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2 de octubre de 2026 - 19:43
Mundo.

"Jujuy tiene mucho para mostrarle al mundo", dijo Carlos Sadir en el Argentina Week en París

El gobernador Carlos Sadir señaló que se busca generar nuevos vínculos y oportunidades para transformar los recursos y capacidades en más desarrollo y empleo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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En el marco de la Argentina Week en París, el gobernador Carlos Sadir destacó las oportunidades que tiene Jujuy para avanzar en nuevos proyectos de inversión y ampliar su presencia en escenarios internacionales.

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Durante su participación, Sadir puso en valor los recursos naturales, el potencial energético y turístico, las capacidades productivas y el talento con los que cuenta la provincia, como parte de las condiciones que permiten proyectar nuevas oportunidades de crecimiento.

Jujuy tiene mucho para mostrarle al mundo”, sostuvo el gobernador, al señalar que la presencia de la provincia en este ámbito busca generar nuevos vínculos y abrir puertas para atraer inversiones.

Crecimiento para los jujeños

En este sentido, el Primer mandatario remarcó que el objetivo es que el crecimiento económico se traduzca en beneficios concretos para los jujeños, a través de la generación de empleo, el desarrollo de infraestructura y nuevas oportunidades.

Venimos a buscar nuevas inversiones y oportunidades, pero con el objetivo de que ese crecimiento se transforme en más trabajo, más infraestructura y mejores oportunidades para los jujeños”, expresó.

Finalmente, Sadir destacó la importancia de posicionar a Jujuy en el ámbito internacional y generar vínculos que permitan proyectar sus capacidades hacia nuevos mercados. “Queremos que el mundo conozca Jujuy. Y que cada puerta que abramos afuera se convierta en desarrollo adentro”, afirmó.

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