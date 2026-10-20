Carlos Sadir recibió al embajador de Japón y dialogaron sobre inversiones mineras en Jujuy

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , recibió al embajador de Japón en Argentina, Yoshitaka Hoshino, en el marco de una visita oficial a la provincia. Durante el encuentro, ambos representantes dialogaron sobre las relaciones bilaterales, las oportunidades de inversión y la participación de capitales japoneses en proyectos vinculados a la minería.

Economía. Carlos Sadir participó de un encuentro sobre minería con referentes del sector y otros gobernadores

Jujuy. Carlos Sadir se reunió con 24 empresarios que participan de la Mesa Nacional de CAME Joven

La recepción se llevó a cabo en el hangar del Gobierno de Jujuy, ubicado en el aeropuerto, y contó con la participación de la secretaria de Integración Regional y Relaciones Exteriores, Belén Pastrana.

La visita del diplomático también incluyó una importante acción de cooperación: la entrega de una autobomba donada por Japón a los Bomberos Voluntarios de Perico, destinada a fortalecer su capacidad operativa ante situaciones de emergencia.

Uno de los principales temas abordados durante el encuentro fue la presencia de empresas japonesas en la provincia y su participación en el desarrollo de la actividad minera, especialmente en proyectos relacionados con el litio.

En ese sentido, Sadir destacó la importancia de mantener y fortalecer los vínculos comerciales con Japón, teniendo en cuenta el interés de capitales extranjeros en los recursos y las oportunidades de desarrollo que ofrece Jujuy.

Además, el gobernador adelantó que la agenda del embajador contempla una recorrida por el norte provincial y reuniones con representantes de Rio Tinto, compañía del sector litífero que cuenta con participación de capitales japoneses.

El mandatario también señaló que Jujuy se encuentra entre las pocas provincias argentinas que reciben inversiones de empresas japonesas, junto con Córdoba y Buenos Aires.

Japón donó una autobomba a los Bomberos Voluntarios de Perico

Otro de los aspectos destacados de la visita fue la entrega de una autobomba destinada a los Bomberos Voluntarios de Perico, como parte de las acciones de cooperación entre Japón y la provincia.

Sadir valoró este aporte y remarcó su importancia para mejorar las condiciones de trabajo de los voluntarios, quienes cumplen un rol fundamental en la atención de incendios, accidentes y otras emergencias.

La incorporación de este vehículo permitirá fortalecer los recursos disponibles para las intervenciones y mejorar la capacidad de respuesta de la institución ante situaciones que requieran asistencia.

Jujuy busca fortalecer sus relaciones internacionales

Durante la reunión, el gobernador y el diplomático también intercambiaron opiniones sobre distintos aspectos de la realidad institucional de Argentina y Japón, en un contexto de cooperación y fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de estos encuentros para consolidar vínculos internacionales, promover nuevas oportunidades de inversión y avanzar en iniciativas de cooperación que contribuyan al desarrollo económico y social de Jujuy.

La visita de Yoshitaka Hoshino forma parte de una agenda que combina reuniones institucionales, actividades vinculadas al sector productivo y acciones de colaboración con instituciones de la provincia.