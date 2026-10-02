Drones en la Puna jujeña: cómo equipos de 900 dólares permitieron hallar corrales y trampas en Cusi Cusi

En la zona de Cusi Cusi, en la Puna jujeña , el uso de drones permitió detectar corrales y trampas para cazar zorros que no se distinguían en las imágenes satelitales. Así lo explicó Rafael Suárez, creador de contenido especializado en drones, que destacó un dato: los equipos utilizados cuestan entre 800 y 900 dólares.

Suárez, que difundió el caso en uno de sus videos, habló desde Ecuador con TodoJujuy sobre cómo funciona esta técnica y sobre los usos que hoy tienen los drones en distintas áreas.

"En Jujuy se está usando algo que se llama fotogrametría" , explicó. "Es cuando el dron recorre un área muy grande y va haciendo fotos cada dos o tres segundos. Luego unís todas esas imágenes en la computadora y te permite observar patrones que normalmente no se ven" , detalló el especialista.

La clave, según detalló, es la altura de vuelo. "Como el dron vuela mucho más cerca de la tierra, va a observar muchos más detalles que una cámara de un avión o que una imagen satelital", señaló.

Con esas imágenes se arman mapas en 3D. "Te permiten notar cosas que no veías con imágenes satelitales. En este caso se encontraron corrales, trampas para cazar zorros. Fue muy interesante. Eso fue en la región de Cusi Cusi", contó.

Cusi Cusi, Jujuy.

Equipos accesibles para investigaciones avanzadas

Según Suárez, en Cusi Cusi se usaron dos drones de la marca DJI, modelos Air 2 y Air 2S. "No son muy caros. Son drones de 800, 900 dólares", explicó. Durante la entrevista también se mencionó que los equipos volaban a unos 80 metros del terreno.

La diferencia de costo con los métodos anteriores es enorme, de acuerdo con su relato: "Normalmente, para hacer esto tenías que usar equipos muy costosos. Solamente la cámara tenía precios de más de 10, 20 mil dólares". Por eso, consideró que este tipo de herramientas cambia las posibilidades de investigación: "Con esto se logra democratizar el poder hacer investigaciones avanzadas".

Más allá del caso jujeño, Suárez repasó otros usos de los drones. Lo que más lo sorprende, dijo, es la velocidad con la que avanzó su aplicación en construcción e ingeniería. "Antes, cuando tenías que diseñar una carretera por una montaña, tenías que hacer inspecciones con helicópteros o con avionetas. Era un proceso que tardaba semanas y ahora pasa de semanas a horas", explicó.

También mencionó la inspección de tendidos eléctricos y de puentes. "Imaginate un puente de 40 metros de altura: tener que poner un andamio, una estructura gigante. Ahora nada más mandás un dron", graficó.

Rescates y emergencias

Para Suárez, uno de los aportes más importantes está en los rescates. "Cuando me dicen 'dron', yo pienso en las personas que se pierden en los bosques y viene un dron térmico y las detecta en horas, cuando normalmente rescatar personas en bosques tarda días o semanas", sostuvo.

Contó además que en Carolina del Norte, Estados Unidos, se aplica un sistema en el que, ante un infarto, un dron llega antes que la ambulancia con un desfibrilador y las instrucciones para usarlo. "Imaginate que eso lo hagamos aquí en Latinoamérica", planteó.

Consultado sobre la desconfianza que generan los drones, Suárez lo atribuyó en parte a cómo se informa sobre ellos. "Lamentablemente, muchos medios informan más que el dron se usó para perseguir a personas", señaló. "Entonces, la idea que uno tiene en la cabeza es más como vigilancia". Sobre el aspecto legal, afirmó que Latinoamérica "no tiene las normativas más avanzadas" y que, según su experiencia, Chile y Colombia son los países más estrictos de la región, mientras que Canadá y España son los más difíciles del mundo para volar.

Entre las reglas que mencionó como básicas están no volar sobre personas, mantener 30 metros de distancia horizontal de los edificios y no superar los 120 metros de altura. Sobre Argentina, dijo que también hay normas importantes y que sus colegas del país "se están adaptando".