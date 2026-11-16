Salta votará el 16 de mayo del 2027.

El Gobierno de Salta oficializó este lunes la convocatoria a elecciones provinciales y municipales para el domingo 16 de mayo de 2027, con el objetivo de renovar los principales cargos ejecutivos y legislativos. La decisión quedó establecida mediante el decreto 762 del Poder Ejecutivo provincial y fue publicada en el Boletín Oficial.

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De esta manera, los salteños deberán acudir a las urnas para elegir gobernador, vicegobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales . La votación se realizará mediante el sistema de Boleta Única Electrónica y no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Además de la fórmula de gobernador y vicegobernador, los comicios permitirán renovar parte de la Legislatura provincial y las autoridades de los 60 municipios salteños.

En total, estarán en juego 11 bancas del Senado provincial, 30 de la Cámara de Diputados, 60 intendencias y 222 cargos de concejales municipales.

Este domingo 14 de mayo se llevarán adelante las elecciones provinciales en Salta.

Los senadores serán elegidos en los departamentos de Anta, Cerrillos, Iruya, La Candelaria, La Viña, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, San Martín y Santa Victoria.

En tanto, se renovarán diputados en Capital, Cerrillos, General Güemes, Guachipas, La Caldera, La Candelaria, La Poma, La Viña, Los Andes, Molinos, Orán, Rosario de Lerma, San Carlos, San Martín y Santa Victoria.

Como particularidad, en Rivadavia Banda Sur también se elegirán convencionales constituyentes municipales, quienes tendrán a su cargo la elaboración de una nueva Carta Orgánica.

Elecciones sin PASO y con voto electrónico

Una de las principales características del proceso electoral será la ausencia de las PASO. Los partidos y frentes políticos deberán definir sus candidaturas de acuerdo con el nuevo esquema electoral establecido por la legislación provincial.

Además, Salta mantendrá el sistema de Boleta Única Electrónica, que utiliza desde 2011 para sus elecciones provinciales.

La convocatoria se realizó en cumplimiento del artículo 2 de la Ley 8463, que establece que el Poder Ejecutivo debe llamar a elecciones con una anticipación mínima de seis meses, para garantizar la organización del proceso.

Qué provincias ya definieron sus elecciones para 2027

Además de Salta, otras provincias anunciaron sus fechas electorales para 2027: