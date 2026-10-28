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28 de octubre de 2026 - 11:19
Jujuy.

El Gobernador Carlos Sadir se reunió con Intendentes para definir prioridades en la obra pública

Carlos Sadir se reunió con intendentes de Los Valles y Las Yungas para analizar las prioridades en relación a la obra pública en el interior de la provincia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, mantuvo un encuentro con intendentes de las regiones de Los Valles y Las Yungas para abordar las necesidades de infraestructura de cada localidad y analizar las posibilidades de continuar ejecutando obras en el interior provincial.

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El mandatario destacó la importancia de sostener el diálogo con los Intendentes y los comisionados municipales, tanto para atender los requerimientos particulares de cada municipio como para evaluar las demandas comunes de las regiones.

“Venimos haciendo muchísimas obras”

En el marco de esta reunión con los Intendentes, el Gobernador sostuvo que “venimos haciendo muchísimas obras con ellos”, y agregó que “también hay otros tantos reclamos y siempre hay servicios por hacer”.

“La idea es poder hablar, plantear las necesidades y, por supuesto, las posibilidades de la Provincia desde el punto de vista financiero, económico y de obra”, expresó el Gobernador.

Asimismo, Sadir remarcó la presencia del Gobierno provincial en el territorio y el trabajo con las autoridades locales para dar respuesta a las demandas de los vecinos, “estamos presentes en cada lugar de la provincia, junto a nuestros intendentes y comisionados municipales, buscando una manera de seguir atendiendo los requerimientos que hay en los distintos lugares”, sostuvo.

“Es un gusto compartir con ellos, escucharlos e intercambiar opiniones, pensando en la mejora de la calidad de vida de todos nuestros vecinos”, concluyó.

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