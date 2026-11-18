Autonomía Política de Jujuy: "En 1834 había una paciencia que no daba más"

La autonomía política de Jujuy , declarada el 18 de noviembre de 1834, marcó un momento fundamental en la historia provincial al concretarse la separación de Salta. En el marco de un nuevo aniversario, Cecilia Fandos, doctora en Historia, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), explicó cómo se produjo este acontecimiento y cuáles fueron los factores políticos, económicos y territoriales que impulsaron la decisión.

Acto oficial. Celebraron el 191° aniversario de la Autonomía Política de Jujuy

Durante una entrevista con Canal 4, la especialista planteó la importancia de comprender este proceso desde su contexto histórico y cuestionó la idea de que la autonomía haya sido resultado de la voluntad de un único dirigente.

Fandos explicó que el acontecimiento central ocurrió durante la mañana del 18 de noviembre de 1834, cuando se convocó a un cabildo abierto en Jujuy para pronunciar la separación de la entonces Tenencia Gobernación respecto de Salta.

“La autonomía de Jujuy, el hecho concreto, fue un pronunciamiento que hubo en el cabildo de Jujuy” “La autonomía de Jujuy, el hecho concreto, fue un pronunciamiento que hubo en el cabildo de Jujuy”

Sin embargo, aquella decisión no fue aceptada por el gobernador salteño Pablo Latorre, lo que derivó en un enfrentamiento militar.

El 13 de diciembre de ese mismo año se produjo la batalla de Castañares, un episodio que, según explicó la historiadora, permitió sellar la determinación adoptada semanas antes.

La investigadora destacó que, aunque existieron dirigentes que encabezaron el movimiento, la autonomía fue consecuencia de diferentes intereses y circunstancias que confluyeron en un mismo momento histórico.

Entre ellos mencionó la participación de líderes jujeños, los intereses económicos regionales y el respaldo político del entonces gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia.

Un reclamo que comenzó mucho antes de 1834

Uno de los aspectos destacados por Fandos fue que la búsqueda de autonomía no comenzó en 1834, sino que tenía antecedentes vinculados con la Revolución de Mayo de 1810.

La historiadora explicó que, tras la crisis de la monarquía española, cobró importancia el principio de retroversión de la soberanía, por el cual el poder regresaba a las comunidades políticas representadas por los cabildos.

En aquel período, Jujuy contaba con su propio cabildo, aunque dependía jurídicamente de una organización administrativa cuya capital estaba en Salta.

Esta situación permitió que los dirigentes jujeños comenzaran a reclamar mayores facultades de representación y autonomía.

De acuerdo con Fandos, Jujuy planteó una primera proclama de separación en 1811 y volvió a expresar esa pretensión durante el Congreso de 1816.

“Lo que ocurre en 1834 es retomar esa pretensión y, en definitiva, separarse de Salta” “Lo que ocurre en 1834 es retomar esa pretensión y, en definitiva, separarse de Salta”

De esta manera, la especialista sostuvo que la autonomía debe comprenderse como el resultado de un proceso político iniciado décadas antes y no solamente como un hecho aislado.

Los conflictos económicos que impulsaron la separación

Además de los antecedentes políticos, Fandos explicó que durante 1834 existían fuertes tensiones económicas entre Jujuy y Salta.

Uno de los principales problemas estaba relacionado con las indemnizaciones de guerra que debían pagarse tras la derrota de la Liga Unitaria frente a las fuerzas de Facundo Quiroga.

Estas exigencias representaban una nueva carga económica para una población que ya había atravesado años de esfuerzos durante las guerras de independencia.

En ese contexto, el gobernador salteño Pablo Latorre adoptó medidas para reunir los recursos necesarios, entre ellas la incautación de ingresos que percibía Fernando Campero, propietario de importantes haciendas en la Puna.

La decisión afectó directamente los intereses económicos del marqués, quien terminó respaldando el movimiento autonomista jujeño.

Según detalló Fandos, Campero no solamente brindó apoyo económico, sino que también movilizó milicias de la Puna para sostener la decisión de separación.

Qué pasó con Iruya, Santa Victoria y San Andrés

Otro de los conflictos que contribuyeron a la autonomía estuvo relacionado con la organización territorial de la región.

La historiadora explicó que, en aquel momento, las provincias todavía no contaban con límites claramente definidos.

En ese escenario, Pablo Latorre decidió restituir los territorios de Santa Victoria, Iruya y San Andrés a Salta, pese a que anteriormente habían formado parte de la jurisdicción del cabildo jujeño.

Esta determinación generó un fuerte malestar porque significaba la pérdida de territorios considerados importantes para Jujuy.

“Ese es otro ingrediente que explica por qué en 1834 es como que hay ya una paciencia que no da más respecto de los jujeños” “Ese es otro ingrediente que explica por qué en 1834 es como que hay ya una paciencia que no da más respecto de los jujeños”

La investigadora también explicó que estos vínculos históricos ayudan a comprender las relaciones culturales, sociales y geográficas que todavía existen entre distintas localidades del norte argentino.

La autonomía de Jujuy fue parte de un proceso regional

Fandos destacó que la separación de Jujuy no fue un acontecimiento excepcional dentro del proceso de organización política de las provincias.

Durante las primeras décadas del siglo XIX, distintos territorios atravesaron situaciones similares y buscaron constituirse como unidades políticas autónomas.

Entre los ejemplos mencionó las separaciones de Santiago del Estero y Catamarca respecto de Tucumán, además de los cambios jurisdiccionales que involucraron a Tarija.

En este contexto, también tuvo importancia la figura de Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán, quien buscaba consolidar su influencia política en el norte y respaldó la separación jujeña.

La especialista remarcó que la autonomía no puede atribuirse exclusivamente a José María Fascio, uno de los principales protagonistas del acontecimiento.

“En realidad no es la decisión de una persona”, expresó, al señalar que detrás de los dirigentes existió una combinación de actores, intereses y circunstancias políticas.

Qué representa la autonomía política para los jujeños

Para Fandos, recordar el 18 de noviembre implica comprender cómo se construyó la organización política de Jujuy y cuáles fueron los procesos que permitieron consolidar su autonomía.

La investigadora propuso analizar este acontecimiento como parte de una transformación histórica más amplia, vinculada con la Revolución de Mayo y la construcción de las provincias argentinas.

También destacó la necesidad de interpretar las decisiones de aquella época teniendo en cuenta las instituciones, los conflictos y las formas de representación que existían durante el siglo XIX, diferentes de las actuales.

A 192 años del pronunciamiento de 1834, la fecha permite recuperar una parte fundamental de la historia jujeña y comprender los acontecimientos que dieron origen a su organización política provincial.