabajaré duro y volveré mejor que antes”, expresó.

Los números que dejó la carrera profesional de Kyrgios

A lo largo de su recorrido en el tenis profesional, Nick Kyrgios consiguió siete campeonatos ATP y llegó a disputar otras cuatro finales. Sus conquistas se produjeron en distintas condiciones de juego, tanto sobre césped como en canchas duras y superficies bajo techo.

El último título de su carrera lo obtuvo en el ATP de Washington en 2022, temporada en la que además alcanzó la final de Wimbledon. En aquella definición, cayó frente a Novak Djokovic por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6.

La mejor posición que Nick Kyrgios consiguió en el ranking individual fue el 13° puesto del mundo, alcanzado en octubre de 2016. Actualmente, el australiano aparece en el 919° lugar del listado internacional, con un registro de apenas un triunfo y tres caídas durante la presente temporada.

Su actividad reciente también estuvo marcada por extensos períodos de inactividad. Permaneció sin competir entre marzo de 2025 y enero de 2026, cuando volvió a disputar un único encuentro antes de iniciar otro intervalo de aproximadamente seis meses. A ese período se suma una etapa anterior de casi dos años con muy poca participación. Desde noviembre de 2022 hasta la actualidad, Kyrgios disputó apenas diez partidos y ganó solo dos.

En el circuito ATP, Nick Kyrgios construyó un historial de 207 triunfos y 119 derrotas, lo que representa una efectividad superior al 63%. En los cuatro grandes torneos del calendario, su registro fue de 54 partidos ganados y 32 perdidos, con actuaciones destacadas frente a jugadores de primer nivel.

A sus resultados en singles se suman cuatro títulos en la modalidad de dobles y una cifra superior a los 12 millones de dólares en premios obtenidos durante su carrera profesional.

Antecedentes polémicos

Durante su etapa en el circuito profesional, Nick Kyrgios acumuló cerca de 13 millones de dólares en premios, de acuerdo con los registros de la ATP. Su carrera también estuvo acompañada por varios episodios controvertidos, tanto durante los partidos como fuera de las competencias.

Uno de los casos más recordados ocurrió en Wimbledon 2022, cuando el australiano escupió hacia las tribunas luego de recibir insultos desde el público. Años antes, en 2015, había sido sancionado durante el Masters 1000 de Montreal por dirigir comentarios ofensivos de carácter personal hacia Stan Wawrinka, relacionados con la pareja del suizo.

En el Masters 1000 de Shanghái 2016, el australiano recibió una multa por una actuación considerada falta de compromiso y por sus cruces con espectadores. Dos años después, durante Queen’s 2018, protagonizó otro episodio controvertido al realizar un gesto de contenido sexual con una botella, situación que también derivó en una sanción.

Los últimos episodios que volvieron a ponerlo en el centro

Otro de los momentos más cuestionados ocurrió en el Masters 1000 de Roma 2019, cuando, tras perder el control durante un partido, arrojó una silla dentro de la cancha. Más tarde, en Indian Wells 2022, volvió a quedar en el centro de la escena al lanzar su raqueta con fuerza, en una acción que estuvo cerca de impactar contra un recogepelotas.

La conducta de Nick Kyrgios también generó controversias lejos de las competencias. En 2021, el tenista protagonizó un episodio con quien era entonces su pareja, Chiara Passari, que terminó con la intervención de la Policía en un hotel de Adelaida.

A lo largo de los años, además, recibió distintas multas por sus comportamientos durante y alrededor de los partidos, entre ellos insultos dirigidos a árbitros, adversarios y espectadores, así como actitudes confrontativas frente a los medios de comunicación.

El comunicado de Nick Kyrgios:

Quería que lo supieran primero por mí.

Hace poco no pasé una prueba de drogas en Mallorca, ya que di positivo por cocaína. Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad por ello.

Pido perdón a mis fans, a mi familia, a mis patrocinadores y a todos los que me rodean. Sobre todo, pido perdón a los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado de mí mismo.

No voy a poner excusas, pero sí quiero dar un poco de contexto sobre por lo que he pasado. Los últimos dos años de lesiones me han afectado muchísimo, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha podido hacer lo que mi mente esperaba que hiciera, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé.

Siempre he dicho que yo no elegí el tenis, sino que el tenis me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar. En algunos momentos me he sentido impotente y sola.

Nada de eso justifica lo que hice.

Sin embargo, la buena noticia es que esto me ha servido como una llamada de atención. Durante los próximos 28 días, me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me concentro en recuperarme.

Les pido que respeten mi privacidad durante ese tiempo y, lo más importante, la privacidad de mi familia.

Lo siento. Trabajaré duro y volveré mejor que antes.

Nick