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3 de octubre de 2026 - 17:17
Deportes.

Jujuy quedó quinto en el medallero de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

La delegación de Jujuy cosechó medallas de oro, plata y bronce en distintas disciplinas y volvió a quedarse con la Copa Fair Play.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores.

Jujuy en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores.

La delegación de Jujuy tuvo una destacada participación en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, que se desarrollaron en la provincia de San Juan, con representantes que compitieron en distintas disciplinas y obtuvieron importantes resultados.

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Los deportistas jujeños lograron medallas en sapo, orientación, tenis mixto y ajedrez, además de consagrarse campeones de la Copa Challenger en sapo por equipos.

Otro de los reconocimientos para la delegación fue la obtención, una vez más, de la Copa Fair Play, distinción que reconoce el espíritu deportivo, el compañerismo y los valores demostrados durante la competencia.

Jujuy en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores.

Jujuy en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores.

Las medallas que consiguió Jujuy

En sapo femenino, Reina Gaspar obtuvo la medalla de oro, mientras que Lidia Zalazar consiguió el primer puesto en orientación femenino.

Las medallas de plata quedaron para Néstor Gallardo, en orientación masculino; Néstor Gallardo y María Isabel Nieto, en orientación mixto; y Rolando Guerrero, en sapo masculino.

En tanto, la delegación consiguió medallas de bronce en tenis mixto, con Clarisa Hernández y José Izquierdo, y en ajedrez, con Aldo Gutiérrez, Mónica Blanco, Ramón Carrizo, Hugo Blanzari y Abdon Cano.

Jujuy en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores.

Jujuy en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores.

Campeones en sapo y reconocimiento al Fair Play

Además de las medallas individuales y por parejas, Jujuy se consagró campeón de la Copa Challenger en sapo por equipos.

La delegación también volvió a recibir la Copa Fair Play, un reconocimiento al comportamiento deportivo y a los valores demostrados por sus integrantes a lo largo de la competencia.

El premio pone en valor aspectos como el compañerismo, el respeto y la participación, más allá de los resultados obtenidos en cada disciplina.

Con el conjunto de resultados alcanzados durante los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, Jujuy finalizó en el quinto puesto del medallero general.

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