Elecciones 2027: "en principio la idea es hacerla en el mes de mayo", sostuvo el Gobernador Carlos Sadir

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, habló sobre las Elecciones 2027 y la posibilidad de adelantar las mismas en la provincia Jujuy. En ese sentido el primer mandatario provincial sostuvo que “ todavía no está definido pero en principio la idea es hacerla en el mes de mayo”.
Sadir adelantó también que “el sistema electoral es el tradicional ya que en nuestra provincia todavía no se modificó”, y agregó que “si bien hay proyectos de la Boleta Única de Papel, como se vota a nivel nacional, ninguno de ellos ha salido como Ley”.
“Se va a votar como se vota siempre en la Provincia, con el sistema tradicional”, afirmó el Gobernador.
Formulas y candidatos
Sobre las candidaturas y posibles fórmulas dentro del oficialismo de cara a las elecciones 2027 Carlos Sadir sostuvo que “todavía de eso nada; no estamos hablando de las elecciones ni de los candidatos”.
“Hay muchas cosas por hacer, la gente demanda tareas asi que en vez de estar discutiendo sobre esos temas tenemos que estar trabajando, que es lo que hacemos”, afirmó el primer mandatario provincial.
Obras en la Ruta 9
El Gobernador hizo referencia también a las obras en la Ruta 9 y dijo que “el proyecto está en la Legislatura” y adelantó que comenzaron las reuniones con los diputados y funcionarios del área para hablar, conocer y debatir sobre el mismo.
“Estamos trabajando en la sociabilización del proyecto”, sostuvo Sadir y agregó que “hemos hecho reuniones en barrio Navea en la zona de Los Alisos como así también con los intendentes de El Carmen y San Antonio para mostrarle a la gente como es el proyecto”.
La intención es “ponerlo a consideración de la gente para que hagan las consultas que puedan tener. Vamos a seguir trabajando también en Alto Comedero y otros lugares, la idea es que todos conozcan el proyecto y vean lo importante que es para esta gran zona”, sostuvo el Gobernador.
Sobre la importancia de la obra, Sadir afirmó que “sabemos del tema de la inseguridad y las demoras en el tránsito en la zona de entre la Terminal nueva y Los Alisos. La idea es facilitarle la vida a todos los vecinos de esa zona”.
Visita del Papa León XIV
El Gobernador adelantó que recibió la invitación para viajar a Buenos Aires y participar del recibimiento al Santo Padre, “tenemos la invitación para estar en el Palacio Libertad acompañando al Papa el domingo 8 y si, voy a ir ese día”.
“También recibí invitaciones de la provincia de Buenos Aires para la misa en la Basílica de Lujan pero voy a participar junto a los otros gobernadores en el Palacio Libertad el domingo”, sostuvo Carlos Sadir.
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