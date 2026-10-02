Caso Lautaro Flores: la causa avanza hacia el juicio y la familia cuestiona la prisión domiciliaria

La causa por el homicidio de Lautaro Flores dio un nuevo paso hacia el juicio oral. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Aldo Lozano, presentó la requisitoria de citación a juicio contra la principal acusada y dio por concluida la etapa de investigación penal preparatoria.

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A partir de esta presentación, el expediente avanzará hacia la instancia de control de la acusación, paso previo a la eventual realización de un juicio oral y público. En paralelo, este jueves se realizó una audiencia ante el juez Marco Espinassi para analizar la situación procesal de la imputada. La Fiscalía había solicitado una nueva prórroga de la prisión preventiva , medida que actualmente cumple bajo la modalidad domiciliaria.

El magistrado hizo lugar al planteo y extendió la prisión preventiva por 30 días y/o hasta que se concrete la audiencia de control de la acusación . Durante la audiencia, la defensa pidió el cese de la prisión preventiva y el levantamiento de la domiciliaria, mientras que la querella solicitó que la joven fuera trasladada a una unidad penitenciaria. Ambos planteos fueron rechazados y se resolvió mantener el régimen vigente.

Jorgelina Soto, madre de Lautaro Flores, expresó su desacuerdo con la decisión judicial y reclamó que la acusada cumpla la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario. “La chica está imputada por el homicidio de mi hijo, sigue teniendo la domiciliaria. Le volvieron a dar otra vez 30 días de prisión preventiva y no lo veo necesario , no lo veo justo para el caso, o sea, para el delito que ella cometió”, manifestó.

Homicidio de Lautaro Flores: la Fiscalía pidió llevar la causa a juicio

Y agregó: “Ella no robó, ella mató a mi hijo y tiene el beneficio de poder estar en su domicilio”. Soto también recordó cómo ocurrió el ataque que terminó con la vida de Lautaro. “Lautaro siempre le gustaba ir a la cancha. Saliendo el domingo 26 de la cancha hubo una pelea. Eran chicas de diferentes sectores, porque no eran amigos, no tenían ninguna relación ellos. Estas chicas peleaban por un hombre y mi hijo se metió a defender”, relató. Según explicó, en medio de esa situación la acusada utilizó un arma blanca: “Sacó un cuchillo y le atravesó el corazón a mi hijo”.

La querella espera la audiencia de control de acusación

Ezequiel Martínez, abogado de la familia de Lautaro Flores, confirmó que fueron notificados de la acusación formal presentada por el Ministerio Público de la Acusación. “Fuimos comunicados por el Ministerio Público de la acusación formal contra la señorita principal imputada en el caso de Lautaro Flores, por un caso de homicidio simple”, señaló.

El letrado explicó que ahora la querella deberá adherir a la acusación fiscal y posteriormente se avanzará con la audiencia de control de acusación. “Estamos a la espera de que nosotros nos adhiramos a la acusación fiscal para posteriormente ya fijar la audiencia de control de acusación, después de que se notifique la defensa, para poder llegar a la etapa intermedia y ver si esta causa va a juicio”, indicó.

Martínez aclaró además que, llegado ese momento, podrían analizarse distintas vías procesales. “Se verá si esta causa va a juicio o en su momento tiene otra salida, si hace un juicio abreviado o el juicio oral y público”, explicó.

Cuestionamientos a la decisión sobre la domiciliaria

El abogado también se refirió al reclamo de la querella contra la prisión domiciliaria concedida a la imputada. “Hace poquito nosotros tuvimos una audiencia de una prórroga de prisión preventiva donde se le dio una prisión preventiva de carácter domiciliario a la imputada. Posteriormente la querella realizó una impugnación en contra de esta resolución”, recordó.

Según sostuvo Martínez, existieron cuestionamientos respecto de la forma en la que posteriormente intervino el Tribunal de Impugnación. “Nosotros entendemos que fue alejado de las formas porque tenía que haber aperturado la audiencia. Lo resolvió de manera escrita, algo que en la actualidad, con el nuevo Código, es oral y hay bilateralidad para contraargumentar o argumentar”, planteó.

Finalmente, remarcó que la familia considera que no pudo exponer plenamente sus fundamentos contra el beneficio concedido. “Entendemos que se nos privó de escuchar las razones por las cuales entendíamos que no podía ser procedente una prisión domiciliaria”, concluyó.

Con la requisitoria de citación a juicio ya presentada, la causa entra ahora en una etapa decisiva. El próximo paso será la audiencia de control de la acusación, donde se definirá la continuidad del proceso y el eventual envío del expediente a juicio oral.