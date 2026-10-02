viernes 02 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de octubre de 2026 - 18:26
Tecnología.

Drones en la Puna jujeña: cómo equipos de 900 dólares permitieron hallar corrales y trampas en Cusi Cusi

El creador de contenido Rafael Suárez explicó cómo se usó la fotogrametría en la Puna y por qué estos equipos abaratan las investigaciones.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Drones en la Puna Jujeña FOTO GENERADA CON IA

En la zona de Cusi Cusi, en la Puna jujeña, el uso de drones permitió detectar corrales y trampas para cazar zorros que no se distinguían en las imágenes satelitales. Así lo explicó Rafael Suárez, creador de contenido especializado en drones, que destacó un dato: los equipos utilizados cuestan entre 800 y 900 dólares.

Lee además
Show de drones en la FNE.
Jujuy.

Impactante show de drones iluminó el cielo tras la Elección Nacional de la FNE 2026
Más de 350 jóvenes participan del Congreso de la Juventud.
Jujuy.

Más de 350 jóvenes participan del Congreso de la Juventud en Jujuy

Suárez, que difundió el caso en uno de sus videos, habló desde Ecuador con TodoJujuy sobre cómo funciona esta técnica y sobre los usos que hoy tienen los drones en distintas áreas.

Qué es la fotogrametría

"En Jujuy se está usando algo que se llama fotogrametría", explicó. "Es cuando el dron recorre un área muy grande y va haciendo fotos cada dos o tres segundos. Luego unís todas esas imágenes en la computadora y te permite observar patrones que normalmente no se ven", detalló el especialista.

La clave, según detalló, es la altura de vuelo. "Como el dron vuela mucho más cerca de la tierra, va a observar muchos más detalles que una cámara de un avión o que una imagen satelital", señaló.

Con esas imágenes se arman mapas en 3D. "Te permiten notar cosas que no veías con imágenes satelitales. En este caso se encontraron corrales, trampas para cazar zorros. Fue muy interesante. Eso fue en la región de Cusi Cusi", contó.

Cusi Cusi, Jujuy.

Cusi Cusi, Jujuy.

Equipos accesibles para investigaciones avanzadas

Según Suárez, en Cusi Cusi se usaron dos drones de la marca DJI, modelos Air 2 y Air 2S. "No son muy caros. Son drones de 800, 900 dólares", explicó. Durante la entrevista también se mencionó que los equipos volaban a unos 80 metros del terreno.

La diferencia de costo con los métodos anteriores es enorme, de acuerdo con su relato: "Normalmente, para hacer esto tenías que usar equipos muy costosos. Solamente la cámara tenía precios de más de 10, 20 mil dólares". Por eso, consideró que este tipo de herramientas cambia las posibilidades de investigación: "Con esto se logra democratizar el poder hacer investigaciones avanzadas".

Más allá del caso jujeño, Suárez repasó otros usos de los drones. Lo que más lo sorprende, dijo, es la velocidad con la que avanzó su aplicación en construcción e ingeniería. "Antes, cuando tenías que diseñar una carretera por una montaña, tenías que hacer inspecciones con helicópteros o con avionetas. Era un proceso que tardaba semanas y ahora pasa de semanas a horas", explicó.

También mencionó la inspección de tendidos eléctricos y de puentes. "Imaginate un puente de 40 metros de altura: tener que poner un andamio, una estructura gigante. Ahora nada más mandás un dron", graficó.

Rescates y emergencias

Para Suárez, uno de los aportes más importantes está en los rescates. "Cuando me dicen 'dron', yo pienso en las personas que se pierden en los bosques y viene un dron térmico y las detecta en horas, cuando normalmente rescatar personas en bosques tarda días o semanas", sostuvo.

Contó además que en Carolina del Norte, Estados Unidos, se aplica un sistema en el que, ante un infarto, un dron llega antes que la ambulancia con un desfibrilador y las instrucciones para usarlo. "Imaginate que eso lo hagamos aquí en Latinoamérica", planteó.

Consultado sobre la desconfianza que generan los drones, Suárez lo atribuyó en parte a cómo se informa sobre ellos. "Lamentablemente, muchos medios informan más que el dron se usó para perseguir a personas", señaló. "Entonces, la idea que uno tiene en la cabeza es más como vigilancia". Sobre el aspecto legal, afirmó que Latinoamérica "no tiene las normativas más avanzadas" y que, según su experiencia, Chile y Colombia son los países más estrictos de la región, mientras que Canadá y España son los más difíciles del mundo para volar.

Entre las reglas que mencionó como básicas están no volar sobre personas, mantener 30 metros de distancia horizontal de los edificios y no superar los 120 metros de altura. Sobre Argentina, dijo que también hay normas importantes y que sus colegas del país "se están adaptando".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Impactante show de drones iluminó el cielo tras la Elección Nacional de la FNE 2026

Más de 350 jóvenes participan del Congreso de la Juventud en Jujuy

Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicio este sábado en San Salvador de Jujuy

Basílica San Francisco: cómo es la agenda del mes Franciscano en Jujuy

"Jujuy tiene mucho para mostrarle al mundo", dijo Carlos Sadir en el Argentina Week en París

Lo que se lee ahora
Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicioen San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicio este sábado en San Salvador de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Choque en Ruta 9: desvían el tránsito por Mariano Moreno
Jujuy.

Choque en Ruta 9: cortes. largas filas y desvíos en el tránsito

SAME: aumentaron más del 50% los siniestros viales en Jujuy video
Jujuy.

SAME: aumentaron más del 50% los accidentes viales y creció la mortalidad

Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Jujuy nuevamente está bajo alerta amarilla: para cuándo y dónde

Perico: denuncian una brutal golpiza a una alumna dentro de una escuela (Foto generada con IA)
Jujuy.

Perico: denuncian una brutal golpiza a una alumna dentro de una escuela

Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicioen San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicio este sábado en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel